"Миротворцы" из стран ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в Казахстане, РФ вводит все больше войск в страну. ВИДЕО
Ряд стратегических объектов в Казахстане был передан под охрану объединенному "миротворческому" контингенту стран-членов ОДКБ. В страну и дальше прибывают российские военные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Казахстана.
"Правоохранительные органы и вооруженные силы принимают меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдение режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что силовые структуры производят зачистку населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождение и задержанию "террористов", сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.
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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касим-Жомарт В среду президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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https://patrioty.org.ua/blogs/pozhaluista-rasskazhite-vsemu-miru-chto-proiskhodit-v-kazakhstane--blog-405683.html Предатель Токаев ввел в страну войска и со вчерашнего дня мы под оккупацией России. Не верьте мерзкой пропаганде, которую несет Токаев, срывающимся от страха голосом.
Титушек и мародеров запустила власть, чтобы слить протестное движение, чтобы утопить его в крови. В крови наших братьев. Народ, вышедший на улицы наших городов, это не маргиналы и погромщики, не террористы, как утверждает власть. Это народ Казахстана, униженный, разграбленный и доведенный до бешенства шайкой трусливых предателей и негодяев.
Я разговаривал там вчера с массой всевозможных людей. Это парни, приехавшие по зову сердца из разных уголоков нашей страны. Это обычные горожане, молодежь, старики, женщины, которые больше не могут терпеть весь этот вечный позор, ложь и унижение.
В том, что сейчас происходит в нашей стране, виновата только власть. Назарбаев и свора его приспешников. Подавляя свой собственный народ, власть упустила время для переговоров. Время переговоров прошло. Конкретно оно прошло вчера, когда народ массово вышел на МИРНЫЙ протест, в поддержку наших братьев на Западе Казахстана. Если бы народ не вышел как один по всей стране, они бы уже давно потопили бы жанаозеньцев в крови, как это произошло десять лет назад. Ведь у власти сидят все те же людоеды и мясники. Для них наши жизни не стоят и ломанного гроша. Тогда тот расстрел допустили и мы с вами, своим бездействием и трусостью.
4 января, вместо того, чтобы выйти на открытый диалог с народом, власти поставили кордоны и натравили на мирную демонстрацию своих цепных собак карабетов (омоновцев).
Эти трусливые твари, способные винтить только безобидных старушек и детей на площадях, получили мощнейший отпор и полный разгром. И ведь не зря это случилось на улице, носящей имя казахского батыра Бауыржана Момышулы. Я сам там не участвовал, слышал со слов участника на следующий день, но судить о масштабах ночной битвы можно по огромному количеству щитов, шлемов, дубинок и и бронежилетов на демонстрантах, которые бросили наши «доблестные» стражи порядка. Даже не сотни, а тысячи. В том числе и отобранного оружия и светошумовых гранат.
Я не могу рассказать все, что происходило вчера в масштабах всего города, с некой хронологией, но могу рассказать то, что сам видел. Вчера, утром, 5 января, мы с другом поехали по Саина в сторону Момышулы, чтобы увидеть все своими глазами. Дальше Толе Би проехать было невозможно.
Улица была перекрыта машинами и демонстрантами. Везде валялись шлемы, латы, ошметки полицейской одежды и всякий мусор. Мы нашли надежное место для машины в том районе и пошли пешком по улице Толе Би. Все шли в сторону центра, улица была перекрыта в западном направлении машинами, какими-то спонтанными заграждениями и даже вывернутыми рельсами во многих местах.
Постепенно, ближе к центру небольшие разрозненные группы демонстрантов превратились в огромный и бесчисленный и бесконечный поток, постоянно скандирующий «шал кет» и поющий гимн.
По дороге мы видели разгромленный офис правящей партии «Нур Отан». Мы видели пылающие пункты полиции и их машины. Мы видели разгром здания прокуратуры этого прогнившего логова псов режима, которые столько лет гнобили народ все глубже загоняя их в рабство Назарбаева. При этом называя весь этот беспредел «соблюдением законности». Ну а чего вы ожидали, Токаев и Назарбаев? Что можно бесконечно месить людей и паковать их в автозаки как безмолвных баранов?
Нет, казахи - это нация, которая живет на своей, завещанной отцами земле и которая может за себя постоять.
Мы видели как простые люди, престарелые апашки несли в авоськах воду, баурсаки и раздавали их всем проходящим со своим бата (благослословение). Я помню прекрасную сцену, когда на балконе второго этажа по улице Сейфуллина стояла пожилая женщина, что-то кричала и жестикулировала людям. Лицо ее буквально сияло от счастья и она по настоящему рыдала. Она не понимала по-казахски, но когда люди стали ей кричать по-русски: «Бабушка, скинь воды», она сразу спохватилась и скинула несколько пятилитровых бутылок воды, и колонна разразилась апплодисментами.
Полицейских били сильно, да. Но то были лишь самые горячие демонстранты, остальные наваливались толпой и отбивали полицейских, иначе их бы там всех забили до смерти. Мне и самому за парочку полицейских пришлось заступиться. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду их защищать, потому что я их искренне ненавидел всегда. Видели бы вы какое это жуткое зрелище, раздетые и побитые полицейские в соплях и крови.
