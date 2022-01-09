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Казахстан (778) США (24808) Блинкен (927)

У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен

У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен

США просят у Казахстана объяснений, почему страна вынуждена была обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности в связи с массовыми протестами в стране.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью CNN, текстовую версию которого опубликовал 9 января сайт Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

"Власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, обеспечивать защиту прав мирно протестующих, защищать институты государства и правопорядка, но делать это способом, который уважает права. У нас есть реальные вопросы о том, почему они были вынуждены обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу", – сказал он.

Блинкен отметил, что сейчас "крайне важно, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны".

Смотрите также: "Миротворцы" из стран ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в Казахстане, РФ вводит все больше войск в страну. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
лучшие розяснення - это немедленный ввод войск и техники Альянса в Украину,пока не поздно..
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09.01.2022 21:51
+15
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09.01.2022 22:34
+13
Сама так. 100%. Тільки молодий бай, прорахувався в виборі союзника, засліплений бажанням повної влади. Розплачуватися прийдеться втридорога.
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09.01.2022 22:01
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Back in US... Битлы тогда так и не попали в ГЫЫК, улетели обратно.
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10.01.2022 09:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nS5_EQgbuLc The Beatles - Back In The USSR
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10.01.2022 09:05 Ответить
Почему Битлы приземлившись, развернули самолет и улетели обратно? Бо кремлядь зас.ала. От аэропорта до самой Москвы была живая дорожка из встречающих Битлз... Вы думаете проглотить свободолюбивый украинский народ не есть стремно и чревато для кремляди?
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10.01.2022 09:12 Ответить
Та все вже, всрали Казахстан.
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09.01.2022 22:27 Ответить
Мне вот интересно стало. США вложило в Казахстан огромные инвестиции, имеют заводы, предприятия, а народ на этих предприятиях получает маленькую зарплату, даже на газ не хватает.
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09.01.2022 22:28 Ответить
Хороший вопрос. Протесты начались в нефтедобывающей Мангистауской области, где работает куча западных нефтяных компаний. Народ не может себе позволить заплатить 7 гривен за литр газа, когда в Украине платят 20.
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09.01.2022 22:40 Ответить
Сотни убитый, в Казахстане идут репрессии и часть территории окупирована росийскими войсками а вы о мирном пути продолжаете говорить?
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09.01.2022 22:30 Ответить
Окуповано увесь Казахстан, а не частину...
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09.01.2022 22:36 Ответить
Кажется Антон немного туповатый.
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09.01.2022 22:30 Ответить
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09.01.2022 22:34 Ответить
😀😀😀
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09.01.2022 22:36 Ответить
После 8 лет войны что идёт в Украине, с тысячами погибших, на таком посту, задавать в пустоту, риторический вопрос такого свойства?! С кем мы имеем дело? Нужны срочные, в прямом смысле слова сепаратные прямые переговоры только с США и их прямыми союзниками Канадой, Австралией и Англией! И именно по событиям в Казахстане вводить жёсткое гос-управление в стране! Ведь реально иного уже не может быть.
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09.01.2022 22:35 Ответить
Блинкен полушария перепутал.
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09.01.2022 22:45 Ответить
Блинкин дешевый балаганный тролль как и кацапский МИД. Когда появятся дипломаты уровня Киссинджера и Андропова?
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09.01.2022 22:48 Ответить
Зачем задавать эти глупые вопросы. Казахстан также как и Украина имеет суверенитет, который нарушен оккупационными кремлёвскими войсками, причём официально, а не как в Украине - "нас там нет". По одной лишь этой причине сегодня вполне можно вводить против кремлеящура самые жестокие санкции!
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09.01.2022 22:55 Ответить
по просьбе президента Казахстана ввели войска . формально придраться не к чему . надо не санкции а также вводить войска . скажем заключить договор о военной помщи с Украиной и на этом основании разместить все что потребуется . Но на это нужна воля вашего политического руководства .
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09.01.2022 23:42 Ответить
на ввод войск должно быть согласие парламента страны - это раз. ввод сил ОДКБ возможен только в случае иностранной интервенции, чего,конечно же, не было. так штА, Вы очень сильно ошибаетесь насчет того, что формально придраться не к чему или сознательно извращаете реальное положение.

