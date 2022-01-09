РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10676 посетителей онлайн
Новости
41 338 438
НАТО (8633) россия (92990) Рябков (54)

НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года, - представитель МИД РФ Рябков перед переговорами с США в Женеве

НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года, - представитель МИД РФ Рябков перед переговорами с США в Женеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться на рубежи 1997 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рябков заявил в интервью ТАСС в воскресенье в Женеве.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится", - подчеркнул он. - "Так что НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

Читайте также: Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

По словам Рябкова, рассчитывать на продвижение вперед по вопросам "гарантий безопасности" на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО "наивно", судя по публичной позиции западных партнеров накануне встречи.

"Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", - добавил Рябков.

Читайте также: Москва не имеет оптимистических ожиданий от переговоров с США в Женеве, - МИД РФ

По его словам, положительным итогом контактов РФ с США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" станет подтверждение готовности работать по российским предложениям.

Как сказал замминистра, Москва исходит из того, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

"Поэтому обещания, политические гарантии, какие-то слова ничего не значат. Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения в Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы ли США положить это на бумагу и ратифицировать?" - отметил Рябков.

Читайте также: Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят "гарантий безопасности", - Лавров

Он подчеркнул, что договоренности РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер, а трудности ратификации соглашений внутри Альянса России не касаются.

"Пусть они решают свои проблемы с ратификацией, с процедурами предоставления нам необходимых гарантий, как они хотят. Но без этого просто не обойдется", - добавил замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане и не считает, что привлечение сил ОДКБ нуждается в дополнительных объяснениях.

Читайте также: НАТО – рудимент Холодной войны, – посол России в США Антонов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+92
Рябков, а может, твоему выводку следует собрать манатки и валить из вражеских США?
показать весь комментарий
09.01.2022 19:31
+69
Якщо кацапи так верещать, значить НАТО потрібне.
показать весь комментарий
09.01.2022 19:32
+55
Предлагаю Рябкову, Лаврову и прочим отрыжкам ********** - собрать своих отпрысков и позабирать всю эту СВОРУ из ЗАПАДА Европы и Америки. Пусть Едут в Беллорусь учится, в Казахстан, В Индию или в Китай для Випов.
ЗАПАД и Америка - должна всех родственников ПРОПУТИНСКОГО режима - Депортировать и заморозить все счета.
Вот тогда будет Ай! Ой! КАРАУЛ! Хулиганы зрения лишают!
показать весь комментарий
09.01.2022 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
для интернирования и ареста активов пока нет прямых военых действий между странами юридически оснований нет . можно привязаться к отдельным личностям , но это погоды не сделает .
показать весь комментарий
09.01.2022 23:29 Ответить
почему хотя бы не признать руссих угрозой нац. безопасности и прекратить выдавать визы? это же просто.
показать весь комментарий
10.01.2022 00:31 Ответить
Какой-то российский клоун себя Хрущёвым почувствовал?