На этой почве между протестующими были перепалки, одни кричали: «Не жалейте их, они бы нас не пожалели», что есть чистая правда. Но драк между протестующими не было. Раздавались даже призывы выгнать вперед всех пленных и использовать в качестве живого щита. Предвидя такой итог, полицейские (возможно военные тоже) срывали с себя погоны и массово переходили на сторону протестующих. Таких в камуфляжах было много, держались они группами. Одни протестующие порывались избить их, другие останавливали первых, говоря, что «теперь это наши и трогать их нельзя».
Чего я точно не видел, так это агрессии к жителям. Многие спокойно выходили на улицы и разговаривали с протестующими. Кто-то выносил воду и раздавал. Никто гражданские объекты не трогал. Если не считать разбитые фонари и скамейки, из которых пытались строить баррикады. Ах да, еще разбили очень много камер «Сергек», я думаю, с особым удовольствием.
При подходе к площади, напряжение стало нарастать. Люди ждали, что ее будут защищать и готовились к новому замесу. Но небольшие отряды полицейских, которые стояли там, при подходе колонны, быстро оттуда ретировались по улице Сатпаева. Ну еще бы, при одном виде этой стучащей по щитам лавине людей, можно легко наложить в штаны, а остановить эту массу уже совершенно нереально, люди были действительно уже разозлены. И протестующие сходу заняли брошенный акимат и он запылал.
Народ постепенно заполнял площадь. Мы с другом фотографировали здание павшего акимата, все-таки не каждый день увидишь такое, и пошли смотреть что так сильно горит с восточной стороны. Оказалось, это машина. Там за сквером собирались люди с твердым намерением штурмовать резиденцию президента, которую защищал отряд военных. Оттуда шел непрерывный грохот от гранат и густой туман. В сквере бегал парень и кричал: «Есть еще солдаты, я заберу?». И мы увидели там таких двоих солдат. Это было самое сильное впечатление за вчерашний день, несмотря на то, что я расскажу дальше.
Солдаты оказались самыми настоящими детьми. Срочники они или курсанты, не знаю. Но на вид им лет по 17-18. Эти сволочи отправили защищать режим практически подростков и бросили их там на произвол судьбы. Раздетые, босоногие на снегу, жестоко избитые, растерянные, в абсолютной прострации. Это было совершенно душераздирающее зрелище. Те простестующие, кто их отбил и вытащил, накрывали их куртками. Мы с другом подошли и тоже стали отгонять желающих поквитаться до конца. Потом их эвакуировал тот самый парень. Откуда были эти солдаты, я не знаю. Возможно, из армейского грузовика, который захватили по Фурманова ранее.
Я видел колонну из 4 таких грузовиков, которые пытались прорваться по Фурманова под градом камней и палок. Когда я говорю «град камней», я имею ввиду настоящий град камней. «Спасибо» протестующие должны сказать Байбеку, за такое количество качественного оружия пролетариата. Этой машиной, которую протестующие смогли захватить, они позже таранили забор резиденции.
После этого мы услышали неподалеку какие-то отчаянные крики, в том числе женские. Толком ничего не было видно, все в тумане от гранат, но видели, что происходит какая-то борьба. Взрывы не прекращались как в новогоднюю ночь. Мы бежали и вдруг, увидели казахского оппозиционного деятеля Жанболата Мамай, которого отчаянно пыталась защитить Инга Иманбай, его супруга, от пары тройки нападающих, которые кричали ему: «умри, предатель». Один парень с саперной лопаткой отбивал Жанболата как мог, но Жанболат все равно получил сильный удар щитом по голове. Мы подбежали и помогли его отбить. Так, Жанболат, которого, как я слышал, до этого сильно били полицейские, получил еще от своих. Он был наполовину в отключке, а выглядел он так, что его трудно было узнать. Лицо опухшее и в крови. Если бы не тот парень с лопаткой, его бы, скорей всего там и убили. Потому что это происходило в скверике и людей вокруг не было. Нападающие отступили и ушли вверх по Фурманова. Жанболат с Ингой, в сопровождении того парня пошли вверх по Фурманова. Мы хотели их сопроводить, потому что идти мимо штурмовавших резиденцию им было опасно, но в суматохе и тумане быстро их потеряли. Позже когда мы увидели того парня с лопаткой, он сказал, что он отвел их на безопасное расстояние. Надеюсь, Жанболат жив, в безопасности и получает медицинскую помощь.
Так мы оказались на Фурманова Жолдасбекова, кстати, она теперь опять Фурманова, потому что там не осталось ни одной таблички с именем Назарбаева.
За забором резиденции стояли военные, выглядели они круто, как американские командос, экипированные по полной программе с автоматами наперевес. Мы с другом подошли к забору и стали кричать: «Не стреляйте в народ!», но они в ответ кидали в нас гранаты. Одна взорвалась у меня под ногами я на минуту потерял слух, слышен был только свист. Мы отбе
https://youtu.be/6kZXMx0fywQ?t=1606
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Снайпер з Бурятії їде до Казахстану.
И если Украина дальше районов ОРДЛО русских не пустила, то по Казахстану они будут ходить где хотят и сколько хотят.