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дипломатия (1454) Боррель (784)

"Ялты-2 быть не может", - Боррель о требованиях Кремля по "гарантиям безопасности"

Обсуждение требований Кремля по поводу "гарантий безопасности" во время заседания Совета НАТО-РФ не предусматривает их одобрения.

Такую позицию высказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает Цензор.НЕТ

По его словам, несколько предложений России несовместимы с принципами европейской безопасности, в частности с Хельсинским заключительным актом 1975 года.

"Диалог с Россией на заседании Совета НАТО-Россия не предусматривает одобрения предложений России, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий, в соответствии с нашими интересами безопасности и подтверждая фундаментальные принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", - сказал Боррель.

Он также отметил, что несмотря на желание России вернуться к разграничению сфер влияния как во времена холодной войны, этого уже быть не может.

"Кажется, российское руководство намерено повернуть часы вспять, к старым временам логики холодной войны. Такой тип разграничения сфер влияния не относится к 2022 году: Ялты-2 быть не может", - подчеркнул Боррель.

Также дипломат добавил, что без европейцев ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе, также, как без Украины не может быть дискуссий о ней.
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Топ комментарии
+37
Какая Ялта-2 для Параши? Только Нюрнберг-2 для Раши панове!
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09.01.2022 17:58
+23
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
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09.01.2022 18:03
+20
Вал Мишель


@VALMICHEL7



Зеленский: «Президент не может отдыхать, когда в стране идет война». А Вовочка может. Потому что какой он на*й президент?
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09.01.2022 18:23
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Правила форума Совет форумчан
гарантия будут даны другим способом

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09.01.2022 17:57 Ответить
В комуністів завжди проблеми з хлібом.
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09.01.2022 18:03 Ответить
НЮНРБЕРГ 2 ТОЧНО НАДА И ДАВНО ПО МОСКОВСКИМ УБЛЮДКАМ....
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09.01.2022 18:10 Ответить
І з мізками.
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09.01.2022 18:23 Ответить
Навіть при кожному врожайному році, яким був і 2021, про що салютували в новинах. Зате ціни на хліб постійно повзуть вгору.
Хтось ніяк нажертись не може.
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09.01.2022 21:24 Ответить
да за границу продали хлеб, у нас же экспортом зарабатывают, масло и зерновые и металл - это наши деньги.
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10.01.2022 00:08 Ответить
это мне, это тебе, это опять мне
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09.01.2022 18:05 Ответить
При всій повазі до "Прямого" - останнім часом там інколи таку "дічь" несуть, що ні на який кол не натягнеш. Олія в них вже по 82. А реклама-розводняк то медалі до 30-річчя безплатні з доставкою за 100 грн., тепер щось там інше від тієї ж контори з власниками в мацкві...
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09.01.2022 18:21 Ответить
Можу тільки про олію: на Розетці ціна 67грн. за 850мл. За літру - 78,72грн. Хоча, якщо фасувати по 200мл. ціна буде значно кращою - 15.76грн.
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09.01.2022 19:20 Ответить
и доставка выйдет гривен в 60 по Нова Пошта потому что многие магазины боятся Укрпошты, но там цена намного ниже. Разницы мало между ними.
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10.01.2022 00:06 Ответить
Як же повезло "свідкам цибулі по 30", збулися їхні мрії. Скоро і "лимони" у кишенях знайдуть
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09.01.2022 19:21 Ответить
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09.01.2022 17:58 Ответить
Какая Ялта-2 для Параши? Только Нюрнберг-2 для Раши панове!
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09.01.2022 17:58 Ответить
та достаточно гааги .чо мы будем ***** романтизировать до уровня гитлера?
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09.01.2022 18:20 Ответить
Это верно, только в клетке и в Гаагу. Это необходимо, потому что если раньше приблизительно раз в несколько сотен лет такие маньяки с шизофренической склонностью к мировому господству появлялись, то сейчас имеем рабссийский рейх с сателлитами. И то не прошло и 100 лет с момента уничтожения 3 рейха нацистов.
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09.01.2022 18:36 Ответить

























******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч



все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?




