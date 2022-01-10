США открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе, - Блинкен о возможных компромиссах с Кремлем
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе в ходе переговоров с Россией, но не по численности войск НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил Блинкен в интервью ABC News
"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы", - отметил он.
По словам госсекретаря США, "могут быть основания для продления" Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, из которого вышла администрация Трампа и в нарушении которого США обвиняют РФ.
"Также есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, могут дать основания для снижения напряженности", - сказал Блинкен.
В то же время он подчеркнул, что США не рассматривают вопрос численности войск.
"Наоборот, если Россия совершит новую агрессию против Украины, я считаю вполне справедливой перспективу, что НАТО укрепит свои позиции на своем восточном фланге, в странах, граничащих с Россией", - сказал госсекретарь США.
На вопрос ведущего, считает ли он, что Путин уже принял решение взять Украину под свой контроль, Блинкен ответил, что еще не уверен.
"Мы предложили ему два пути. Один — через дипломатию и диалог. Другой — через сдерживание и масштабные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины. И мы собираемся проверить, какой путь хочет выбрать президент Путин, на этой неделе", - сказал Блинкен.
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@Kasparov63
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«Блинкен: Одна из целей Путина - восстановить Советский Союз». Вау, потребовалось 4 администрации США и 3 вторжения России, чтобы наконец прочитать мюнхенскую речь Путина в 2007 году! Он сам это сказал, свернуть международное право и установить сферы влияния.
"Blinken: One of Putin's goals is to restore the Soviet Union". Wow, it took 4 US administrations and 3 Russian invasions to finally read Putin's 2007 Munich speech! He said it himself, screw international law and establish spheres of influence.
Будут они гулять мелким русским лесом вместе с пуйлом и кожухбетовичем 😏
Если зам несёт ТАКУЮ чушь и ТАКИМИ словами, то значит ему приказали говорить именно так и именно такой текст.
Как в покере - карты розданы и один из игроков резко повышает ставку, пугая остальных игроков.
Світ не переривно змінюється на гірше...
А рашка готова до обмеження своїх військових навчань ?
І чи взагалі готова до б-я обмежень ? Впевнена, що ні. А ці гарцюють, не знають, як іще лягти (як у фільмі: пані лягли і просють).
Сподіваюся, що притомні провели паралелі між адміністраціями і бикуванням х**ла ?
Як виняток виглядає 2008 ... хіба що то був фактично кінець каденції Буша-мол.
Та й фюрер не міг відмовити собі, щоб не скористатися такою комбінацією чисел 08.08.2008.
допустить размещение ракет не в Хуторе Михайловском, а в Сумщине -
даём пуйлу не 5, а целых 7 минут "подлетного времени" к унитазу 😂
Як що до Москви полетять крилаті ракети, то ППО Кацапії побачить їх лише тоді, коли вони будуть вражати командні пункти Московії.
Балистичні помітять заздалагіть, як і стратегічни бомбардувальники, а крилаті ракети не зможуть. Хто не вірить, нехай згадає, як при Трампі Томагавки не були помічіні кацапськими комплексами ППО.
Вполне закономерно что фашисты таким тоном говорят с ними, ничтожества десятилетиями выпрашивали...