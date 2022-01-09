Путин требует от США признать сферу влияния России. Эти требования неправомерны, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стремление России установить "зоны влияния" пережитком холодной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, которая охватила бы суверенные соседние государства. Но холодная война давно завершилась, а вместе с ней - сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности", - подчеркнул он.
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Очень не хотел лететь обратно в Московию и решил остаться в Китае
на ПМЖ, точнее - на всторсырьё. Лишь бы не к хмуйлу.
В конце мая 1990 г. Горбачев наконец согласился с членством объединенной Германии в НАТО. Но почему они с Шеварднадзе не добились от Запада письменных гарантий нерасширения альянса - ведь у них на руках тогда были все козыри? «В начале 1990 года Варшавский договор еще существовал, - объясняет сегодня Горбачев…».
Геншер утверждал: в ходе переговоров о запрете вступления восточноевропейских государств в НАТО даже не упоминалось. Это подтверждают и другие участники.
А не терроризировать атомным оружием.
Жить в сфере террора никто не будет.
Не понимает этого только дебил (Альцгеймер).
не привлекая внимания санитаров".