Микола Бульба


@SantaNikol

·
https://twitter.com/SantaNikol/status/1480205816246542339 5 мин



Він поїхав в Катар на явку ФСБ за інструкціями, а маскується Їндійським океаном.

Цитировать твит
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09.01.2022 17:59 Ответить
"За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року. Джерело: "

тут, уважаемый еврокомиссар, уже не до Хельсинского заключительного акта.
тут уже дело может дойти до простого заключительного акта.
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09.01.2022 18:04 Ответить
тим часом кацап який прилетів на переговори заявив журналістам "https://vz.ru/redir/?source=vz_hour_news&id=1137922&vzurl=/news/2022/1/9/1137922.html Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года " у кацапів походу зовсім дах поїхав,з ким там що обговорювати?
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09.01.2022 18:06 Ответить
Украина сама должна решать где может быть НАТО, а не люди с полвиной туалетов на улице. Ун их даже статьи в масс-медиа "почему на России лучше применять уличный туалет".
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09.01.2022 23:37 Ответить
Хорошо бы, но слабо верится. Ялты-1 тоже не должно было быть. А поделили Европу и не поперхнулись.
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09.01.2022 18:06 Ответить
Это хорошо, что они чётко понимают к чему ведёт Путин.
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09.01.2022 18:16 Ответить
не прошло и 8 лет, как риторика слегка изменилась
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09.01.2022 18:21 Ответить
то есть ты хочешь сказать что в 14 году Европа и США не ввели санкции против России?
а я-то думаю, почему в России фубль грохнулся в два раза и они слезно молят снять санкции каждый год.
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09.01.2022 19:24 Ответить
это неадеквантно мягкие санкции на тяжелое преступление.
Смартфоны эпл тоже можно запретить. И что??
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09.01.2022 19:28 Ответить
О чем говорить с отморозком, который вытер публично задницу Будапештским меморандумом ? Санкций по полной, под плинтус суку и ракет больше много и разных.
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09.01.2022 18:21 Ответить
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09.01.2022 18:23 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7



Зеленский: «Президент не может отдыхать, когда в стране идет война». А Вовочка может. Потому что какой он на*й президент?
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09.01.2022 18:23 Ответить
За два з половиною років своєї каденції "найвеличніший лідер світу" провів на відпочинку 214 днів.
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09.01.2022 18:27 Ответить
тут спор зашел...шо там у этого ********* за щекой?переговорное устройство или бронещиток?
или таки лимфоузлы уже наружу лезут?

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09.01.2022 18:25 Ответить
с этой головы столько всего лезет - у всего мира волосы дыбом встают, что уже не до лимфоузлов
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09.01.2022 18:30 Ответить
Это у него бронепамперс задрался...
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09.01.2022 18:31 Ответить
Скоро мимо будет пробегать зайчик с циррозом печени и будет тоже завещать долго жить
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09.01.2022 18:47 Ответить
Наверное капсула с новичком Гааги боится
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09.01.2022 18:53 Ответить
Да такой капсулой всю армию нарабсеи можно травонуть.
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09.01.2022 18:59 Ответить
Скрипалей же до смерти не траванули. Новичок абы что, литру надо. То ли дело виикс пару капель на кожу и кирдык
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09.01.2022 19:21 Ответить
VX стоит на вооружении России и США. В высоким дозах убивает за 15 минут. Им убили брата северокорейского диктатора, накинув на лицо платок смоченный (хотя странно ведь это газ, хотя в Вики пишут что для спасения отравленного нужно смахнуть с кожи оставшиеся капли, короче это походу человеческий дихлофос. Кстати, разработался по ошибке при экеспериментах с отравой от насекомых (инсектицидами). . При попытке спасти человека колется две дозы антидота - если колите больше двух то пациент уходит от передоза спасительным лекарством.
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09.01.2022 23:52 Ответить
Применяется и капельно-жидком состоянии
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10.01.2022 06:14 Ответить
VX уже не состоит на вооружении ни у кого : в соответствии с Договором его запасьі УНИЧТОЖЕНЬІ . Россия просто затихарила "Новичек" , имеющий совсем другую формулу и формально не подпадающий под документьі ОЗХО.
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10.01.2022 07:35 Ответить
То в нього щока розтяглася ,, ну ви зрозуміли від чого . .
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09.01.2022 18:57 Ответить
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09.01.2022 19:44 Ответить
обычный шрам после операции круговой подтяжки рожи лица.

