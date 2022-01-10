Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от властей Казахстана разъяснений о том, почему им понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главную роль играет Россия, для подавления беспорядков внутреннего характера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Блинкен в интервью воскресной программе "На этой неделе" на канале АВС.
Кроме того, Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение.
"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, неправильный и должен быть отменен", - отметил он.
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+7 Vitaliy Darmits
показать весь комментарий10.01.2022 06:21
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+4 Светлана Науменко
показать весь комментарий10.01.2022 03:16
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А те, що бурят їде вбивати казахів, то не роз'яснення?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
ЩО мішало США бодай той же інтернет (маск) доставити простим казахам? А так нема навіть звязку. Скільки ще років треба, щоб до США та ЄС доходило, що потрібна реальна допомога проти двох диктаторів, уже 3.
А ще є Туркменістан. Там не менший дебіл-диктатор