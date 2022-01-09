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Лидеры стран ОДКБ 10 января обсудят "мероприятия по нормализации" ситуации в Казахстане

Лидеры стран ОДКБ 10 января обсудят

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) проведут видеоконференцию 10 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 9 января ТАСС рассказали в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего главы ОДКБ Никола Пашиняна.

Во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

"На сессии обсудят вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", – говорится в сообщении.

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Казахстан (781) ОДКБ (131) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+11
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09.01.2022 14:48
+10
Какие лидеры одкб? Террористическая организация диктаторов и террористов они а не лидеры.
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09.01.2022 14:43
+8
ОДКБ - Организованные Диктаторы Кровавые Беспредельники.
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09.01.2022 14:48
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На тих довбнів НАТО напало
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09.01.2022 14:23 Ответить
НАТО потрібно перейменовувати у суспільство захисту ЛГБТ спільнот. Путін робить, що хоче - віджимає території за територією -
поневолює народи на свій вибір.

А НАТО все ніяк не може вирішити - озброювати Україну чи ні - запускати СП2 чи поки що ні - вводити жорстокі санкції або почекати коли русьня нападе - нікчемності як є
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09.01.2022 14:41 Ответить
Вони живуть в іншому світі.
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09.01.2022 14:42 Ответить
«Вони» живуть в реальному світі, на відміну від вас.
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09.01.2022 14:47 Ответить
Свіі парадів лезбійок обох статей
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09.01.2022 15:02 Ответить
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09.01.2022 14:43 Ответить
...действующего президента
Ведмідь в барлігу, коли спить, більш активний
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09.01.2022 15:09 Ответить
Здохни пітар.
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09.01.2022 14:46 Ответить
а толку?вот ШОС соберется,чета порешает и расскажет вас,как надо.
и шоб до 4 февраля,до олимпиады управились.
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09.01.2022 14:31 Ответить
Хрен бычий пашинян конечно красавчик. Сам на этой волне пришел к власти,а теперь вещает о "нормализации обстановки после беспорядков" в другой стране. Жесть просто .
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09.01.2022 14:32 Ответить
Какие лидеры одкб? Террористическая организация диктаторов и террористов они а не лидеры.
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09.01.2022 14:43 Ответить
ОДКБ - Организованные Диктаторы Кровавые Беспредельники.
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09.01.2022 14:48 Ответить
Оганізатори Кривавої Бійні
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09.01.2022 14:59 Ответить
Один дід- купа бід.
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09.01.2022 16:08 Ответить
Они соберутся и ***** им расскажет какое у них мнение и что он решил.
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09.01.2022 14:46 Ответить
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09.01.2022 14:48 Ответить
Зграя старих щурів-проглотів
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09.01.2022 15:04 Ответить
Угловые идут занять свой угол куме.
-Чого це?!
-Тому,що у каждой крысы свой угол
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09.01.2022 15:25 Ответить
"Патриарх Кирилл назвал Казахстан «исторической Русью»

Дословно патриарх выразился так:
«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события, - сказал патриарх в слове после ночной литургии в Храме Христа Спасителя. - Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир»."

Это вброс, прошупывают общественное мение на предмет "референдума о присоединении".
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09.01.2022 14:48 Ответить
Один нарот?
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09.01.2022 14:53 Ответить
Там русский дух,
Там Русью пахнет!
Там русский Ванька

Срал не раз!
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09.01.2022 15:02 Ответить
ГУНДОСИТ ИДИОТ Русь..которая никак не относистя к мошканским зщиким обезьянкам того периода... Киевские князья пусть и предавши Киев построив Богадельню на болотах хоть научили обезьянок тамошних по земле ходить правда что то сделать руками не могут..те только выучили зубами вгрызаться в глотку.. всю Историю Мошкании они бы лучше Орду вспомнили и кому дань платили 450 лет тому самому Казахстану.... который они усмиряют....
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09.01.2022 15:09 Ответить
вот ссылка мне лично интересна была эта статья...

https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1239978

Плевок в ордынскую душу...
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09.01.2022 15:10 Ответить
Понятно?
Не было никакого казхстана никогда, были кочевники, а им все построили русские.

Тал что стаейка на сайте вечно живого Проханова, старика-черноспермия, сегодня о том, что "России в конце-концов придётся воссоздавать Туркестанский и Киевский военные округа. Иначе геополитические конкуренты или собственные элиты превратят постимперское пространство в царство крови и хаоса"" это вовсе не Рождественское поздравление.
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09.01.2022 14:51 Ответить
Від однієї абревіатури цього збіговиська тхне совком
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09.01.2022 15:01 Ответить
БДСМ)
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09.01.2022 15:04 Ответить
О Де Комуністична Партія
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09.01.2022 15:06 Ответить
лідери на літеру "п"
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09.01.2022 15:05 Ответить
А вот и "украинский след" нашелся , страна.ua выср*лась:
"Штаб в Киеве для казахского Майдана"
https://www.youtube.com/watch?v=elZPQ1sxrIw

И нашли этот штаб сотрудники СБУ, о как:
"Сотрудники СБУ в Киеве нашли штаб лидера казахских протестов ********"
https://www.mk.ru/politics/2022/01/07/sotrudniki-sbu-v-kieve-nashli-shtab-lidera-kazakhskikh-protestov-ablyazova.html
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09.01.2022 15:07 Ответить
Та мені від начальника зелі, д'єрьмака тхне совком та *уйловськім гімнОм від папи шури гебнявого з кривого рогу! Боже, які ж вони убогі та вонючі! Коли вже повиздихають ті потвори малороські?!
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09.01.2022 15:14 Ответить
А что обосранное клоунское ничтожество в косоворотке? Его молчание против массового убийства людей в Казахстане - это еще одно подтверждение, что это дерьмо поддерживает кремлефашистов и их варварские способы борьбы с собственным народом
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09.01.2022 15:19 Ответить
Яка повнісінька,чарівна,дзорієнтація- Відсутність зв'язку Й,усій усе,суцільий Пластилін. До кулемета потрібна Рація
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09.01.2022 15:26 Ответить
Сначала мы создаём проблему,а потом боремся с ней"-краткая повестка заседания ОДКБ
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09.01.2022 15:33 Ответить
 
 