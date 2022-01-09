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Казахстан (778) протест (5833) смерть (9176)

Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой". Количество погибших остается неизвестным

Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время протестов, назвав ее "технической ошибкой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Азаттык.

В частности, ранее в воскресенье, 9 января, данные о 164 погибших были опубликованы в телеграмм-канале министерства. Позже власти Казахстана назвали эту публикацию "технической ошибкой".

Таким образом, официальное количество жертв, в том числе среди гражданских, остается неизвестным. Власти Казахстана не предоставляют эти данные.

Читайте также: За время протестов погибли 164 человека, - Минздрав Казахстана

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.  4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

Читайте также: Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник Абдуманапов

В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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Топ комментарии
+28
Когда то чеченцев сделали террористами и мир промолчал , когла истребляли чеченский народ
теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
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09.01.2022 18:58
+12
восемь лет беззубой демократической озабоченности -
вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
к третьей мировой
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09.01.2022 19:05
+7
Когда они пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не коммунист.
Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
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09.01.2022 19:24
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Когда то чеченцев сделали террористами и мир промолчал , когла истребляли чеченский народ
теперь казахов террористами делают . И мир не интересует нарушение прав человека в Казахстане . Позорище !!!
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09.01.2022 18:58 Ответить
Світ трохи отямиться і зрозуміє, що Токаєв похлєще людоїда імператора Бокасси із ЦАР. В порівнянні з ним Лука прямо толєраст.
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09.01.2022 19:21 Ответить
Смысл их сравнивать ?Хрен редьки не слаще!они все - диктаторы -убийцы - путлер ,лука , токаев ,а порношут берет у них уроки мастерства
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10.01.2022 01:48 Ответить
Когда они пришли за коммунистами, я промолчал, ведь я не коммунист.
Когда они пришли за демократами, я знал - я не такой, а значит чист.
Спокойно наблюдал я, как евреев уводили в ночь.
Когда пришли за мной - тех не было уже, кто мог бы мне помочь.
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09.01.2022 19:24 Ответить
Чому Казахстан не в НАТО?
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09.01.2022 20:11 Ответить
А из нас вообще фашистов 8 лет кацапы лепили...
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09.01.2022 20:07 Ответить
Так ещё и Меркель натравили на украинских националистов
При этом своих немецких националистов эта тетка обожала
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09.01.2022 20:08 Ответить
Террорист кафыров и сейчас истребляет чечнцев
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09.01.2022 20:25 Ответить
Кто же вам поверит ,брехать научились ,как на московии
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10.01.2022 01:52 Ответить
Отже їх більше.
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09.01.2022 19:03 Ответить
Може 1640 ?
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09.01.2022 19:03 Ответить
Говорят, что кацапов 200 самолёт вывезли
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09.01.2022 19:06 Ответить
восемь лет беззубой демократической озабоченности -
вот новый путь бздливого зажравшегося капитала
к третьей мировой
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09.01.2022 19:05 Ответить
Но почему именно восемь? У вас как у Лермонтова. Французы двигались как тучи и всё на наш редут.
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09.01.2022 19:16 Ответить
Тіла пропали? Значить ніхто нікого не розстрілював. Це все придумали прокляті американці!
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09.01.2022 19:09 Ответить
Пару нолей забыли дописать...
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09.01.2022 19:10 Ответить
чекають на "темники" з москви..
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09.01.2022 19:12 Ответить
Глобальна міжнародна змова: розтягнуть Казахстан як і Україну на шматки...
Лише справа часу....
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09.01.2022 19:13 Ответить
А когда это Украину растянули на куски? Война уже закончилась?
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09.01.2022 19:19 Ответить
ну на первом анале вова уже наверняка победил Украину) что еще боту писать? что кацапы обкакались в Украине?
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09.01.2022 19:30 Ответить
Так в том-то и дело, что Вава как инструмент кремля все еще президент Украины. И посмотрим что это зелепукало после Омана начнет вытворять.
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09.01.2022 19:37 Ответить
и что он решает? давайте своими словами
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09.01.2022 21:29 Ответить
Инструмент ничего не решает, он выполняет команды Дерьмака и Бабломойского.
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10.01.2022 06:18 Ответить
скоріш тебе розтягнуть
скажені пси
ніж кацапи Україну
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09.01.2022 19:27 Ответить
з Казахстаном покінчено - настав час це зрозуміти. Якийсь час піде на їх одоптацію до Москви,
а потім нам доведеться воювати і з казахами на жаль.
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09.01.2022 19:21 Ответить
из них бойцы как из гавна пуля. так что идите вы лапотники на юг со своими казахами
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09.01.2022 19:29 Ответить
Ще може не всіх позбирали з вулиць. І з моргу видадуть 20-30 тіл загиблих родичам, а решта 800-1000 "пропавші безвісти" запишуть
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09.01.2022 19:22 Ответить
просто получили команду нe надрочувати народ. а оту цифр можна подвоiти i уявити рeальнiсть.
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09.01.2022 23:12 Ответить
Все робиться, щоб накінець-то повністю утвердилося покращення...
або весна покаже, де, хто срав...
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09.01.2022 19:26 Ответить
Значить вбитих не 164, а набагато більше.
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09.01.2022 19:29 Ответить
увы
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09.01.2022 19:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fGYvtw0RSg0 Бурят воював на Донбасі, а зараз їде у Казахстан "мочити" казахів.
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09.01.2022 19:37 Ответить
Ось вам трохи статистики по прямим інвестиціям в економіку Казахстану за 2020 рік. Головним вкладчиками були Нідерланди (5,1 млрд. долл. США, 30,1%), США (2,24 млрд. долл. США, 13,12%), Швейцарія (1,7 млрд. долл. США, 10,4%), РФ (1,2 млрд. долл. США, 7,09%), Китай (0,96 млрд. долл. США, 5,62%) та Велика Британія (0,85 млрд. долл. США, 5%). Крім того значний об'єм інвестицій спостерігався із Бельгії (0,8 млрд. долл. США, 4,64%), Франції (0,7 млрд. долл. США, 4,06%), Кіпру (0,44 млрд. долл. США, 2,6%), Південної Кореї (0,46 млрд. долл. США, 2,7%) та Туреччини (0,36 млрд. долл. США, 2,1%). Ось чому я не думаю, що гра навколо Казахстану завершена. Навпаки, вона лише починається.

