Украинцы массово уезжают в Евросоюз после завершения праздников. На границе - очереди из автомобилей, - Госпогранслужба
В пунктах пропуска на границе Украины 9 января фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского Союза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В часности, на границе отмечают рост пассажиропотока, особенно на западном направлении. Это происходит преимущественно из-за того, что украинцы следуют за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.
Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых.
В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница". Украинцам советуют по возможности выбрать пункты пропуска с наименьшим скоплением автотранспорта.
Кроме того, для тех путешественников, которые не сделали ПЦР-тесты на короновирус за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.
Всего за минувшие сутки, 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении границу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.
С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.
Пожалуйста, подождите...
"Зеленский хочет вернуть украинцев из-за рубежа"
https://www.youtube.com/watch?v=XAHGaSJg-po
а кацапам - сдыхать в Казахстане
неякісно і зі снігом , зійде асфальт 😠
1. Бомбея давно уже нет ( проснись , ты обосрался) есть Мумбай. Да и в нем ты наверняка не был. по телеку видел.
2. В ноябре отдыхал в Закарпатье ( сам из Одессы), Свалява , курорт Квитка Полонины. Бываю там ежегодно , все Закарпатье обьездили , благо , есть что посмотреть. Такие двухэтажные ухоженные дома в твоей роиськи наверняка только у богатеев есть, а тут практически у каждого жителя закарпатского села.
Если ты видел цыганские поселения , ну так цыгане во всех странах живут в антисанитарии.
Вы правы . Как может украинец построить страну , если он не в курсе как это устроено в развитых странах.???
сидеть дома на диване и умничать - это идеология совка …
Вы суп почти как Австриец.готовите.
ТАФЕЛЬШПИЦ - любимы суп императора Австрии , который правил почти 80 лет
берете говядину , варите 2 часа. Отдельно обжариваете луковицу, потом морковь , лук порей , сельдерей , 2 зубчика чеснока
Соль чёрный перец душистый перец лавровый лист
варите себе этот суп и проживёте до 100 лет
придурочная власть сама себе от жадности гадит
я в Японии видела как из прессованного пластика равняют овраги , а потом засыпают землей - и готоао поле
9 січня, 2022 неділя
17:30
https://espreso.tv/ekonomika Економіка
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Борщ український
Фото: clutch.net.ua
Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення
Про це у коментарі ВВС News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/features-59886360 заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, інформує https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликання здорожчем харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.
Читайте також: https://espreso.tv/problemi-ukraini-z-gazom-navmisno-stvoreni-gazpromom-analitik-mikhaylo-gonchar Проблеми України з газом навмисно створені "Газпромом", - аналітик Михайло Гончар
Устенко вважає, що в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.
"У наших умовах це додатковий ризик для економіки", - вважає він.
Читайте також: https://zahid.espreso.tv/zelenskiy-tse-son-rozumu-yogo-populizm-prizvede-do-krakhu-vitaliy-portnikov Зеленський - це сон розуму, його популізм призведе до краху, - Віталій Портников
А от більш прийнятним варіантом, каже економіст, могла б бути цільова фінансова підтримка - за аналогією із програмою "єПідтримка", доступної тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток "Дія".
Олег Устенко навіть не виключив запровадження чогось на кшталт "продуктових карток", які діють у США для незаможних громадян.
"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", - заявив Олег Устенко, наголосивши, що "це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності".
Дякую Тобі Боже , що я не москаль .
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть?
Пан м'яко стелить - твердо спати,
Лукаво грає на словах.
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
(Невідомий мені автор)
Цікаво як би западенці рвались на заробітки при курсі 10 грн за 1 евро.
В 2022 році в Україні можуть з'явитися карточки на їжу!
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко ,повідомляє BBC News Україна.
В нас НЕМА іпотек, нема роботи, нема бодай плану що робити. Закону також нема.
Адекватних зарплат також. Чи може наші уродці-олігархи почали платити зарплати? Вони лише для показухи стараються. Типу уродец рінад махмедов подарував швидку. І на кожній має бути який кароший даунбасец рінад махмедов. ага. кримінальний виродок котрий по трупах пішов. аналогічно інші. роказуєш тут херню