"Миротворцы" из стран ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в Казахстане, РФ вводит все больше войск в страну. ВИДЕО

Ряд стратегических объектов в Казахстане был передан под охрану объединенному "миротворческому" контингенту стран-членов ОДКБ. В страну и дальше прибывают российские военные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

"Правоохранительные органы и вооруженные силы принимают меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что силовые структуры производят зачистку населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождение и задержанию "террористов", сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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