Мы не будем на встрече с российской делегацией обсуждать вопросы безопасности в Европе без участия европейцев, - замгоссекретаря Шерман
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предупредила замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что Вашингтон готов обсуждать тему безопасности в Европе только с участием европейских стран, сообщает Госдеп.
"США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - говорится в заявлении Госдепа по итогам предварительных переговоров в воскресенье Шерман с Рябковым в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Замгоссекретаря подчеркнула, что обсуждение ряда вопросов будет проходить только на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 января", - отмечается в документе.
Госдепартамент сообщает, что Шерман также напомнила о приверженности США "суверенитету, территориальной целостности стран, а также - их праву самостоятельно выбирать союзы.
Замгоссекретаря заверила, что США будут приветствовать развитие событий, при котором удастся через дипломатию добиться реального прогресса (при контактах с РФ. - Ред.)".
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"Збирайте манатки та дуйте на кордон НАТО 1997 року".
Несмотря на то, что конфликт, который должны разрешить переговоры, находится в Украине, Украина не будет представлена в двух из трех этапов переговоров, https://www.nytimes.com/2022/01/09/world/europe/left-out-of-high-level-talks-ukraine-tries-other-diplomatic-channels.html утверждает журналист газеты Эндрю Крамер.
"Такая ограниченная роль для Украины в переговорах явно обеспокоила правительство в Киеве. Опасаясь переговоров, которые ничего не принесут, с заявлением Байдена о том, что со стороны США не будет военного вмешательства в случае вторжения РФ, Украина тихо ищет свои собственные способы договориться с Москвой", - говорится в статье.
"Учитывая ставки для Украины, правительство президента Владимира Зеленского решило не полагаться полностью на переговоры, возглавляемые США. Зеленский объявил отдельную дипломатическую инициативу в конце декабря", - пишет автор, за которым уже числится ряд критических публикаций в адрес украинской власти, вроде "Пришли на комедию, закончили фильмом ужасов".
Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.
После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
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