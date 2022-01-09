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Госпогранслужба (6129) граница (5141) очередь (250)

Украинцы массово уезжают в Евросоюз после завершения праздников. На границе - очереди из автомобилей, - Госпогранслужба

Украинцы массово уезжают в Евросоюз после завершения праздников. На границе - очереди из автомобилей, - Госпогранслужба

В пунктах пропуска на границе Украины 9 января фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В часности, на границе отмечают рост пассажиропотока, особенно на западном направлении. Это происходит преимущественно из-за того, что украинцы следуют за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых.

В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница". Украинцам советуют по возможности выбрать пункты пропуска с наименьшим скоплением автотранспорта.

Читайте также: Польше, возможно, придется строить забор на границе с Украиной: неизвестно, по какой модели пойдут россияне, - вице-премьер Качиньский

Кроме того, для тех путешественников, которые не сделали ПЦР-тесты на короновирус за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

Всего за минувшие сутки, 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении границу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.

Читайте также: Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину
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Топ комментарии
+31
Наголосували нам зебіла і втікають тепер
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09.01.2022 16:11
+27
Хто голосував за Осла -не пропускати. А то вибрали нам кловуна з каваталу95 а самі за кордон. А ви тут ї""я як хочете...
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09.01.2022 16:10
+25
вже пишуть що лідор так втомився на буковелі, що з д"єрмаком та лєнкою скумбрією рванув в сторону індійського океану знову відпочивати.
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09.01.2022 16:17
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03-12-2019
"Зеленский хочет вернуть украинцев из-за рубежа"

