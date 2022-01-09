У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен
США просят у Казахстана объяснений, почему страна вынуждена была обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с массовыми протестами в стране.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью CNN, текстовую версию которого опубликовал 9 января сайт Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.
"Власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав мирно протестующих, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права. У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу", – сказал он.
Блинкен отметил, что сейчас "крайне важно, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны".
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ОДКБ -клуб диктаторов, где главенствует паРаша.
у Запада сильное сомнение, что имела место внешняя агрессия, а раз так, то ввод сил ОДКБ незаконен даже с точки зрения Устава самого ОДКБ. да и Токаев уже тяготится этими помощниками, не говоря уж о том, что великая желтая господина паРаши из Поднебесной тоже очень-на не довольна и очень скоро велит мелкому окурку из масквабада убираться вон. Казахстан -место стратегических интересов Поднебесной, а не какой-то эрэфии, на которую всем насрать уже.
убираться! и без разглагольствований!
В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.
(я бував у Уральську Там мені "патомки казаков яицких " показували перекат на річці і хвалилися , що їх предки на цьому перекаті відстрілювали через річку казахів-пастухів , які приганяли туди стада на водопій Спитався: "А чем-нибудь хорошим похвастаться можете?" Питання зрозуміть не змогли - "не асилили"
Де ваші спецслужби ? де аналітики ?
Жалюгідні. Зі сторони спостерігати за цими стенаннями заднім числом - не приємне видовище.
ви для чого RC135 засилали? а?