Украинцы массово уезжают в Евросоюз после завершения праздников. На границе - очереди из автомобилей, - Госпогранслужба

В пунктах пропуска на границе Украины 9 января фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В часности, на границе отмечают рост пассажиропотока, особенно на западном направлении. Это происходит преимущественно из-за того, что украинцы следуют за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности, "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых.

В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница". Украинцам советуют по возможности выбрать пункты пропуска с наименьшим скоплением автотранспорта.

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Кроме того, для тех путешественников, которые не сделали ПЦР-тесты на короновирус за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин" работают соответствующие мобильные лаборатории – эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

Всего за минувшие сутки, 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении границу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.

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