https://www.youtube.com/watch?v=XAHGaSJg-po
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09.01.2022 16:48 Ответить
Тим часом зелене чмо полетіло у теплі краї, у країні звіздець, на порозі ворог, але "прастога парня іх народа" це не цікавить, він на все наклав та полетів ніжитись на сонці!
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09.01.2022 16:51 Ответить
та не брешите прям украинцы..уезжают барыги местные при чем..мажоры и заробитчане..торгаши перегонщики...и.т.п. гадкие элементы спекулянты..
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09.01.2022 16:52 Ответить
Нормальная история. А Европе был отпуск- с понедельника на работу, вот и возвращаются. Плохо будет, когда не будут даже приезжать во время праздников- значит ассимилировались уже.
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09.01.2022 16:52 Ответить
Украинцам надо работать
а кацапам - сдыхать в Казахстане
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09.01.2022 16:53 Ответить
Мудрий нарід приїжав затарицця скумбрії по 8 гривень... Тепер везуть в Європу, продавать😁
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09.01.2022 16:59 Ответить
Завидно, дёшево у вас,а у нас по три бакса, но это большая
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09.01.2022 17:55 Ответить
Їдуть до Пороха в Іспанію на вілу, каву пити.
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09.01.2022 17:09 Ответить
Не вякай , беніна макака 😡
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09.01.2022 17:19 Ответить
А чому не до Зєлі в Італію?
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09.01.2022 17:32 Ответить
Был я недавно в Украине,в Закарпатской области.Kругом разруха,мусор ,свалки.Народ люмпенизированный и алкоголизированный.Грустно все это видеть.
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09.01.2022 17:10 Ответить
А все благодаря кому? Звісно ж, ЗеленськоМу?
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09.01.2022 17:16 Ответить
Принаймі при Зеленському там дороги поробили хороші. Петька тільки тирив
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09.01.2022 17:18 Ответить
🤣 Я не буду тобі розповідати про ціну тих доріг, яку повинен будеш сплатити особисто ти. Бо то бєсполєзно...
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09.01.2022 17:20 Ответить
я НЕ буду тобі також розповідатиму, хоче не є прихильником зебілів. АЛЕ при свинорилому гецьмані та його сатанистах доріг в Закарпатті НЕ робили. НЕ робили свинорилі навіть ямкових ремонтів - так на від..сь по принципу. Бабло сектансти-станисти брали? брали. ДЕ дороги? Так, нехай вкрали, але зробили. При свинорилому ТУПО крали. Ні грошей, ні доріг - ВЗАГАЛІ. Ми говоримо не про дороги по селу, чи по місту. МІЖ містами та селами - доріг НЕ було. Нехай порохобити промичать ДЕ діли гроші. По їх рилах не скажеш - добре почуваються.
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09.01.2022 21:15 Ответить
Не бреши с... чара зелена , так як зелень не будує дороги , а ремонтує
неякісно і зі снігом , зійде асфальт 😠
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09.01.2022 17:21 Ответить
брешеш. Тут брешеш. Бабло стригти почали ще ригоанали
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09.01.2022 21:16 Ответить
И горы и поля мусора вдоль дорог.Как в Бомбее.
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09.01.2022 17:24 Ответить
То ти мабуть в Берегово був в циганському кварталі
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09.01.2022 17:55 Ответить
заткни пельку, цапе
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09.01.2022 18:39 Ответить
Ну чего ты киздишь, русня?
1. Бомбея давно уже нет ( проснись , ты обосрался) есть Мумбай. Да и в нем ты наверняка не был. по телеку видел.
2. В ноябре отдыхал в Закарпатье ( сам из Одессы), Свалява , курорт Квитка Полонины. Бываю там ежегодно , все Закарпатье обьездили , благо , есть что посмотреть. Такие двухэтажные ухоженные дома в твоей роиськи наверняка только у богатеев есть, а тут практически у каждого жителя закарпатского села.
Если ты видел цыганские поселения , ну так цыгане во всех странах живут в антисанитарии.
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09.01.2022 20:42 Ответить
Подивимось, які хороші, весною, як сніг зійде. Погода для провірки доріг на стресостійкість підходяща.
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09.01.2022 17:55 Ответить
Не бреши, ти так очі собі залив, що й з берлоги вийти не міг. І в п'яному угарі тобі почали відіцца відєнія...
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09.01.2022 17:17 Ответить
Какие мусорки? Ты с Сибирью своей не перепутал? Там красота кругом. Да и алккоголизированный народ("турист") скорее в Одессе.
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09.01.2022 17:19 Ответить
Він із Забайкальєм попутав.
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09.01.2022 17:21 Ответить
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10.01.2022 12:51 Ответить
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10.01.2022 12:53 Ответить
Брехня! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються додому, співаючи веселих пісень та славлячи великого Зе!
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09.01.2022 17:20 Ответить
Слушай меньше этого агента фсб .
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09.01.2022 17:42 Ответить
А чЬО, верно. Бо дурачком нужно быть, шобы такое молоть, мол все сваливают.Тому причина, шо народ поехал в Европу - безвиз. И это нормально. Где только индусов с филиппинцами нет на заработках. Так и в нашем случае... Зарабатывать там, где больше платят, за такой же труд, как и в Украине, никто еще не отменял. Как никто не отменял и возвращаться домой , где дешевле тратить за бугром заработанное. Праздники закончились, можно и поработать, а не как присовке , продолжать бухать до 14-го января, мол, сею-вею, посеваю, Налывайтэ бо сiдаю... И ваапше, за чью идею - не покидать мэжi страны. Вот справка для думкорфов: германские пенсионеры, sure, среди них есть и бывший гитлерюгенд, на свою пенсию шастают по всему миру отдохнуть зимой, поплавать в море, даже в Дубаях. Карл, слышиш, в Дубаях -проигравший во 2МВ... а переможця внуки (коммуно-фашистского фасона) ратуют, шобы их соплеменники сидели и седели в безвременье за понюшку табачку и никуда не рыпались. АБЫРВЛГ полный...
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09.01.2022 17:51 Ответить
Варю австрийский ТАФЕЛЬШПИЦ и Вас читаю .
Вы правы . Как может украинец построить страну , если он не в курсе как это устроено в развитых странах.???
сидеть дома на диване и умничать - это идеология совка …
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09.01.2022 18:02 Ответить
Боюсь вступать в трали-вали насчет рецептов, бо пан Влад вставил люлей, шо венгерский говяжий суп-гуляш он освещал , а не Вы, хотя я у Вас прочитал рецепт. А оказалось , шо дочь на Сайпросе меня им ранее кормила... ЗЫ... а меня последнее время потянуло на простенькие бульоны без зажарки. Сначала были чисто говяжьи(сахарная кость с мясом), затем крылышки куриные, чего ранее никогда не ел(гыдував). Затем пупчики, а потом начал фасовать по суп-наборам -и в морозилку: пару крылышек, пару пупчиков, пару культышек от окорочков(по килограмму беру эти составляющие, пупчики лучше индюковые - получается в целлофанах несколько супнаборовв. Добавляю только пару крупно нарезанных картох с морквой, луковица целиком. Технология приготовления : размороженный суп-набор варится час(обильно снимать пенку и на малой скорости варить , чтобы был прозрачным бульон, затем добавляются выше перечисленные овощи и варить еще пол часа. Стараюсь только подсолить и лаврушку, без других приправ(химических). За пять минут до окончания варки в бульон бросаю зелень - петрушу, укропчик, лук перо.👍 Чуть не забыл. Только закипел супнабор и образовалась обильная грязная пена, снимаю пену, а воду сливаю, залив свежей. Использую только свежую воду с бювета и без хлорки.
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09.01.2022 18:20 Ответить
Они меня копируют

