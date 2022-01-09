Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой". Количество погибших остается неизвестным
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время протестов, назвав ее "технической ошибкой".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азаттык.
В частности, ранее в воскресенье, 9 января, данные о 164 погибших были опубликованы в телеграмм-канале министерства. Позже власти Казахстана назвали эту публикацию "технической ошибкой".
Таким образом, официальное количество жертв, в том числе среди гражданских, остается неизвестным. Власти Казахстана не предоставляют эти данные.
Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.
Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
При этом своих немецких националистов эта тетка обожала
вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
к третьей мировой
Лише справа часу....
скажені пси
ніж кацапи Україну
а потім нам доведеться воювати і з казахами на жаль.
або весна покаже, де, хто срав...
https://t.me/middle_east_review/427
За кожного вбитого переживаєш як за втрату частки Всесвіту.
Що ви за створіння такі? Для яких життя живої істоти вирішується у проміжок часу між "затяжкою" і недопалком
А як прудко забігли, через 20 хвилин нова партія бабуїнів приземляється, і всі хочуть крові. Фюрер явно приготував це для України, оперативно, Але в Україну сцикнув. Видно Ялта 2 таки не відбудеться. Дивуватись нема чому. Коли таке саме витворяли у Венгрії, ООН і НАТО мовчали. А війська вивели через 40 років, з Чехії через 33.
А казахи спутали всі краплені карти Вольдемара про Гегемона. Того і мовчать про переговори в Женеві, ніби в рот води набрали. А наш доморощений "єлбаси" ще катається, видно Юстас не отримав від Алекса шифровок.