чувак ты кто вообще такой, и кому интересно твоё мнение?
показать весь комментарий
09.01.2022 21:57 Ответить
питона заслали повыделываться, при совке в Кривом Роге были детские банды бегунов, вот там похожая тактика использовалась: на сходке вперёд высылали самого ********** шкета)
показать весь комментарий
09.01.2022 22:05 Ответить
интересно отношение США к такой риторике.
показать весь комментарий
09.01.2022 22:00 Ответить
"Здесь что-то на совковом"
показать весь комментарий
09.01.2022 22:04 Ответить
кого конкретно ?
показать весь комментарий
09.01.2022 23:06 Ответить
власти
показать весь комментарий
10.01.2022 00:32 Ответить
Главе НАТО, на эти слова, если б у них были яйца, просто взял бы и ввел свой контингет на территорию Украины, сказав, что по просьбе самих же украинцев. И чтоб ото рябое ответило бы и сделало бы? Действовать так, как и противник, так ведь действуетВВХ?
показать весь комментарий
09.01.2022 22:07 Ответить
ввести контингент, это во-первых не бесплатно, а во-вторых без единой системы управления боем по единому стандарту мы с войсками нато просто перестреляем друг друга.
показать весь комментарий
09.01.2022 22:11 Ответить
Про воевать речи нет, просто пусть заедут. Само обозначение присутствия сил НАТО в Украине и что плевать мы хотели на ваши московские предьявы.
показать весь комментарий
09.01.2022 22:18 Ответить
Британцы устроят? Они практически постоянно на ШирЛане и на Яворовском полигоне.
показать весь комментарий
09.01.2022 23:59 Ответить
А я от думаю,в рашистані знають імбецили,що буде з світом,якщо,НЕ ДАЙ БОЖЕ, вони стрельнуть і почнеться пух-пух!!!!!
показать весь комментарий
09.01.2022 22:15 Ответить
Швабростанцы РАБссии молитесь...фюреру звиздец....он не жилец....
показать весь комментарий
09.01.2022 22:31 Ответить
Вам скрепным ублюдкам давно сдохнуть пора всей своей кодлой - тогда в целом мире и на Украине люди спокойно и счастливо жить будут...
показать весь комментарий
09.01.2022 22:38 Ответить
Всім козломордим потрібно обломити роги!
показать весь комментарий
09.01.2022 22:46 Ответить
Дай Бог сил й наснаги для НАТО!! Дай Бог, щоб кацапія, вражина цивілізації і всього людства, захиріла навіки.
показать весь комментарий
09.01.2022 22:48 Ответить
а где там дегенерат клоун на лыжах катается?
показать весь комментарий
09.01.2022 22:57 Ответить
Имбицила спросить забыли.
показать весь комментарий
10.01.2022 00:55 Ответить
там они вместе катаются.... и дегенерат клован и его имбицильная команда.
показать весь комментарий
10.01.2022 10:36 Ответить
Уровень владения оборотами речи типа "сам дурак" на уровне средней школы.
показать весь комментарий
10.01.2022 11:31 Ответить
Где они этого городского сумасшедшего откопали? Наверное Жирику замену готовят?
показать весь комментарий
09.01.2022 23:01 Ответить
Обьясните мне. Путин выдвинул ультиматум,и если его не выполнят,то он за себя не отвечает. Не хочет,"бедняга",чтобы злое НАТО размещалось в Украине около границ России. Грозит войной Украине.Так это же он сам хочет,оккупировав Украину, приблизиться к границам Польши,которая в НАТО? А на словах-не хочет соседствовать с НАТО.
показать весь комментарий
09.01.2022 23:07 Ответить
вы все правильно перечислили . он также хочет Польшу и Литву из НАТО , но пока об этом не говорит .
показать весь комментарий
09.01.2022 23:10 Ответить
как это не говорит? а требование "возвращение НАТО к 1997году", это как раз об этом.
показать весь комментарий
09.01.2022 23:19 Ответить
это пока мелкая шавка тявкнула . чуть позже начнут открыто . им тут Украина пока поперек горла стоит . боятся влазить в войну , но очень хочется .
показать весь комментарий
09.01.2022 23:27 Ответить
мелкая шавка без разрешения ничего тявкать не будет, все планы озвучили сразу.
показать весь комментарий
10.01.2022 10:17 Ответить
Высока вероятность что администрация Джобамы проглотит это хамство или ограничится озабоченностью в некоторой степени .
показать весь комментарий
09.01.2022 23:08 Ответить
НАТО никогда не обещал не расширяться на Восток.
Это подтвердил сам Горбачёв.
Так что Рябкову надо завалить вафлеприёмник.
