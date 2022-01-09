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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по поводу "гарантий безопасности", в которых содержится среди прочего требование Кремля о том, чтобы Украина не вступала в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости.

В составе делегации России присутствуют представители МИД и Минобороны страны, возглавляет их замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Отмечается, что основной день переговоров назначен на понедельник, 10 января, но ожидается, что уже 9 января вечером стороны проведут "предварительную" часть встречи. Рябков со своей стороны заявил, что Москва на будущих консультациях "не пойдет на уступки":

"Мы не с протянутой рукой туда едем, мы едем с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали. Вот и все".

Читайте также: Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве, - МИД РФ

Накануне переговоров с Россией чиновники в США выразили готовность внести изменения в будущие решения по стратегическим позициям США в Европе, но пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.

переговоры (4936) россия (95515) США (26637) Женева (80) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+15
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.01.2022 15:37
+13
За унитазами и бумагой смотрите.
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09.01.2022 15:40
+10
Це зветься так: російська банда терористів з зачуханої рашки привезла до цивілізації вимоги їх головного терориста ботоксного
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09.01.2022 15:39
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.01.2022 15:37 Ответить
Це зветься так: російська банда терористів з зачуханої рашки привезла до цивілізації вимоги їх головного терориста ботоксного
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09.01.2022 15:39 Ответить
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09.01.2022 15:54 Ответить
За унитазами и бумагой смотрите.
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09.01.2022 15:40 Ответить
и лампочками ))))
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09.01.2022 15:59 Ответить
есть старый боян. но погоняла новые подойдут ))
"вечером, стоят в подъезде руцкого мида конь лавров и машка тамошняя.
- серый, выкрути лампочку. я в рот возьму!
- ты что-дура?! она же горячая!" ))
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09.01.2022 16:12 Ответить
Після того як Росія вдарила по Байден лімітедяйцям в Казахстані.
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09.01.2022 15:41 Ответить
расеяне попёрли в европу чистить сортиры они ж всегда так говорят, шо в европу едут чистить сортиры!
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09.01.2022 16:36 Ответить
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09.01.2022 15:44 Ответить
відмийте цю гидоту від крові спочатку
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09.01.2022 15:50 Ответить
Після того як завдала удару по Байден лімітед в Казахстані. Перед тим як банити поцікавтесь чия родина володіє родовищами в Казахстані. Джуніор просто так отримував міліони?
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09.01.2022 16:03 Ответить
Мирослав перестань хірньою займатися. Твій трамп путінський прихвостень того не заслуговує. Я також за республіканців, але те що ти робиш є неправильне.
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09.01.2022 16:36 Ответить
Wheee are you from the US?
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09.01.2022 16:37 Ответить
Яке це має значення. Перестань обілювати трампа російського посіпаку.
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09.01.2022 16:40 Ответить
Go f yourself russian pig!
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09.01.2022 16:42 Ответить
Russian C. S.
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09.01.2022 16:41 Ответить
Дурний ти Грабовський. Шкода що а США живеш, а говориш мовою російської пропаганди.
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09.01.2022 16:44 Ответить
Don't tell me what to do and I wan't tell you where to go russian pig cock sucke
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09.01.2022 16:46 Ответить
You are not Ukrainian. Ukrainians can't be so brutal. Most likely you are representing russian community. Am I right? Grabovsky? Are you russian supporter?
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09.01.2022 16:50 Ответить
I f you, your russian family and all your stinking russia in the ass! F off Jorge.
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09.01.2022 16:52 Ответить
Матюки це те що видає щиру російську душу. Дякую за підтвердження моїх здогадок. Читачі будуть знати хто ти є насправді. Ще одним російським прихвостнем меньше.
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09.01.2022 16:56 Ответить
Yes that's right! Where are you from the US?
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09.01.2022 16:57 Ответить
Where are you from the US?
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09.01.2022 16:54 Ответить
Wheee are you from, Jorge? What state?
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09.01.2022 16:56 Ответить
Doesn't matter. I'm Ukrainian every where.
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09.01.2022 16:58 Ответить
You are "Ukrainian every where?! What tha h does it even mean! Learn English first "Jorge" what ever you are! It's a joke!)
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09.01.2022 17:00 Ответить
He says he's not American - that's all you need to know
And lets go Brandon!
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09.01.2022 17:13 Ответить
Brandon!!!!
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09.01.2022 17:15 Ответить
Do you speak Spanish, Jorge?
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09.01.2022 17:11 Ответить
От цікаво чий це був троль? Кацапський чи подоляцький?
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09.01.2022 17:29 Ответить
а про законность ввода своих войск в Казахстан они не желают проконсультироваться???
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09.01.2022 16:04 Ответить
В том и парадокс: все "законно"
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09.01.2022 17:25 Ответить
«Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны» Какие могут быть переговоры с российскими террористами??? Свободу Казахстану, Беларуси! Крым и Донбасс это Украина!
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09.01.2022 16:05 Ответить
Зачем тогда приезжали, если не собираетесь идти на уступки, какой-то ненормальный мазохизм, видать нравится когда их каждый раз привселюдно в говно окунают, дело чуркина живёт.
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09.01.2022 16:08 Ответить
"Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно", - сказал замминистра. "

Также они говорят про Крым и Донбасс.
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09.01.2022 16:11 Ответить
значить будуть дэбати
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09.01.2022 16:17 Ответить
Ніч попереду,
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09.01.2022 16:54 Ответить
Якщо нАТО ***************,тілки вводомвійск.
Інше-Самоліквідація,й фейкове НАТО
Іноді ******** доодити право на існування
НатаВведи
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09.01.2022 16:24 Ответить
Унитазы, туалетную бумагу пронумеровали?
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09.01.2022 16:44 Ответить
Позиция Раши круче любого ультиматума. Они плохо учили в школе математику- не просчитывают свои военные возможности и уровень экономики. Если бандюк чувствует что его сейчас будут очень сильно бить, он начинает кричать, что всех,,порвёт, зарежет - перережет..Чем она будет пугать Европу? Голым задом? Штаты и Европа ( из за своей маниакальной симпатии( или как это назвать ) хотят ее вытянуть из гавна- а она упорно движется к самоликвидации...
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09.01.2022 16:51 Ответить
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч



все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?
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09.01.2022 17:53 Ответить
 
 