НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года, - представитель МИД РФ Рябков перед переговорами с США в Женеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться на рубежи 1997 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рябков заявил в интервью ТАСС в воскресенье в Женеве.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится", - подчеркнул он. - "Так что НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

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По словам Рябкова, рассчитывать на продвижение вперед по вопросам "гарантий безопасности" на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО "наивно", судя по публичной позиции западных партнеров накануне встречи.

"Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона", - добавил Рябков.

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По его словам, положительным итогом контактов РФ с США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" станет подтверждение готовности работать по российским предложениям.

Как сказал замминистра, Москва исходит из того, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.

"Поэтому обещания, политические гарантии, какие-то слова ничего не значат. Вот сейчас произнесено, что у США нет намерений размещать ударные вооружения в Украине. Сегодня нет, а завтра или послезавтра что будет? А готовы ли США положить это на бумагу и ратифицировать?" - отметил Рябков.

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Он подчеркнул, что договоренности РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер, а трудности ратификации соглашений внутри Альянса России не касаются.

"Пусть они решают свои проблемы с ратификацией, с процедурами предоставления нам необходимых гарантий, как они хотят. Но без этого просто не обойдется", - добавил замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что российская сторона на предстоящих переговорах с США не планирует затрагивать ситуацию в Казахстане и не считает, что привлечение сил ОДКБ нуждается в дополнительных объяснениях.

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