Вы суп почти как Австриец.готовите.
ТАФЕЛЬШПИЦ - любимы суп императора Австрии , который правил почти 80 лет
берете говядину , варите 2 часа. Отдельно обжариваете луковицу, потом морковь , лук порей , сельдерей , 2 зубчика чеснока
Соль чёрный перец душистый перец лавровый лист
варите себе этот суп и проживёте до 100 лет
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09.01.2022 18:48 Ответить
заробитчане, как правило зебуина не ставят ни во что, бо он вместо ваять-творить, тока стяжательствует. Пытается и заробитчан лохонуть, обложить еще одним налогом, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧИТЬ С ЗАГРАНИЦЕЙ ДОГОВОР О НЕОбложении заробитчан налогом дома, бо в стране дающей работу налог с заробитчанина полюбос берут.
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09.01.2022 18:03 Ответить
Вспомните закон про евробляхи от Южаниной . Это раз . Потом Южанина пыталась обложить доходы заробитчан налогом - это два.

придурочная власть сама себе от жадности гадит
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09.01.2022 18:10 Ответить
Под Мукачево есть площадка вдоль трассы - туда завозят строительный мусор и равняют тракторами - готовят под строительство
я в Японии видела как из прессованного пластика равняют овраги , а потом засыпают землей - и готоао поле
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09.01.2022 18:05 Ответить
Я в Японии гулял в парке с обзорным колесом и др атракционами, на острове из мусора. Никому бы не поверил, шо такое возможно на окультуреном острове из мусора, не увидев сам ( туда еще большущий и длиннющий мост с города КОБЭ подходит).
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09.01.2022 18:28 Ответить
Да, это так.
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09.01.2022 18:49 Ответить
Периодически тянет в Украину но как приезжаешь на границу, стоишь в очереди, а между машин бегают ,,решалы" с наглым, тупыми мордами, щёлкающие семечки, то хочется назад. Даже попав в Украину, то терпения хватает на день, не больше.
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09.01.2022 17:46 Ответить
Как я тебя понимаю !
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09.01.2022 17:56 Ответить
А вы сначала оторвитесь в нарабсее или для разминки в беларусском (минск) центральном аэропорту. Украина потом будет за милость, вы будете сами задабривать семечками. Кста , супер-пупер соленые семки - "Лакомка", если чЬО.
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09.01.2022 17:57 Ответить
Нет, спасибо. Я в мордор и Беларусь из принципа не поеду, мне больше Швейцария и Австрия нравятся
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09.01.2022 19:53 Ответить
В часТности, на границе отмечают, грамотеи.
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09.01.2022 17:48 Ответить
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко

9 січня, 2022 неділя
17:30

https://espreso.tv/ekonomika Економіка

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Борщ український

Фото: clutch.net.ua

Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення

Про це у коментарі ВВС News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/features-59886360 заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, інформує https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликання здорожчем харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

Читайте також: https://espreso.tv/problemi-ukraini-z-gazom-navmisno-stvoreni-gazpromom-analitik-mikhaylo-gonchar Проблеми України з газом навмисно створені "Газпромом", - аналітик Михайло Гончар

Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.
"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.

Читайте також: https://zahid.espreso.tv/zelenskiy-tse-son-rozumu-yogo-populizm-prizvede-do-krakhu-vitaliy-portnikov Зеленський - це сон розуму, його популізм призведе до краху, - Віталій Портников
А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".



Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.
"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".
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09.01.2022 18:00 Ответить
Если в Украине завезут карточки на еду - то надо сразу этого Устенка на Гиляку , как плохого советника 😀😀😀
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09.01.2022 18:07 Ответить
не спеши, может батончики от петрарки зайдут в набор
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09.01.2022 18:30 Ответить
ШО В ЛУЖКУ пернул.
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09.01.2022 18:37 Ответить
Если это так, там всех зебилов... походу. В И ндии, любой производитель обязан продать говерменту продукцию по фиксированой дешевой цене, какой-то процент от прибыли. Вся эта продукция уходит в специальные магазины от говернмента, по символической цене(продукты питания, одежда), где отовариваются самые бедные слои населения.
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09.01.2022 18:33 Ответить
Забиті лижні курорти - зрада , додадкові ≪лижні≫ потяги - зрада , повертаються до роботи , чи по справах їдуть за кордон - зрада ............ Люди , ви геть подуріли ? Чи може ви вже всі кошти перерахували на військових , вирили окопа та й ***** з берданкою чекаєте ?
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09.01.2022 18:21 Ответить
Не звертайте уваги . Це кацапи . Їх заздрість душить . 30 років вони нам газ відключають щоб нас заморозити , а ми на лижах катаємось і нам не холодно . А кацапи тим часом в туалет на відро ходять і з вікон нечистоти виливають . В кращому разі - виходок з дошок на вулиці . Жруть з помийки , живуть в країні - помийці . От їм і заздрісно.
Дякую Тобі Боже , що я не москаль .
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09.01.2022 18:39 Ответить
Нормальні люди переходять на святкування Різдва за нашим рідним календарем 25 грудня , разом з усіма православними і католиками , разом з усім світом , а не з Гуньою Московським і його бандітами в рясах . Їдуть додому - без черг і повертаються назад - без черг . Бо нормальних , думаючих людей - завжди менше , а придурків не здатних думати - завжди більше . Цим і користаються нормальні люди . А барани мусять стояти в чергах . Як кажуть : з дурною головою , нема ногам спокою .
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09.01.2022 18:26 Ответить
Виходить, підлеглі Римського Папи українські греко-католики, які святкують Різдво в один день з православними, - ненормальні? А Римська Курія та УГКЦ ще й надсилають одне одній привітання з Різдвом, не зважаючи на різні дати
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09.01.2022 19:25 Ответить
Багато греко-католицьких родин самостійно перейшли на святкування Різдва 25 грудня , не чекаючи поки "блаженнійший" нарешті роздуплиться . Греко-католики , вони такі )))🇺🇦😁👍
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09.01.2022 21:04 Ответить
Перейшли й слава Богу. Це не є проблема. Головне, щоб людина відчувала святковий настрій, а не чубилась за дати.
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09.01.2022 21:14 Ответить
І не з православними , а з московитами . Православний Варфоломій святкує 25 грудня . По людськи , як всі нормальні християни , а не по московськи з пройдисвітами
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09.01.2022 21:08 Ответить
А 25 грудня точно черг не було на кордоні?
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09.01.2022 21:29 Ответить
25 грудня польські митники навіть з двох-трьох машин утворюють чергу на 6-8 годин , чи 1 автобус 8 годин тримають на митниці , щоб заохотити придурків святкувати в родинному колі цей день , а не шастати хто зна де . Така собі маленька хитрість , а користі від неї - багато . Люди починають розуміти , вчаться і їдуть числа 18-20го.
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10.01.2022 06:08 Ответить
а как же гідність і здобули?
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09.01.2022 18:32 Ответить
За гиднистю - на вОЛГУ, ЗАОДНО И ПОТРЫНДЕТЬ... А шо делать...Хех...
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09.01.2022 18:36 Ответить
"А що, брати, проспали волю?
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть?
Пан м'яко стелить - твердо спати,
Лукаво грає на словах.
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
(Невідомий мені автор)
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09.01.2022 19:27 Ответить
Це не в європі платять добре. Це в Україні курс долара і євро добрий.
Цікаво як би западенці рвались на заробітки при курсі 10 грн за 1 евро.
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09.01.2022 20:04 Ответить
Всі хто сумував за радянським союзом моліться на Зеленського)
В 2022 році в Україні можуть з'явитися карточки на їжу!
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко ,повідомляє BBC News Україна.
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09.01.2022 20:19 Ответить
Открываем результаты президентских выборов 2019 на заграничных участках, а именно в тех странах, где обитает диаспора парашемоев. и что мы видим - владимир зеленский с ошеломляющим успехом побеждает своих соперников. Так вот, те кто выбрали нам клоуна презеком, после праздников массово валят из нашей страны.
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09.01.2022 20:32 Ответить
Якось тупо сама назва новини записана. Українці не масово їдуть в ЄС, а масово їдуть на роботу, значна частина навіть додому.
В нас НЕМА іпотек, нема роботи, нема бодай плану що робити. Закону також нема.
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09.01.2022 21:20 Ответить
В Україні все є. Нема мозгов у 99%
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10.01.2022 10:37 Ответить
Не парь людям мозок. Іпотеки в нас на данний момент НЕМА. Те що є - кабала.
Адекватних зарплат також. Чи може наші уродці-олігархи почали платити зарплати? Вони лише для показухи стараються. Типу уродец рінад махмедов подарував швидку. І на кожній має бути який кароший даунбасец рінад махмедов. ага. кримінальний виродок котрий по трупах пішов. аналогічно інші. роказуєш тут херню
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11.01.2022 19:25 Ответить
Жареным завоняло - вот и валят евреи из родной Украины.
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09.01.2022 22:12 Ответить
А разве ранее не выезжали ? ) Товарищи порохоботы, открою секрет : Выезжали со времён Кравчука - Порошенка. ))) А Вам всё зрада, как и баба Ксюша топит )
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09.01.2022 23:31 Ответить
Сметуни тікають?
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10.01.2022 00:21 Ответить
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