Ему еще в подбородок и в скулы филеры вставили - жир с жопы взяли и загнали под кожу на лице.
Обычное дело.

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09.01.2022 19:26 Ответить
это его таким азиатом сделали чтобы кавказцы в москве на застрелили?
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09.01.2022 23:55 Ответить
Шо, шо!!!. Ялдило звичайнісенке, або прутень неймовірний.
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09.01.2022 20:08 Ответить
"Жировик" мабуть!
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09.01.2022 21:12 Ответить
Есть только одни гарантии безопасности для цивилизованного мира- полное уничтожение параши вместе с её гнилым народцем. В средствах для достижения этой цели Штатам и НАТО стесняться не надо. Удар должен быть молниеносным, глобальным и уничтожающим парашу со 100% гарантией. В ответ ни одна ржавая лоханка не должна ни взлететь, ни выплыть.
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09.01.2022 18:29 Ответить
И не жалко простого народа?
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09.01.2022 19:23 Ответить
Абсолютно. А вы в Беларуси больше }{уйлу с Лукой дупу лижите- вместе с ними в их "рай" попадёте.
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09.01.2022 19:27 Ответить
Ну а если вас под термоядерный удар или а нас за шо?
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09.01.2022 19:28 Ответить
Я же объяснил- за лизание жопы }{уйла и Луки.
Поэтому такие как вы не "простой народ", вы их сообщники.
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09.01.2022 19:32 Ответить
Ну вы Америке лижет. Это нормально. У нас Путин в кресле президента не сидел и прокурора за шесть часов не менял, а у вас Байден и сидел и менял
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09.01.2022 19:34 Ответить
В слове }{уйло 5 ошибок, а в кресле президента у нас сидит не Байден, а Беня.
Но ему уже там сидеть не долго осталось.
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09.01.2022 19:37 Ответить
Ошибок у меня нет. Я не привык оскорблять людей. И таки да Байден в кресле Порошенко сидел на каком-то совещании. Было в СМИ
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09.01.2022 19:40 Ответить
А }{уйло не человек и слово это не оскорбление.
Это его имя собственное, известное благодаря Украинцам всему миру.
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09.01.2022 19:42 Ответить
Ну Вы его можете обзывать как Вам угодно. Как в поговорке хоть горшком нозови
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09.01.2022 19:44 Ответить
Я же Вас не обзываю. Потому что Вы (я надеюсь) не убийца, не кровавый маньяк, не педофил и не зоофил. А }{уйло всё это вместе. Поэтому предлагаю закончить эту дискуссию- я не собираюсь Вас переубеждать, но Ваше мнение разделяют многие и у нас. Поэтому я это пишу не для Вас, а для них. А мне завтра рано утром на работу ехать. Так что спокойной ночи.
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09.01.2022 19:49 Ответить
Взаимно
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09.01.2022 19:53 Ответить
стрнная беларусская терпила. Вам этот диктатор всю жизнь испортил, забрав стооько возможностей у миллионов детй и потосства, а его защищаете так до полслднего даже написывая любые бредовые строчки, лишь бы только вашему собеднику стало езщё хуже. Ох и убеждённый мине+чик.
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09.01.2022 23:58 Ответить
да не спамьте вы его, не портите прикол. Дайте этого динозавтра на свет вытянуть.
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09.01.2022 23:59 Ответить
Испортил жизнь в смысле убивать и грабить магазины не даёт? А и ещё карточки на продовольствие пока вводить не пытается. А возможностей у наших детей и внуков нормальные. Хочешь учись. У меня дети с высшим и среднеспециальным, внук мастер леса, у знакомых врачи, инженера. Ну а кто не учится идут работать. Вольному воля
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10.01.2022 06:23 Ответить
Ей бульбаш,тьІ что ищешь провокатор на украинских сайтах? Иди со... своему бульбофюреру.
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10.01.2022 09:10 Ответить
Если начнется термоядерная война все там будем. Уже наверху Петр будет разбираться кого в рай а кого в ад
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09.01.2022 19:30 Ответить
Только }{уйло раньше, а мы попозже.
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09.01.2022 19:33 Ответить
Это уж как выйдет
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09.01.2022 19:36 Ответить
Провокатор изьІди.
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10.01.2022 09:12 Ответить
И кто даст гарантию что Периметр или как его называют Мертвая рука не сработает, тогда всем капут
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09.01.2022 19:27 Ответить
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09.01.2022 19:35 Ответить
Совершенно верно в том случае что будет кому страховку получать
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09.01.2022 19:38 Ответить
Форс-мажор при страховании никто не отменяет.
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09.01.2022 19:39 Ответить
Согласен
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09.01.2022 19:41 Ответить
Замість Ялти треба запропонувати Путіну Геленджик.

