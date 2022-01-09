Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней

Любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров.

Такую позицию высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Боррель напомнил позицию ЕС, что "ничего не может обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев".

"Кроме того, не может быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно, любые дискуссии об Украине требуют присутствия Украины за столом переговоров", - отметил глава дипломатии Евросоюза.

"В Европе не может быть безопасности без безопасности в Украине", – добавил он.

Боррель подчеркнул, что Россия является стороной конфликта в Украине, а не посредником, как она часто утверждает.

"Наш главный интерес, обеспокоенность и цель – принудить Россию к деэскалации напряжения", - отметил он.

Читайте также: Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США