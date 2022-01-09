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США (24807) Блинкен (925)

Блинкен: Не ожидаем прорывов на переговорах с РФ по "гарантиям безопасности"

Блинкен: Не ожидаем прорывов на переговорах с РФ по

В США не ожидают прорывов на переговорах по "гарантиям безопасности" для России, которые начнутся вечером 9 декабря в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", - сказал Блинкен.

По его словам, в ходе встречи может быть достигнут прогресс в решении вопросов, вызывающих озабоченность у обеих сторон. Дипломат добавил, что это будет способствовать улучшению безопасности.

"Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на взаимной основе", - добавил госсекретарь.

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве.

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Топ комментарии
+14
НАТО потрібно готуватись до війни, а не до гарантій безпеки. Їх не буде.
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09.01.2022 18:45
+11
Насам перед треба готоватись до війни Україні на НАТО Хутін не попре зассить а ось на Україну попре! Ще ця потвора сподівається що якась частина мудрого наріда буде зустрічати його квітами!
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09.01.2022 18:49
+6
НАрабсея развалится без войны.
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09.01.2022 18:50
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НАТО потрібно готуватись до війни, а не до гарантій безпеки. Їх не буде.
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09.01.2022 18:45 Ответить
НАрабсея развалится без войны.
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09.01.2022 18:50 Ответить
Насам перед треба готоватись до війни Україні на НАТО Хутін не попре зассить а ось на Україну попре! Ще ця потвора сподівається що якась частина мудрого наріда буде зустрічати його квітами!
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09.01.2022 18:49 Ответить
З ким і головне навіщо ви перемовляєтесь?
Росія абсолютно недоговороздатна. Вони порушать любі, хоч підписані кров`ю, угоди якщо побачать в тому свою вигоду чи відсутність покарання. Це все одно що домовлятися з свинею в сараї.
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09.01.2022 18:57 Ответить
С бешеной собакой не переговариваются. Её уничтожают без разговоров.
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09.01.2022 19:04 Ответить
бо рашкорейх вже викришталізувався
з ним не можна домовитись, його можна тільки знищити
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09.01.2022 19:05 Ответить
Хіба ведуть перемовини з тим, хто висунув ультиматум? Його приймають або ні.
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09.01.2022 19:06 Ответить
ну, хоч заяви з боку НАТО та ЄС - обнадійливі для нас. І на тому дякую.
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09.01.2022 19:11 Ответить
Абсолютно бессмысленная затея...переговоры с паРашей невозможны в принципе...
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09.01.2022 19:13 Ответить
Только торговать можно.
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09.01.2022 19:25 Ответить
И газ транзитом ещё на 15 лет. А в остальном война
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09.01.2022 19:48 Ответить
свинопес, а почему все твои хозяева свои выводки на вражеском Западе держат, а ты как жил по уши в дерьме, так и личинки твои будут?
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09.01.2022 20:33 Ответить
Не знаю что такое свинопес. Может толстый американец или американка. И у Лукашенко на Западе ничего не нашли, а искали.
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09.01.2022 20:37 Ответить
русский, свинособака - это подданный *****.Т.е., ты в том числе.
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09.01.2022 20:40 Ответить
Вы такой интеллигент и образованный к тому же. Я вроде с Вами свиней на одном поле не пас. Но не зря говорят человека можно вывезти с деревни, а деревню с человека нет. Факт даже Америка не может перевоспитать селюка или у Вас только флаг на Цензоре американский, а нутро осталось как у селюка
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09.01.2022 21:05 Ответить
А с чего я должен обращаться к *************** как к человеку? Вы звери. ***** пальцем щелкнул - вы поехали для него карателями работать, людей убивать. Животные.
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09.01.2022 21:08 Ответить
обидели его когда-то сильно. а от обиженного до опущенного - один маленький шаг
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09.01.2022 21:10 Ответить
Если бы Украина вошла в НАТО,все локальные победы путина сошли бы нет. Это был бы серьезный проигрыш перед НАТО, который постоянно стоял бы комом в горле у РФ. В будущем это может послужить спусковым крючком развала последней империи. Поэтому стоит побороться за Украину.
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09.01.2022 19:21 Ответить
За Україну,боротисяНам! А, за Європу,нам гинути Нвіщо? Вона,, себе боррнитинехоче,й нездатна. Шутівски держави, очолювані Паяцами?? ?
Якщо колективна безпекато: Прошу пана,до зброї
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09.01.2022 21:28 Ответить
лучшая безопасность - доминирующая сила!
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09.01.2022 19:30 Ответить
И об этом, Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине бесплатных продуктовых карт членам партии "Слуга народа"
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09.01.2022 19:42 Ответить
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09.01.2022 21:00 Ответить
TerroRusstia
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09.01.2022 21:16 Ответить
Конечно, выглядит нелогично отвечать на ультиматум, но с точки зрения долгостроковой перспективы, кацапов лишат аргумента, мол, мы предлагали, а вы уклонились.
Скорее всего, ***** выдвинут встречные требования, на которые он не согласится.
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09.01.2022 21:21 Ответить
Наші задачі:Зберегти Україну,й етнос!
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09.01.2022 21:33 Ответить
За,перекормлену Європу, українці гинути Небудуть
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09.01.2022 21:34 Ответить
 
 