Хай збирає там Лукашенко з Кім Чен Ином та малює з ними зони впливу.
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09.01.2022 18:30 Ответить
так шо вони хочуть: єлбаси, чи гарантій?
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09.01.2022 18:32 Ответить
Это ж надо ,восьмой год,так было давить санкциями свинособак,что оно поглотило две огромные территории в конце концов...неужели не понятно,что ваше "дипумиротворение"на кацапдегенератов не действует...
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09.01.2022 18:40 Ответить
да всё действует! разве не видно какая у кацапов истерика началась? уже на крик срываются!
было бы всё хорошо были бы спокойны как двери и хитро бы улыбались
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09.01.2022 20:19 Ответить
Они себя считают равными развитым странам, это умиляет)
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09.01.2022 18:58 Ответить
а ты себя считаешь самым умным - это даже не удивляет.
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09.01.2022 19:27 Ответить
Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", - сказал Боррель.
Да.После падения режима Пуйла,Мордору нужны будут европейские кризисные менеджеры управлять распадом и контролить ЯО.Для этого уже сегодня треба начинать работать в этом направлении и создавать группы кризисных менеджеров на сворованный у москалей триллион,хранящийся в Западных банках.Бо
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09.01.2022 19:18 Ответить
Петиция Стерненко
Про застосування санкцій проти телеканалу НАШ, який поширює російську пропаганду

https://petition.president.gov.ua/petition/131288
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09.01.2022 19:26 Ответить
По ходу санкціонувати треба і телеканал зРада.
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09.01.2022 19:51 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1480186672046297092 3 год



Российская делегация уже в Женеве. У неё две важные задачи: 1. Показать кулаки американцам 2. Закупиться сырами, колбасой и шмотками. Ибо может быть другого раза уже и не будет!
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09.01.2022 19:51 Ответить
Ты забыл прокси выключить. Не брызгай слюной.
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09.01.2022 21:51 Ответить
Купи мелофан у алисы, перенесиьс в прошлое и оттуда пиши ванька ты видать на работе в лахтино бунул, бывает.
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09.01.2022 22:05 Ответить
Ну ЯКА Ялта-2? обісрана підораша і ссср ? При цьому ссср положив на жеротвник сотні мільйонів жертв. Це те саме як тепершній жебрак в минулому заможна людина.
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09.01.2022 22:03 Ответить
 
 