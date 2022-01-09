Войска РФ дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинский воин получил боевую травму
С начала суток, 9 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в фейсбуке.
В сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав
бойове травмуванняпоранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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