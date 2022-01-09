Лидеры стран ОДКБ 10 января обсудят "мероприятия по нормализации" ситуации в Казахстане
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия) проведут видеоконференцию 10 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 9 января ТАСС рассказали в пресс-службе премьер-министра Армении, действующего главы ОДКБ Никола Пашиняна.
Во внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ примет участие президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
"На сессии обсудят вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", – говорится в сообщении.
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+11 Вася Шевченко #371210
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поневолює народи на свій вибір.
А НАТО все ніяк не може вирішити - озброювати Україну чи ні - запускати СП2 чи поки що ні - вводити жорстокі санкції або почекати коли русьня нападе - нікчемності як є
Ведмідь в барлігу, коли спить, більш активний
и шоб до 4 февраля,до олимпиады управились.
-Чого це?!
-Тому,що у каждой крысы свой угол
Дословно патриарх выразился так:
«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события, - сказал патриарх в слове после ночной литургии в Храме Христа Спасителя. - Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир»."
Это вброс, прошупывают общественное мение на предмет "референдума о присоединении".
Там Русью пахнет!
Там русский Ванька
Срал не раз!
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1239978
Плевок в ордынскую душу...
Не было никакого казхстана никогда, были кочевники, а им все построили русские.
Тал что стаейка на сайте вечно живого Проханова, старика-черноспермия, сегодня о том, что "России в конце-концов придётся воссоздавать Туркестанский и Киевский военные округа. Иначе геополитические конкуренты или собственные элиты превратят постимперское пространство в царство крови и хаоса"" это вовсе не Рождественское поздравление.
"Штаб в Киеве для казахского Майдана"
https://www.youtube.com/watch?v=elZPQ1sxrIw
И нашли этот штаб сотрудники СБУ, о как:
"Сотрудники СБУ в Киеве нашли штаб лидера казахских протестов ********"
https://www.mk.ru/politics/2022/01/07/sotrudniki-sbu-v-kieve-nashli-shtab-lidera-kazakhskikh-protestov-ablyazova.html