Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней
Любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров.
Такую позицию высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Боррель напомнил позицию ЕС, что "ничего не может обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев".
"Кроме того, не может быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно, любые дискуссии об Украине требуют присутствия Украины за столом переговоров", - отметил глава дипломатии Евросоюза.
"В Европе не может быть безопасности без безопасности в Украине", – добавил он.
Боррель подчеркнул, что Россия является стороной конфликта в Украине, а не посредником, как она часто утверждает.
"Наш главный интерес, обеспокоенность и цель – принудить Россию к деэскалации напряжения", - отметил он.
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9 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%83-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd.html#comments Комментарии: 7
Если Украина будет пассивно слушать все, что ей будут говорить другие страны, ее попросту «сольют»…
Роль и место, которые будут отводить Украине ключевые для нее государства, зависят от того, как она сама себя поставит. Мир жесток и циничен, и нужно требовать того, что соответствует твоим интересам.
Такую точку зрения https://opinions.glavred.info/u-ukrainy-est-lish-tri-nadezhnyh-partnera-i-zapadnyh-stran-sredi-nih-net-10332726.html озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в сегодняшней статье для «Главреда».
Относительно США и Великобритании Украина должна занимать активную позицию, особенно по вопросам безопасности: «Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов.
Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно - по американскому.
Если вы отдаете Украину на съедение Российской Федерации в том или ином виде, возникают сомнения в том, что США являются супердержавой».
Если же Украина будет молчать и безропотно прислушиваться ко всему, что Вашингтон и Лондон ей говорят, ничего хорошего ее не ждет. Ведь США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая…
С Великобританией немного другая история: она после Brexit ведет более активную внешнюю политику - у нее свои интересы в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и т.д.
С Лондоном нам нужно вести разговор и разрабатывать совместные программы, например, черноморская база в Очакове, которая может быть британской.
Но опять-таки многое будет определять позиция Украины, и, если она будет пассивно слушать все, что ей будут говорить, ее попросту «сольют» - будут заставлять выполнять «Минск», чтобы снять с России санкции и свободно с ней торговать.
В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она - откровенно пророссийская страна. Интересы немцев прочно связаны с Россией. И Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала. С Германией необходимо постараться выйти на прагматичные отношения.
Прежде всего, Украине важно решить вопрос Северного потока-2, и она должна поднимать его глобальнее, в том числе обращаясь к США.
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c.html Глава МИД Германии Бербок отказалась пока что одобрить Северный поток-2
Плюс Украина должна дать понять Германии, что, если немецкие компании хотят работать в Украине, за это нужно будет платить.
Например, Siemens хочет продать нам какие-то поезда - хорошо, но это возможно только при условии либо локализации производств, либо уступок в экономической сфере, которые будут приводить к конкретным результатам, а не фейковым рассказам о том, что нас когда-нибудь потом примут в ЕС.
С Китаем, влияние которого активно растет, все интереснее. Это - рынок сбыта украинских товаров. С Китаем нужно выстраивать чисто экономические отношения и ни в какие политические игры с ним играть нельзя. С Китаем говорить нужно, но очень осторожно.
«Мотор-Сич» Украина Китаю не отдаст, и это правильно. Запускать китайцев в стратегические отрасли тоже нельзя, как и американцев.
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%b8%d1%87-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%85%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82.html Конфликт вокруг «Мотор Сич»: чего хотят США и Китай - Deutsche Welle
Но как рынок сбыта Китай можно использовать и нужно поддерживать с ним осторожные контакты.
Ведь Поднебесная интересна Украине еще и тем, что может дать какие-то более-менее дешевые технологии, скопированные с западных, либо другие, которые мы сможем использовать себе во благо.
Сотрудничество с Турцией интересно Украине. Сегодня она идет в фарватере Великобритании и является для нашей страны рынком сбыта. При этом Украине не стоит подписывать с Турцией договор о свободной торговле.
Мы должны пробиваться на турецкий рынок, идти на военно-техническое сотрудничество, а также использовать стратегический интерес Турции против России себе во благо. Неплохим вариантом был бы военный союз с Турцией, ведь она - страна-член НАТО.
Тоже от Турции мы можем получить более-менее дешевое вооружение, которое она сейчас производит и которого нам не хватает. Также через Турцию можно выйти на энергетические объекты, например, по согласованию с ней можно наконец построить терминал, чтобы везти с Ближнего Востока газ, взяв Турцию в долю.
Украина интересна туркам как таран против России и как рынок сбыта. Благодаря игре и союзу с Украиной Турция могла бы увеличить свой геополитический вес в Европе.
Польша - это наш военный союзник, однако и она не прочь поживиться за счет наших трудовых ресурсов и поиграть в экономические войны.
С поляками Украине нужно поддерживать прагматичные отношения. Сейчас нас объединяет нелюбовь к России, потому Польшу можно втягивать в военный союз.
При этом следует помнить о том, что мы с поляками - конкуренты по многим направлениям: за инвестиции, трудовые ресурсы, рынки сбыта. Нас многое объединяет, но многое и разъединяет.
