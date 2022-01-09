"Ялты-2 быть не может", - Боррель о требованиях Кремля по "гарантиям безопасности"
Обсуждение требований Кремля по поводу "гарантий безопасности" во время заседания Совета НАТО-РФ не предусматривает их одобрения.
Такую позицию высказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает Цензор.НЕТ
По его словам, несколько предложений России несовместимы с принципами европейской безопасности, в частности с Хельсинским заключительным актом 1975 года.
"Диалог с Россией на заседании Совета НАТО-Россия не предусматривает одобрения предложений России, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий, в соответствии с нашими интересами безопасности и подтверждая фундаментальные принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", - сказал Боррель.
Он также отметил, что несмотря на желание России вернуться к разграничению сфер влияния как во времена холодной войны, этого уже быть не может.
"Кажется, российское руководство намерено повернуть часы вспять, к старым временам логики холодной войны. Такой тип разграничения сфер влияния не относится к 2022 году: Ялты-2 быть не может", - подчеркнул Боррель.
Также дипломат добавил, что без европейцев ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе, также, как без Украины не может быть дискуссий о ней.
Пожалуйста, подождите...
Хтось ніяк нажертись не може.
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч
все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?
Микола Бульба
@SantaNikol
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https://twitter.com/SantaNikol/status/1480205816246542339 5 мин
Він поїхав в Катар на явку ФСБ за інструкціями, а маскується Їндійським океаном.
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тут, уважаемый еврокомиссар, уже не до Хельсинского заключительного акта.
тут уже дело может дойти до простого заключительного акта.
а я-то думаю, почему в России фубль грохнулся в два раза и они слезно молят снять санкции каждый год.
Смартфоны эпл тоже можно запретить. И что??
@VALMICHEL7
Зеленский: «Президент не может отдыхать, когда в стране идет война». А Вовочка может. Потому что какой он на*й президент?
или таки лимфоузлы уже наружу лезут?
Ему еще в подбородок и в скулы филеры вставили - жир с жопы взяли и загнали под кожу на лице.
Обычное дело.
Поэтому такие как вы не "простой народ", вы их сообщники.
Но ему уже там сидеть не долго осталось.
Это его имя собственное, известное благодаря Украинцам всему миру.
Хай збирає там Лукашенко з Кім Чен Ином та малює з ними зони впливу.
было бы всё хорошо были бы спокойны как двери и хитро бы улыбались
Да.После падения режима Пуйла,Мордору нужны будут европейские кризисные менеджеры управлять распадом и контролить ЯО.Для этого уже сегодня треба начинать работать в этом направлении и создавать группы кризисных менеджеров на сворованный у москалей триллион,хранящийся в Западных банках.Бо
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду
https://petition.president.gov.ua/petition/131288
@SergejTalk
·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1480186672046297092 3 год
Российская делегация уже в Женеве. У неё две важные задачи: 1. Показать кулаки американцам 2. Закупиться сырами, колбасой и шмотками. Ибо может быть другого раза уже и не будет!