РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10676 посетителей онлайн
Новости
4 002 26
дороги (2472) Укравтодор (663) снегопад (787)

На дороги страны вывели 1340 единиц техники и 1700 рабочих для расчистки от снега, - "Укравтодор". ВИДЕО

На дорогах государственного значения убирают снег 1700 рабочих и 1340 единиц дорожной спецтехники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор" в фейсбуке.

"9 января в большинство областей вернулась зима. В Киевской, Житомирской, Закарпатской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Харьковской и Николаевской областях – снег, местами с дождем, на дорогах гололедица", – отмечается в сообщении.

В областях идет расчистка дорог от снега, дорожники обрабатывают противогололедными средствами проезжую часть дорог.

"Проезд обеспечен", – заверили в "Укравтодоре".

Читайте также: Синоптики предупреждают о значительных снегопадах по всей стране 9 января
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
я з песиком нормально не погуляв, бо спочатку дощ, а потім - ожеледь
показать весь комментарий
09.01.2022 21:09
+3
''Велике розчищівництво!!!"
показать весь комментарий
09.01.2022 21:07
+2
В Киеве
показать весь комментарий
09.01.2022 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Укравтодор»-якась дурна систему державотворення.
показать весь комментарий
09.01.2022 20:59 Ответить
Ну розділена країна на області і райони! До чого тут якась контора в Києві!?
показать весь комментарий
09.01.2022 21:00 Ответить
Як причому Київ.Спершу всі кошти йдуть туди а же потім вони розподіляють їх по областям.Головний той хто розподіляє а не заробляє.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:20 Ответить
прикольно
а де сніг?
показать весь комментарий
09.01.2022 21:06 Ответить
В Киеве
показать весь комментарий
09.01.2022 21:16 Ответить
в Днепре сегодня днем....капец...с переворотами и заносами

https://youtu.be/85Lpn-FOAds



показать весь комментарий
09.01.2022 21:06 Ответить
я з песиком нормально не погуляв, бо спочатку дощ, а потім - ожеледь
показать весь комментарий
09.01.2022 21:09 Ответить
У нас таке було саме перед Новим роком. Жах просто. Дорогу розбили швидко, а гілки довго ще ламали дерева.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:16 Ответить
на вівторок ще щось насувається ))) нескучне...
мені з Котом легше - спить 23 години на добу ))) а та єдина година що остається - на поїсти (3-4 рази) і лоток замінувати)))
показать весь комментарий
09.01.2022 21:19 Ответить
''Велике розчищівництво!!!"
показать весь комментарий
09.01.2022 21:07 Ответить
Ну що техніка виведена,аж із трьох автомобілів це добре.Але придивіться уважніше до їх роботи,вони не збирають сніг а просто перегрібають на зустрічну смугу а коли будуть повертатися то знову будуть перегрібати туди звідки вигребли на відео.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:09 Ответить
Цікаво , а в Канаді теж так кальсони рвуть з виведеною технікою?
показать весь комментарий
09.01.2022 21:10 Ответить
так не 1700 а три, це й зафільмовано бо я тільки з дороги, не бачив там жодної спецтехніки, але я автодору вірю, вони просто помилились в підрахунках, а ті три машини на всю країну, може якось до весни або й до літа, ми всі на них по разу й подивимось
показать весь комментарий
09.01.2022 21:17 Ответить
Три МАЗа, работают как 1300 других машин. Мощь.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:47 Ответить
та трохи ж автодор заробить, горошей спишуть на 1340, попрацює типу 3 а сніг сам розтане, бізнєс по украдінські
показать весь комментарий
09.01.2022 21:22 Ответить
А в Киеве сколько вывели и работает, а не стоит на перекрёстках?
показать весь комментарий
09.01.2022 21:22 Ответить
выгляни в окно и посмотри.
Мне лично хватает.
Накануне снегоуборщики стояли на перекрестках в ожидании снега. Как только начал падать снег - разъехались на уборку.
Что тебе не так?
показать весь комментарий
09.01.2022 21:34 Ответить
А где я сказал что то про "не так"?
Поздравляю вас СОВРАМШИ.
А окна у меня на Шелковичную не выходят, а во двор. Гулял вечером - по Шелковичной и по Груше ни кто не чистил.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:37 Ответить
Кличко, почисти дороги сьогодні вночі, будь ласка
показать весь комментарий
09.01.2022 21:30 Ответить
выйди на улицу и открой глаза - дороги расчищены.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:35 Ответить
и как Олег успел весь Киев оббежать и все дороги проверить - непонятно. Впрочем, завтра пробки покажут, где недорасчистили
показать весь комментарий
09.01.2022 21:51 Ответить
Он не Беляков, он Бэтмен. Просто скромничает.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:55 Ответить
Эх завтра опять заезд во двор чистить, но вообще неплохая зарядка с утра.
показать весь комментарий
09.01.2022 21:50 Ответить
по состоянию не 22.50 не видел ни одной машины на подоле..
показать весь комментарий
09.01.2022 22:52 Ответить
просись волонтёром
показать весь комментарий
10.01.2022 06:42 Ответить
 
 