Для Украины было бы интересно создание отдельного блока вроде Люблинского треугольника, куда бы входили Украина, Польша и Литва, а также Швеция - те страны, которым не нравится близость к РФ и ее агрессивное поведение.
Также с Польшей можно выстраивать отдельный противовес Германии, ведь это интересно и самим полякам.
От Венгрии не стоит ожидать никаких сюрпризов на Закарпатье, пока у Украины есть армия. В целом, Венгрия - это второстепенный фронт. Ну, заблокировала она нам какие-то натовские программы, ну и что? Нас ведь все равно в НАТО не берут. В НАТО по Украине больше работает Германия, а Венгрия так, постольку-поскольку.
Однако, учитывая, что Венгрия сейчас активно перевооружается, возможно, она - это наш потенциальный враг. Потому важно следить за всеми ее шагами и не вестись на провокации.
Беларуси как субъекта уже нет. Лукашенко - это прокси Путина. Украина должна обжимать Беларусь в экономическом плане. У нас как раз приняли закон о локализации, и первый удар будет нанесен по белорусским производителям, которые активно питаются на нашем рынке, на наших госзакупках. Нужно выдавливать их со всех направлений и заменять украинскими производителями.
Кроме того, Украине следует проводить политику импортозамещения относительно топлива - слишком уж токсично брать топливо у Беларуси.
Плюс необходимо укреплять границу. И хотя прямые провокации со стороны Беларуси вряд ли будут, но нельзя исключать, что белорусское направление может использоваться Россией как плацдарм для провокаций, например, для авиации и ракет, которые могут быть запущены с территории Беларуси.
В целом, украинцы должны понять одну простую вещь: в создавшихся условиях у нас есть только три надежных партнера - украинская армия, военно-морской флот и украинский народ.
Больше никому верить нельзя. Что касается других стран мира, Украина должна играть на их слабостях и противоречиях, чтобы достигать своих целей. Ведь у каждой страны свой интерес, и каждая пытается играть Украиной. И для нас главное - не дать другим государствам за счет наших национальных интересов порешать их проблемы.
Очень толково написано, коротко и по существу.
Только незаслуженно им забыта Япония, которая имеет великолепные технологии, огромный финансовый ресурс, является конкурентом и давним противником Китая. А так же у Японии ОСОБОЕ отношение к Украине, так у нас с ними были две самые большие ядерные катастрофы на АЭС. С Японией надо выстраивать особые отношения., и как фундамент использовать наши совместные работы по выводу на орбиту Земли японских космических ракет.
"Ми економіку України душили, душили, душили, душили..."
Шаріков-Гетьманцев
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)
galapop
@galapop2
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https://twitter.com/galapop2/status/1480192582667878401 3 ч
Епоха бідності не скінчилася: у Зеленського допускають введення продуктових карток в Дії
Якщо буде ракетний обстріл нашої інфраструктури з боку РФ, то картки буде просто необхідно вводити. Алеж не в "Дії", яка не зможе працювати у тих умовах.
В цілому, як старенька бабуся, типу моєї мами, зможе користуватися "Дія" і без ракетних обстрилів, бо ми їй смартфон купили, але вона тка пальцами та вухами по ньому, що пішов та купив кнопковий, але до того був розкладушка, там в неї взагалі не було жодних проблем.
Як я розумію як ці бовдури розмірковували, то типа соціальні ціни у тих магазинах, що використовують співпрацю с "Дія", і це будут близьки до влади магазини. В них же тільки особисте збагачення у думках.
До речі, як на мене, то гарна пісня
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
С Зеленским конечно всё по-другому.
Разведки Великобритании, США и Украины обменялись информацией, режим риска нам ясен, - Резников Источник:
https://censor.net/ru/news/3301266/razvedki_velikobritanii_ssha_i_ukrainy_obmenyalis_informatsieyi_rejim_riska_nam_yasen_reznikov
да и представитель Украины должен быть мало того что представителен, так еще и патриот !!!
Накануне начала американо-российских консультаций по вопросу о распространению NATO на восток представители администрации США заявили о возможности удовлетворения части требований, содержащихся в так называемом "ультиматуме Путина".
Как сообщает телеканал https://www.aljazeera.com/news/2022/1/9/u-s-open-to-talks-with-russia-on-ukraine-eastern-europe "Аль-Джазира" со ссылкой на официальные источники, США будут готовы ограничить проведение маневров в Восточной Европе и не допустить поставок Украине наступательных ракетных вооружений - при условии, что Россия сделает встречные шаги, прежде всего - ликвидирует военную группировку на границе Украины.
При этом американские представители подчеркивают: военное присутствие США в Восточной Европе сокращено не будет. Они дают понять, что в случае российского вторжения на Россию могут быть распространены те же жесткие санкции, что и на Кубу, Иран и КНДР.
Напомним, что в середине декабря 2021 года Россия выступила с предложениями по гарантиям безопасности, документом который СМИ прозвали "ультиматумом Путина".
Он не только требовал запретить дальнейшее распространение NATO на восток, прежде всего, присоединение к нему Украины, но и настаивал на прекращение военной деятельности альянса в странах Восточной Европы, уже вступивших в блок.
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