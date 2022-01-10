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США открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе, - Блинкен о возможных компромиссах с Кремлем

США открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе, - Блинкен о возможных компромиссах с Кремлем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе в ходе переговоров с Россией, но не по численности войск НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Блинкен в интервью ABC News

"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы", - отметил он.

По словам госсекретаря США, "могут быть основания для продления" Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, из которого вышла администрация Трампа и в нарушении которого США обвиняют РФ.

Также читайте: Блинкен: Не ожидаем прорывов на переговорах с РФ по "гарантиям безопасности"

"Также есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, могут дать основания для снижения напряженности", - сказал Блинкен.

В то же время он подчеркнул, что США не рассматривают вопрос численности войск.

"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", - сказал госсекретарь США.

На вопрос ведущего, считает ли он, что Путин уже принял решение взять Украину под свой контроль, Блинкен ответил, что еще не уверен.

"Мы предложили ему два пути. Один — через дипломатию и диалог. Другой — через сдерживание и масштабные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины. И мы собираемся проверить, какой путь хочет выбрать президент Путин, на этой неделе", - сказал Блинкен.

Также читайте: Российские обвинения в адрес Украины - это если бы лис утверждал, что должен был напасть на курятник, - Блинкен

Автор: 
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Топ комментарии
+11
Garry Kasparov


@Kasparov63

·
https://twitter.com/Kasparov63/status/1480291580569427968 36 мин



«Блинкен: Одна из целей Путина - восстановить Советский Союз». Вау, потребовалось 4 администрации США и 3 вторжения России, чтобы наконец прочитать мюнхенскую речь Путина в 2007 году! Он сам это сказал, свернуть международное право и установить сферы влияния.

"Blinken: One of Putin's goals is to restore the Soviet Union". Wow, it took 4 US administrations and 3 Russian invasions to finally read Putin's 2007 Munich speech! He said it himself, screw international law and establish spheres of influence.
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10.01.2022 00:11
+7
До мутер-Волги только трех-линейки и без штыков---только такое условие для касабов!
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10.01.2022 00:19
+6
Армия рф тоже бледная тень савецкой.
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10.01.2022 00:43
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Правила форума Совет форумчан
что это за блок такой ??? может расформируют раз нихрена кроме трепать озабоченности не могут ?
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10.01.2022 00:11 Ответить
Взаимные уступки это нормально, главное не продешевить.
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10.01.2022 00:11 Ответить
Garry Kasparov


@Kasparov63

·
https://twitter.com/Kasparov63/status/1480291580569427968 36 мин



«Блинкен: Одна из целей Путина - восстановить Советский Союз». Вау, потребовалось 4 администрации США и 3 вторжения России, чтобы наконец прочитать мюнхенскую речь Путина в 2007 году! Он сам это сказал, свернуть международное право и установить сферы влияния.

"Blinken: One of Putin's goals is to restore the Soviet Union". Wow, it took 4 US administrations and 3 Russian invasions to finally read Putin's 2007 Munich speech! He said it himself, screw international law and establish spheres of influence.
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10.01.2022 00:11 Ответить
Собственно говоря куйловские хотелки о свертывании международного права и установления сфер влияния нашли поддержку у Давоской шайки мировых олигархов . Программа Great Reset . Так что каспаров может быть доволен .
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10.01.2022 00:25 Ответить
Замглавы МИД РФ Рябков назвал потрясающим первый раунд переговоров с США.
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10.01.2022 00:18 Ответить
Этот Рябков ещё больший клоун чем его шеф Говорящая Лошадь 😂

