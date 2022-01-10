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переговоры (4780) россия (92999) Шерман (27) Рябков (54)

Мы не будем на встрече с российской делегацией обсуждать вопросы безопасности в Европе без участия европейцев, - замгоссекретаря Шерман

Мы не будем на встрече с российской делегацией обсуждать вопросы безопасности в Европе без участия европейцев, - замгоссекретаря Шерман

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предупредила замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что Вашингтон готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран, сообщает Госдеп.

"США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - говорится в заявлении Госдепа по итогам предварительных переговоров в воскресенье Шерман с Рябковым в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Замгоссекретаря подчеркнула, что обсуждение ряда вопросов будет проходить только на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 января", - отмечается в документе.

Госдепартамент сообщает, что Шерман также напомнила о приверженности США "суверенитету, территориальной целостности стран, а также - их праву самостоятельно выбирать союзы.

Замгоссекретаря заверила, что США будут приветствовать развитие событий, при котором удастся через дипломатию добиться реального прогресса (при контактах с РФ. - Ред.)".

Также читайте: НАТО нужно собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года, - представитель МИД РФ Рябков перед переговорами с США в Женеве

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Будете. А на публику конечно правильно всё говорите. Можно ещё про озабоченность добавить.
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10.01.2022 00:47 Ответить
Так себе ответ. Но москалей к европейцам не отнес, шо уже радует.
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10.01.2022 00:52 Ответить
Де з'являється Шерман - там повна хана!!!
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10.01.2022 00:54 Ответить
Європєйцам вже все сьогодні сказали:

"Збирайте манатки та дуйте на кордон НАТО 1997 року".
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10.01.2022 01:02 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1641757450-ukraina-stremitsya-k-peregovoram-s-rf-v-obhod-ssha-new-york.html Пока НАТО и США готовятся к переговорам с РФ в Женеве, украинское правительство, оставленное на обочине, пытается наладить контакты с Москвой, пишет авторитетное американское издание .

Несмотря на то, что конфликт, который должны разрешить переговоры, находится в Украине, Украина не будет представлена в двух из трех этапов переговоров, https://www.nytimes.com/2022/01/09/world/europe/left-out-of-high-level-talks-ukraine-tries-other-diplomatic-channels.html утверждает журналист газеты Эндрю Крамер.
"Такая ограниченная роль для Украины в переговорах явно обеспокоила правительство в Киеве. Опасаясь переговоров, которые ничего не принесут, с заявлением Байдена о том, что со стороны США не будет военного вмешательства в случае вторжения РФ, Украина тихо ищет свои собственные способы договориться с Москвой", - говорится в статье.
"Учитывая ставки для Украины, правительство президента Владимира Зеленского решило не полагаться полностью на переговоры, возглавляемые США. Зеленский объявил отдельную дипломатическую инициативу в конце декабря", - пишет автор, за которым уже числится ряд критических публикаций в адрес украинской власти, вроде "Пришли на комедию, закончили фильмом ужасов".
Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.
После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
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10.01.2022 02:33 Ответить
Де наш верховний головнокомандувач - знову пропав?
Чи у нього святкова новорічна традиція - почоток січня - зустріч з Патрушевим?
2020 Буковель-Оман,
2021 Буковель-Катар,
2022: Буковель-....
Де наразі перебуває Патрушев?...
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10.01.2022 02:49 Ответить
 
 