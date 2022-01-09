На дороги страны вывели 1340 единиц техники и 1700 рабочих для расчистки от снега, - "Укравтодор". ВИДЕО
На дорогах государственного значения убирают снег 1700 рабочих и 1340 единиц дорожной спецтехники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор" в фейсбуке.
"9 января в большинство областей вернулась зима. В Киевской, Житомирской, Закарпатской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях – снег, местами с дождем, на дорогах гололедица", – отмечается в сообщении.
В областях идет расчистка дорог от снега, дорожники обрабатывают противогололедными средствами проезжую часть дорог.
"Проезд обеспечен", – заверили в "Укравтодоре".
Топ комментарии
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий09.01.2022 21:09
+3 Здоровенькі Були
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+2 Стас Стас ec9dc542
показать весь комментарий09.01.2022 21:16
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а де сніг?
https://youtu.be/85Lpn-FOAds
мені з Котом легше - спить 23 години на добу ))) а та єдина година що остається - на поїсти (3-4 рази) і лоток замінувати)))
Мне лично хватает.
Накануне снегоуборщики стояли на перекрестках в ожидании снега. Как только начал падать снег - разъехались на уборку.
Что тебе не так?
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
А окна у меня на Шелковичную не выходят, а во двор. Гулял вечером - по Шелковичной и по Груше ни кто не чистил.