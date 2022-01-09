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В 2022 году могут ввести карточки на продукты для малоимущих слоев населения, - советник президента Устенко

В 2022 году могут ввести карточки на продукты для малоимущих слоев населения, - советник президента Устенко

Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточек, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC News Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как отмечается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", - считает он.

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А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "е-Поддержка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дія".

Олег Устенко даже не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карточек", которые действуют в США для малоимущих граждан.

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дія" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко, подчеркнув, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".
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Топ комментарии
+90
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09.01.2022 23:02
+89
"дохозяйнувалися"..
після "кіньця епохи бідності" - ввести "продуктові картки"..
Не пенсію підняти чі субсідію, а кинути кілограм гречки та макарон - ЖРИ_ТЕ!
А платить хто різницю буде, за чій рахунок?
Як там мосійчук перед новими роками (2019 та 2022) верещала:
від"як НЕ переїдати при бОриге" - до "як хоча б шось поїсти при "чеснам лохе"..
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09.01.2022 23:19
+83
От кофе в Вене до карточек на продукты за 2.5 года. Зебизяны довольны?
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09.01.2022 23:07
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10.01.2022 11:16 Ответить
Розмордів на казенних харчах.
Може його знову посадити на скумбрію по 8 гривень? Якось набридла вже ця пика мами Римина.
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10.01.2022 13:26 Ответить


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10.01.2022 13:50 Ответить
по карточкам питается....
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10.01.2022 14:25 Ответить
Моя ти пупочка!

Це все Лєнкіна скумбрія по 8.
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10.01.2022 14:56 Ответить
ПереКач або Беньязе!льТору.
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10.01.2022 14:56 Ответить
the!стирКач БеньЗе!тор
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10.01.2022 15:03 Ответить
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10.01.2022 15:22 Ответить
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10.01.2022 15:37 Ответить
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10.01.2022 15:53 Ответить
Брехня Фроле- це все невірно трактовано... ПрепіЗе!дент "качається" та вже досяг видатних результатів у відтягуванні майна та вижиманнях працивньіх...
А усім балдибілдерам, відома проблема не естетичного розвитку нарощуваного м'яса при нерівномірному навантаженні тЄла... От воно і сосе зубами та гризе губами...
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10.01.2022 13:30 Ответить
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10.01.2022 13:46 Ответить
Для зебілів, які привели цю гидоту до влади, продовольчі картки не завадять, а може навіть і допоможуть зрозуміти, що думати треба головою, а не дупою.
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10.01.2022 13:29 Ответить
Олекса Моцно Лютий


@tendertorg21

·
https://twitter.com/tendertorg21/status/1480462527968464897 4 ч



Від кави в Відні до карток на продукти- шлях України за 2,5 роки з слугами та Зеленським. Саме цікаве те, що в Україні в 2021 році зібрали і вивезли рекордний урожай. Зелёный і ко ви дебіли! Аграрну країну довести до карток.
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10.01.2022 15:25 Ответить
ну что зелебобики, встречайте хлебные карточки и позор на весь мир и это только два года правления циркового дурочка.
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10.01.2022 15:36 Ответить
а нам рост цен россгаза нипочём, Украина же импортиует.... ээээ... "словацкий".
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10.01.2022 15:50 Ответить
Такое неприятие затеи с карточками оттого, что у народа душа раненая. Много поколений с трудом выживало. Основная проблема была в недоедании, голоде от неурожаев и от экспроприации продовольствия. В подсознании сидит страх возвращения в те ужасные времена. А карточки, это как символ как напоминание о прошлом.
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10.01.2022 16:42 Ответить
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10.01.2022 21:56 Ответить
Все !
Стали в 2022 году второй Францией . Еще только не хватает беженцев из Туниса в окрестностях Киева для полноты картины маслом.
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11.01.2022 13:50 Ответить
Президент Кравчук.
1991 год.
Через 10 лет Украина станет самым богатым государством Европы .....,
Второй ФРАНЦИЕЙ . Чере 32 года правления нуворишей -кравчучки вернулись в строй !
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11.01.2022 13:59 Ответить
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