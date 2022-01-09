В 2022 году могут ввести карточки на продукты для малоимущих слоев населения, - советник президента Устенко
Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточек, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии BBC News Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как отмечается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.
Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.
"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", - считает он.
А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "е-Поддержка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дія".
Олег Устенко даже не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карточек", которые действуют в США для малоимущих граждан.
"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дія" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко, подчеркнув, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".
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Може його знову посадити на скумбрію по 8 гривень? Якось набридла вже ця пика мами Римина.
Це все Лєнкіна скумбрія по 8.
А усім балдибілдерам, відома проблема не естетичного розвитку нарощуваного м'яса при нерівномірному навантаженні тЄла... От воно і сосе зубами та гризе губами...
@tendertorg21
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https://twitter.com/tendertorg21/status/1480462527968464897 4 ч
Від кави в Відні до карток на продукти- шлях України за 2,5 роки з слугами та Зеленським. Саме цікаве те, що в Україні в 2021 році зібрали і вивезли рекордний урожай. Зелёный і ко ви дебіли! Аграрну країну довести до карток.
Стали в 2022 году второй Францией . Еще только не хватает беженцев из Туниса в окрестностях Киева для полноты картины маслом.
1991 год.
Через 10 лет Украина станет самым богатым государством Европы .....,
Второй ФРАНЦИЕЙ . Чере 32 года правления нуворишей -кравчучки вернулись в строй !