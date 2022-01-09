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Новости
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Все застрявшие в Казахстане украинцы обеспечены жильем и продуктами. Угрозы их жизни нет, - МИД

Все застрявшие в Казахстане украинцы обеспечены жильем и продуктами. Угрозы их жизни нет, - МИД

В МИД Украины предоставили обновленную информацию о ситуации с украинцами, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть Казахстан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко "Европейской правде".

Сейчас наибольшее количество таких украинцев в Алматы – 116. Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозы их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - рассказал Николенко.

По предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан – Киев.

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По словам Николенко, МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть территорию Казахстана.

"Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания", - подчеркнул спикер.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинских граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе.

Главной предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.

По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Казахстан (781) МИД (6949) эвакуация (2072) Николенко Олег (301)


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"Все" и "никто", "всегда" и "никода" - слишком громкие слова чтобы так легко их употреблять.
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09.01.2022 15:01 Ответить
Брехня зебільної влади така ж примітивна і тупа, як вони самі, їхню брехню видно одразу і з першої строчки.
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09.01.2022 15:09 Ответить
Кобелек с ****** тоже там опять застряли? Если да..то надо обязательно послать туда самолет...ну как всегда...
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09.01.2022 15:21 Ответить
А что же это бубочка не организовывает эвакуацию граждан Украины из Казахстана, ну хотя бы по примеру эвакуации из Кабула военно-транспортными Ил-76? Бункерфюрер ата-та сделает?
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09.01.2022 15:22 Ответить
Нє, ну всьо понятно. А буба хдє?! Ріфму нє прєдлагать!
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09.01.2022 15:23 Ответить
буба атдахнула и к ЗЕ-Ленке с детьми вазвращается...
(ибо шо-то детей и Ленки на Буковеле не ***********)

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09.01.2022 15:51 Ответить
Там лєнка скумбрію по вісім гривень смажить, а буба все одно від косоротого д'єрьмака відірватися не може. Засосало мабуть...
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09.01.2022 17:12 Ответить
вы там сильно не высовуйтесь.... а то как всегда у ***** виновные и виноватые быстро находятся ...
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09.01.2022 15:47 Ответить
загроза є...
зараз лаптєвстанці когось з них призначать заколотниками, з фінансуванням з америки...
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09.01.2022 16:15 Ответить
 
 