показать весь комментарий
09.01.2022 23:25 Ответить
У такому разі з Чечні геть, з Грузії геть, з України геть, з Молдови геть, з Сирії геть, з Казахстану геть, з Білорусь геть.
показать весь комментарий
10.01.2022 00:35 Ответить
А не пора ли Ху*лу собрать манатки и свалить домой со всех мест , которые он оккупировал!? А? Что то этот Рябчик зарывается!? Какую страну или ее часть оккупировало НАТО? А Россия? Давайте сравним! Распишем справа одно , слева другое!
показать весь комментарий
10.01.2022 00:55 Ответить
"А чи готові США покласти це на папір і ратифікувати?" - у 1997 все вже виклали на папір і ратифікували. І там чітко написано про те, що кожна країна має право обирати власну модель безпеки, і кацапи під цим підписалися. Яких ще гаратній ця кацапська свиня хоче, якщо не здатна виконувати власні зобов'язання?
показать весь комментарий
10.01.2022 01:27 Ответить
Причины почему НАТО надо со всеми странам мира обязательно объединиться и вмести извести всех проклятых фашистов )(уйла в ужасной милитаристской кровавой шовинистической паРаше (рОссии). Агрессия кровавых коммуно - фашистов тюрьмы народов -сСср и фашистов путлинской рОссии против других суверенных независимых государств в 20 - 21 веке: Украина 1918, Польша 1920, Азербайджан 1920, Грузия 1921, Китай 1929, Япония 1938, Польша 1939, Финляндия 1919 и 1939, Латвия, Эстония, Литва 1940, Япония 1945, Китай 1946, Северная Корея 1950, Китай 1950, Венгрия 1956, Лаос 1960, Вьетнам 1961, Алжир 1962, Египет 1962, Йемен 1962, Сирия 1967, Чехословакия 1968, Китай 1969, Камбоджа 1970, Бангладеш 1972, Ангола 1975, Эфиопия 1977, Ливан 1982, Афганистан 1979, Азербайджан 1988 и 1990, Грузия 1991, Приднестровье 1992, Грузия 1992, Таджикистан 1992, Южная Осетия и Ингушетия 1992, Чечня 1994, Дагестан 1994, Чечня 1999, Дагестан 1999, Грузия 2008, Украина - 2014. Сирия 2016 -2017, Ливия - 2018, Венесуэла 2019, Ливия - 2020, Беларусь -2021,Казахстан - 2022г.... Кто теперь на очереди? Видно теперь по плану козломордых - кацапов этих лапотных фашистов )(уйла будет вся Восточная Европа, Прибалтика, Швеция, Финляндия....????? Если конечно всю эту ужасную фашистскую нечисть - заразу не остановить сообща. Все эти такие красочные эпитеты, они только против кровавых кремлёвских фашистов )(уйла а не против нормальных россиян, если конечно они ещё есть? В этой ужасной деградирующей кровавой паРаше.
показать весь комментарий
10.01.2022 04:13 Ответить
раша положит +ер и на эту бумагу. Штатам просто нужно в один прекрасный неожиданный день просто самолётами разместить на территории Украины кучи ракетных установок способных пробить противоракетный щит Москвы, а с другой японской стороны хвалёные телепорто-субмарины с ракетами которые тоже пробивают рактеную защиту. Сверху Штаты смогут послать ракеты тоже через полюс.
Таким образом, это тоже 3 стороны, но вспомним что можно же двинуть снизу, со стороны Кореи и найти несколько голодных казахов. А там и фины вспомнят снайперов ложивших по 500 людей за карьеру.

Под угрозой разрушения Кремля кощей начнёт прятать свои яйца в бункере.
показать весь комментарий
10.01.2022 06:55 Ответить
совершенно верно - рябкова вместе с передастом мелкого пошиба путениным на йух... безвозвратно...
показать весь комментарий
10.01.2022 07:22 Ответить
Быдлообразное состояние России - это норма для неё, всегда и везде , сказывается особенная ДНК, другой хромосомный набор. Особенно , почему то , это видно по дипломатам и госчиновникам, попам. Раша - трагедия Человечества- худшее к чему пришла эволюция. У раши эволюция стремительно двигается в обратном направлении. Смотрел биатлон - улыбающиеся лиха спортсменов , стройные, красивые , подтянутые девушки. Биатлонисты Раши- орки- тупые, злобные хари( и тут я понял - они страшно похожи на обезьян из ,, Планеты обезьян,, - ну очень похожи
показать весь комментарий
10.01.2022 08:22 Ответить
Настає той час Х, коли хтось вже нарешті отримає по Є🤕балу
показать весь комментарий
10.01.2022 08:41 Ответить
Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною.
показать весь комментарий
16.01.2022 02:57 Ответить
Страница 5 из 5
 
 