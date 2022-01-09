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Путин требует от США признать сферу влияния России. Эти требования неправомерны, - Кулеба

Путин требует от США признать сферу влияния России. Эти требования неправомерны, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стремление России установить "зоны влияния" пережитком холодной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, которая охватила бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней - сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - подчеркнул он.

Читайте также: США готовят против России "самые жесткие" санкции, - американские СМИ
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Топ комментарии
+45
Дрємучий совок... Творять тюрму народів. Знову.
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09.01.2022 21:22
+41
Война ,развязанная кацапами в Украине , ПОХОРОНИТ РАШУ
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09.01.2022 21:24
+40
Ваня, идите домой - здесь водки нет
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09.01.2022 21:25
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Президент Ермак где-то в Буковеле, наверное.
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09.01.2022 21:56 Ответить
Тоже наверное в Оман вылетел.
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09.01.2022 22:06 Ответить
Запросто. ДУши народных слуг - там где общак ихний хранится.
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09.01.2022 22:19 Ответить
на лижах вийшов .
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09.01.2022 22:27 Ответить
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09.01.2022 21:56 Ответить
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09.01.2022 22:00 Ответить
Вы по сути поддержали требования "загнанной в угол рф" к обеспечению своей безопасности?
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09.01.2022 22:08 Ответить
***** хоче, щоб йому опрєдєлілі де він може ставити свої мєтки як кабель. Тільки він не кабель, а просто *****.
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09.01.2022 22:01 Ответить
он бабушка, значит *****
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09.01.2022 22:34 Ответить
Особенно улыбнуло про "великую армению"
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09.01.2022 23:05 Ответить
Сфера влияния Рашки заканчивается на САДОВОМ КОЛЬЦЕ!!!
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09.01.2022 22:18 Ответить
Путлер капут
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09.01.2022 22:25 Ответить
Юмор так себе, толерастия, не более. Вот если бы навальный разорвал ***** очко своей головой было бы намного ярче.
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09.01.2022 23:08 Ответить
Это всего лишь карикатура пинка под зад от Лехи Насрального...,если ты точно в танке...
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10.01.2022 06:06 Ответить
в Китае сгорел РАБссиянский самолет...
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09.01.2022 22:27 Ответить
Ту-204 - хороший самолет !
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09.01.2022 22:35 Ответить
Самолёт как раз неплохой, сделанный ещё при Ельцине.
Очень не хотел лететь обратно в Московию и решил остаться в Китае
на ПМЖ, точнее - на всторсырьё. Лишь бы не к хмуйлу.
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09.01.2022 23:19 Ответить
Дерзайте москали к финалу
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09.01.2022 22:31 Ответить
В начале 1990 г. Советский Союз еще был сверхдержавой, чьи войска по-прежнему стояли на Эльбе, а в Восточном Берлине у власти оставался Ганс Модров (Hans Modrow), бывший первый секретарь Дрезденского окружного комитета СЕПГ - гэдээровской коммунистической партии.
В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри? «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…».
Геншер утверждал: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники.
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09.01.2022 22:34 Ответить
Каждая из сторон боялась пережать в своих требованиях,вот и остались с проблемами,которые на то время были не так важны.Участь ссср и варшавского блока была уже предрешена,на повестке дня были либо куриные окорочка,либо война до победного конца.Москва разрешила отделение сов республик,сша закидали её экономической помощью и назначили хранителем ядерного оружия.Но,но проблема то осталась и если в первом акте на стене висит ружжо,то ..... .
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10.01.2022 11:56 Ответить
на щастя зараз не 1939 і не 1945 рік ! а головне що немає залізної завіси тож коли кацапів будуть утилізувати тисячами ,сотні тисяч просто розбіжаться за межі кацапстану .
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09.01.2022 22:40 Ответить
В крайнем случае, в Казахстан, Грузию,Азербайджан, Чечню, Молдову, Украину, Прибалтику не побегут, бо там их соответственно встретят. Десятому колену мало не покажется.
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09.01.2022 22:44 Ответить
Еще в 2014 году Ху***ло ходило обоссаное с вниз опущеной головой с которым брезговали поздороваться. И как же вы дошли до того что Ху***ло стало командовать парадом а вы перед ним пресмыкаться? Вам еще с 2014 говорили что ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ИДТИ НА УСТУПКИ ТЕРРОРИСТАМ НЕЛЬЗЯ!!! Теперь даже не представляю сколько крови нужно будет пролить чтобы новоиспеченного кремлевского Фюрера обратно в стойло загнать.
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09.01.2022 22:41 Ответить
Умиротворение агрессора оно такое. Гитлера вон тоже умиротворяли. Доумиротворялись.
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09.01.2022 22:50 Ответить
Путин думает, что к нему как к Сталину на Ялтинскую конференцию прилетят лидеры США и Великобритании, и будут по новой делить мир на сферы влияния.
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09.01.2022 22:47 Ответить
Да, причем захват Крыма как минимум на 70% производился именно для этой цели.
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09.01.2022 23:12 Ответить
Самое печальное, кулеба, это то что зезедент развлекается в то время как решается быть или не быть широкомасштабному вторжению в Украину.
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09.01.2022 22:52 Ответить
Чтобы иметь сферу влияния, надо жить так, чтобы и другим так хотелось.
А не терроризировать атомным оружием.
Жить в сфере террора никто не будет.
Не понимает этого только дебил (Альцгеймер).
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09.01.2022 23:22 Ответить
Пора бы колегам из копростана объяснить: что полную безопасность даёт только палата №6, там крепкие санитары!
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09.01.2022 23:29 Ответить
Путин пишет книгу: "Как управлять сферой влияния,
не привлекая внимания санитаров".
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09.01.2022 23:58 Ответить
Шліть путлера на хрін!
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10.01.2022 00:26 Ответить
Путлер требует ему вернуть полностью Варшавский договор и плюс все страны бывшей Югославии ставшие членами НАТО,а также Финляндию,которая три раза выгоняла краснопузых баранов со своей территории...в 1939 году,в июне 1941 года и летом 1944 года...
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10.01.2022 06:05 Ответить
Виготовили гіперзвукову ракету з американськими чіпами, а в США її ще немає і пішли смердіти по всьому світу. Забувають, що їх бакси лежать у американських банках, а їх діти живуть в США. Пустити по вітру рашу США можуть за хвилину.
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10.01.2022 08:29 Ответить
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10.01.2022 18:52 Ответить
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