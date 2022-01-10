США открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе, - Блинкен о возможных компромиссах с Кремлем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе в ходе переговоров с Россией, но не по численности войск НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Блинкен в интервью ABC News

"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы", - отметил он.

По словам госсекретаря США, "могут быть основания для продления" Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, из которого вышла администрация Трампа и в нарушении которого США обвиняют РФ.

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"Также есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, могут дать основания для снижения напряженности", - сказал Блинкен.

В то же время он подчеркнул, что США не рассматривают вопрос численности войск.

"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", - сказал госсекретарь США.

На вопрос ведущего, считает ли он, что Путин уже принял решение взять Украину под свой контроль, Блинкен ответил, что еще не уверен.

"Мы предложили ему два пути. Один — через дипломатию и диалог. Другой — через сдерживание и масштабные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины. И мы собираемся проверить, какой путь хочет выбрать президент Путин, на этой неделе", - сказал Блинкен.

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