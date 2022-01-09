На дороги страны вывели 1340 единиц техники и 1700 рабочих для расчистки от снега, - "Укравтодор". ВИДЕО

На дорогах государственного значения убирают снег 1700 рабочих и 1340 единиц дорожной спецтехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор" в фейсбуке.

"9 января в большинство областей вернулась зима. В Киевской, Житомирской, Закарпатской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях – снег, местами с дождем, на дорогах гололедица", – отмечается в сообщении.

В областях идет расчистка дорог от снега, дорожники обрабатывают противогололедными средствами проезжую часть дорог.

"Проезд обеспечен", – заверили в "Укравтодоре".

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