ОДКБ -клуб диктаторов, где главенствует паРаша.
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10.01.2022 00:28 Ответить
Это надо читать что там ОДКБ пишет про процесс ввода . Судя по реакции Запада их вполне устроила данная ситуация . Они сейчас активно заняты борьбой со своим собственным населением и влазить в казахский вопрос очень не хотят .
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10.01.2022 05:11 Ответить
что пишет сам ОДКБ сам про себя - это всем до фени, это как паРша утверждает, что у нее демократия и реальные выборы, а не узурпатор и преступник у власти.

у Запада сильное сомнение, что имела место внешняя агрессия, а раз так, то ввод сил ОДКБ незаконен даже с точки зрения Устава самого ОДКБ. да и Токаев уже тяготится этими помощниками, не говоря уж о том, что великая желтая господина паРаши из Поднебесной тоже очень-на не довольна и очень скоро велит мелкому окурку из масквабада убираться вон. Казахстан -место стратегических интересов Поднебесной, а не какой-то эрэфии, на которую всем насрать уже.

убираться! и без разглагольствований!
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12.01.2022 13:04 Ответить
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09.01.2022 23:29 Ответить
Восстания казахов против русских оккупантов.
В 1783-1797 годах - восстание под руководством Сырыма Датова.
В 1822-1824 годах - восстание под предводительством батыра Жоламана Тленшиулы.
В 1824-1825 годах - восстание под руководством последнего хана Среднего Жуза Губайдуллы.
В 1826-1838 годах восстание под руководством султана Каиып-Гали Есимулы.
В 1836-1838 годах - восстание Исатая Тайманулы и Махамбета Утемисулы
В 1837-1847 годах - масштабное восстание под руководством внука хана Абылая - султана Кенесары.
В 1853-1857 годах - восстание под предводительством батыра Есета Котыбарулы.
В 1856-1858 годах - восстание под предводительством батыра Жанкожы Нурмухаммедулы на Сырдарье.
В 1870 году - восстание на Мангышлаке под предводительством Досана Тажиулы.
1916 год - восстание в связи с мобилизацией мужского населения Средней Азии и Казахстана в возрасте от 19 до 43 лет
За период с 1928 года по 1932 год в Казахстане произошло 372 антисоветских восстания.


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09.01.2022 23:30 Ответить
А чого Ви так "скромно замовчали" ім"я керівника повстання 1916 року - Амангельди Іманова? Тому що з нього більшовики зробили "борця з царським режимом" і цим запаскудили ім"я цього національного героя?
(я бував у Уральську Там мені "патомки казаков яицких " показували перекат на річці і хвалилися , що їх предки на цьому перекаті відстрілювали через річку казахів-пастухів , які приганяли туди стада на водопій Спитався: "А чем-нибудь хорошим похвастаться можете?" Питання зрозуміть не змогли - "не асилили"
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10.01.2022 05:39 Ответить
А Буба разом з головою ради просить, вмолює сенат США ввести санкції по СП 2, завчасно дякує за таке рішення. Єрмак не світиться. А як вили зелені коли проект цих самих санкцій проти СП 2 вивели з оборонки. Америкоси порахували, що це буде булавочним уколом для фюрера та його раті. Рашківські економи вже предрікають інфляцію, горе економісти Буби теж пропонують своє -картки на продовольство. Бубі і Бобі необхідно скаламутити водичку, і враз пропали всякі арахамії, корнієнки, всякі бумбараші - можуть брутально вдарити з двох сторін по сонячним личикам і по задам.
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10.01.2022 01:32 Ответить
А де ж були ви ? Клапали вухами ? Діду спічик готували на 6-те ?

Де ваші спецслужби ? де аналітики ?

Жалюгідні. Зі сторони спостерігати за цими стенаннями заднім числом - не приємне видовище.
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10.01.2022 01:50 Ответить
тому що ви піндоси рамси попутали і замість діставки наклотих печеньок в Україну зкинули їх у Казахістан
ви для чого RC135 засилали? а?
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10.01.2022 02:40 Ответить
Александр Невзоров в своем блоге "Наповал" дал точную оценку событий в Казахстане...,СССр дохнет долго.... но успешно....
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10.01.2022 05:54 Ответить
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