Будут они гулять мелким русским лесом вместе с пуйлом и кожухбетовичем 😏
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10.01.2022 02:00 Ответить
Лавров твердый профи, значит и зам у него такой же профи.
Если зам несёт ТАКУЮ чушь и ТАКИМИ словами, то значит ему приказали говорить именно так и именно такой текст.
Как в покере - карты розданы и один из игроков резко повышает ставку, пугая остальных игроков.
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10.01.2022 18:20 Ответить
Пздц...
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10.01.2022 05:26 Ответить
До мутер-Волги только трех-линейки и без штыков---только такое условие для касабов!
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10.01.2022 00:19 Ответить
АРМЯНСЬКИЙ СПЕЦНАЗ...
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10.01.2022 00:20 Ответить
В подсумках для магазинов пахлава!!!
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10.01.2022 00:25 Ответить
не, сразу три армянских радио 😂
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10.01.2022 02:01 Ответить
коврами обмотался )))
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10.01.2022 00:27 Ответить
А раніше наапаки розміщуаали ракети. І це було тоді, коли був мілітаризований совок, з 5 мільйонною регулярною армією.
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10.01.2022 00:21 Ответить
А потом договорились и все эти ракеты попилили на металлолом.
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10.01.2022 00:24 Ответить
Тоді совок розвалили.
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10.01.2022 00:26 Ответить
Через 4 года. Надеюсь с рф будет быстрее.
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10.01.2022 00:28 Ответить
Нажаль не буде.
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10.01.2022 00:29 Ответить
Кстати договор с Совком по попилу "першингов" подписал.... та-пара-пам... непреклонный Рейган.
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10.01.2022 00:32 Ответить
Так він спочатку їх і розмістив. Нехай зараз розміщують.
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10.01.2022 00:33 Ответить
Уже разместили. Сейчас будут обоюдно сокращать.
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10.01.2022 00:36 Ответить
В Європі зараз праптично немає ядерної зброї. Та й армії НАТО значно послабшали. Тільки в США ще поки сильна армія.
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10.01.2022 00:42 Ответить
Армия рф тоже бледная тень савецкой.
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10.01.2022 00:43 Ответить
Але ракети з'явилися, коли тварюка Андропов розпочав пугати США. Ось тоді протистояння досягло майже рівня Карібскої кризи. Тільки завдяки тому, що Андропов піймам у Кремлі три кулі, та швиденько відкинув капита, то при Черненко напруга спала, ну а Мечений вже вимушений був слухати пана Рейгана.
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10.01.2022 18:25 Ответить
Нам мудрі правителі колись казки розповідали,що рашка до 2017року розвалиться..що кримський міст спочатку не збудують ,а потім він в першу же зиму розвалиться.Може досить вже фантазувати?
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10.01.2022 09:34 Ответить
це було в давнину - ще до загальної толерантності та ЛГБТ диктатури

Світ не переривно змінюється на гірше...
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10.01.2022 00:26 Ответить
Чого вони так сцять засРашки?
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10.01.2022 00:51 Ответить
Взаимные уступки? Смотрите чтобы опять не пришлось Польшу делить и Берлинскую стену восстанавливать. Нашли с кем на уступки идти
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10.01.2022 01:04 Ответить
И чья граница будет определена линией от которой будут отводить?) Рашка нах со всех оккупированных территорий, а потом какие то договоренности...
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10.01.2022 01:07 Ответить
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією ...

А рашка готова до обмеження своїх військових навчань ?
І чи взагалі готова до б-я обмежень ? Впевнена, що ні. А ці гарцюють, не знають, як іще лягти (як у фільмі: пані лягли і просють).

Сподіваюся, що притомні провели паралелі між адміністраціями і бикуванням х**ла ?

Як виняток виглядає 2008 ... хіба що то був фактично кінець каденції Буша-мол.
Та й фюрер не міг відмовити собі, щоб не скористатися такою комбінацією чисел 08.08.2008.
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10.01.2022 01:44 Ответить
Колись Генсек, єврей Андропов це вже спробував. Це привело до порожніх полок магазінів, а потім до розвалу СССР. Правда тоді у США був Рейган, а не байден...
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10.01.2022 18:28 Ответить
Украина согласна на компромис:
допустить размещение ракет не в Хуторе Михайловском, а в Сумщине -

даём пуйлу не 5, а целых 7 минут "подлетного времени" к унитазу 😂
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10.01.2022 02:06 Ответить
Ці нинішні сцикуни ,скоріше Україну здадуть,чим на таке підуть.
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10.01.2022 09:37 Ответить
А там немає різниці, 5, чи даже 9.
Як що до Москви полетять крилаті ракети, то ППО Кацапії побачить їх лише тоді, коли вони будуть вражати командні пункти Московії.
Балистичні помітять заздалагіть, як і стратегічни бомбардувальники, а крилаті ракети не зможуть. Хто не вірить, нехай згадає, як при Трампі Томагавки не були помічіні кацапськими комплексами ППО.
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10.01.2022 18:31 Ответить
Не помічені були у Сірії.
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10.01.2022 18:32 Ответить






Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, ничтожества десятилетиями выпрашивали...
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10.01.2022 07:28 Ответить
переговори це добре,коли були між СРСР та США,зараз це або м*якотілість Америки,бо Байден вже зовсім не той який був під час Майдану,або знов граблі на які наступала Європа під час Гітлера,а президент США їй підігрує,бо той хайп, який впіймав Путін коли почав тиснути на Європу та Америку,спрацьовує
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10.01.2022 08:49 Ответить
Який був, таким і залишился. Це дехто паганий дипломат, який не зрозумів, що Трамп набагато краще Байдена для України.
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10.01.2022 18:34 Ответить
шо Байден шо Обама тряпки vони дрyзі як би Трамп перший не даv зброю хрен ми шо полyчили зараз
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10.01.2022 09:07 Ответить
 
 