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Войска РФ дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинский воин получил боевую травму

Войска РФ дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинский воин получил боевую травму

С начала суток, 9 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил в фейсбуке.

В сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте также: Украинский воин ранен в результате обстрелов войск РФ на Донбассе, за сутки - 6 нарушений тишины, - штаб ООС
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Словоблуди, довбані.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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09.01.2022 18:39 Ответить
Никоим образом не пытаюсь умничать, но боевая травма не ранение непосредственно поражающими элементами боеприпаса. Например засыпало хлопца от близкого взрыва в блиндаже или в траншее, получил повреждение засыпанным грунтом. Это я к тому, что не надо искать зраду там где ее нет.
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09.01.2022 18:44 Ответить
Кому війна, а в кого ''життя повністю вдалося''... З снігу на моря...

Хроніки "найвеличнішого": Перевтомлений гарант з вірним Єрмаком знов вирушив до теплого океану
https://patrioty.org.ua/blogs/khroniky-naivelychnishoho-perevtomlenyi-harant-z-virnym-iermakom-znov-vyrushyv-do-teploho-okeanu-405893.html
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09.01.2022 19:06 Ответить
Это вполне прогнозируемо. И отдохнуть и указания бункерфюрера получить.
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09.01.2022 19:14 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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09.01.2022 22:52 Ответить
 
 