Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США
Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по поводу "гарантий безопасности", в которых содержится среди прочего требование Кремля о том, чтобы Украина не вступала в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости.
В составе делегации России присутствуют представители МИД и Минобороны страны, возглавляет их замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Отмечается, что основной день переговоров назначен на понедельник, 10 января, но ожидается, что уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Рябков со своей стороны заявил, что Москва на будущих консультациях "не пойдет на уступки":
"Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".
Накануне переговоров с Россией чиновники в США выразили готовность внести изменения в будущие решения по стратегическим позициям США в Европе, но пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"вечером, стоят в подъезде руцкого мида конь лавров и машка тамошняя.
- серый, выкрути лампочку. я в рот возьму!
- ты что-дура?! она же горячая!" ))
And lets go Brandon!
Также они говорят про Крым и Донбасс.
Інше-Самоліквідація,й фейкове НАТО
Іноді ******** доодити право на існування
НатаВведи
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч
все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?