https://t.me/middle_east_review/427
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09.01.2022 19:45 Ответить
Господи, для нас розстріл героїв Небесної сотні став національною трагедією, яка запустила процес національної свідомості народу і вивела тисячі їх на вулиці в знак протесту проти насилля.
За кожного вбитого переживаєш як за втрату частки Всесвіту.
Що ви за створіння такі? Для яких життя живої істоти вирішується у проміжок часу між "затяжкою" і недопалком
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09.01.2022 20:05 Ответить
***** эта елбасы
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09.01.2022 21:00 Ответить
технічна помилка ? термін який зварганили ! Раз Мінздрав взявся, то і свідоцтв про смерть не видадуть, похоронів не буде і все як завжди у бабуїнів. Як в 1930 році предрікав Черчілль про суть великоросійського шовінізму - стада бабуїнів ганяють по Росії, своїх вже пожерли і будуть чужих зжирати.
А як прудко забігли, через 20 хвилин нова партія бабуїнів приземляється, і всі хочуть крові. Фюрер явно приготував це для України, оперативно, Але в Україну сцикнув. Видно Ялта 2 таки не відбудеться. Дивуватись нема чому. Коли таке саме витворяли у Венгрії, ООН і НАТО мовчали. А війська вивели через 40 років, з Чехії через 33.
А казахи спутали всі краплені карти Вольдемара про Гегемона. Того і мовчать про переговори в Женеві, ніби в рот води набрали. А наш доморощений "єлбаси" ще катається, видно Юстас не отримав від Алекса шифровок.
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09.01.2022 22:13 Ответить
значить дану цифру подвоємо.
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09.01.2022 23:10 Ответить
Привет с Казахстана. Инет блокируют.На два часа дают.Сами толком не знаем,что у нас творится.
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10.01.2022 04:50 Ответить
 
 