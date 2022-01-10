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Казахстан (778) Блинкен (927)

Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен

Приказ силам безопасности Казахстана стрелять на поражение должен быть отменен, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от властей Казахстана разъяснений о том, почему им понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главную роль играет Россия, для подавления беспорядков внутреннего характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Блинкен в интервью воскресной программе "На этой неделе" на канале АВС.

Кроме того, Блинкен осудил отданный властями Казахстана приказ стрелять на поражение.

"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, неправильный и должен быть отменен", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть реальные вопросы, почему власти Казахстана были вынуждены обратиться в ОДКБ, где доминирует Россия, - Блинкен

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Топ комментарии
+7
Блінкен просто не розуміє , що в срюзьком мірє життя людини = життю навозного жука , свині чи курки . Він просто в такому гамні ніколи не жив .
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10.01.2022 06:21
+5
Уже который день убивают безоружных протестующих в Казахстане, а косовороточный клоун-малорос до сих пор со своим шапито молчат. В случае Майдана-3, зеупырь тоже будет обращаться в одкб
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10.01.2022 07:26
+4
Самолет МО прилетел из Казахстана, скорые забирают раненых - с почином, казахи!
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10.01.2022 03:16
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Казахстан=Афганістан? Чи ні?
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10.01.2022 01:35 Ответить
Вряд ли. Казахи чисто номинальные мусульмане, их трудно радикализовать до уровня моджахедов.
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10.01.2022 01:43 Ответить
а чем казахов вообще можно зацепить? так чтобы они забурлили
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10.01.2022 02:26 Ответить
Собственно, именно этим сейчас и занимаются каратели.
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10.01.2022 02:51 Ответить
после последних американских выборов учить демократии другие страны - моветон
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10.01.2022 08:23 Ответить
Висловлю своє занепокоєння... как то так
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10.01.2022 02:00 Ответить
Так все вже як би у минулому ... Треба було раніше доби так три тому.
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10.01.2022 02:20 Ответить
Там президент или сенат США должен такие распоряжения отдавать?
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10.01.2022 02:29 Ответить
Самолет МО прилетел из Казахстана, скорые забирают раненых - с почином, казахи!
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10.01.2022 03:16 Ответить
Байден вимагає від Токаєва роз'яснень.

А те, що бурят їде вбивати казахів, то не роз'яснення?

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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10.01.2022 03:19 Ответить
Як завжди - один п..ж.
ЩО мішало США бодай той же інтернет (маск) доставити простим казахам? А так нема навіть звязку. Скільки ще років треба, щоб до США та ЄС доходило, що потрібна реальна допомога проти двох диктаторів, уже 3.
А ще є Туркменістан. Там не менший дебіл-диктатор
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10.01.2022 05:06 Ответить
Маю надію що ти вже маєш інтернет від Маска. Аби тільки позвиздіти.
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10.01.2022 08:36 Ответить
Просто до тебе ніяк не дійшло, що в країні вирубили інтернет та звязок. Відповідно ніякої координації та взаємодії НЕМА. Скрізь ваккум дуже мало попадає в світ. А ці струбовання та засудження вже обкатані десятки раз. Толку - НУЛЬ.
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10.01.2022 10:11 Ответить
А до тебе ніяк не дійде те що система Маска ще не розвернута. І що лише на даний час тестується. Замість 12000 супутників лише виведено не більше чим 2000. І що по всьому світі лише 100000 бета користувачів. Це одна сторона. Інша, це був би чудовий "доказ" "інтервенції із-за кордону".
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10.01.2022 10:30 Ответить
А з іншого боку, диванні-вояки замість воювати в інтернеті вийдуть на вулицю.
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10.01.2022 10:34 Ответить
Блінкен просто не розуміє , що в срюзьком мірє життя людини = життю навозного жука , свині чи курки . Він просто в такому гамні ніколи не жив .
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10.01.2022 06:21 Ответить
в ********* світі реагувати треба набагато швидше ! кацапи відреагували миттєво , а вам новини вершник на коні віз . так можно все прое...
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10.01.2022 06:53 Ответить
Да вони ніяк не відреагували. Вони діяли по зазделегіть розробленому плану.
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10.01.2022 08:37 Ответить
Уже который день убивают безоружных протестующих в Казахстане, а косовороточный клоун-малорос до сих пор со своим шапито молчат. В случае Майдана-3, зеупырь тоже будет обращаться в одкб
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10.01.2022 07:26 Ответить
Ти вже х Петром в казахстані? Під прапором озабочених німецьких жополизів росії?
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10.01.2022 08:26 Ответить
Тільки хто ж там тебе слухає.
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10.01.2022 08:08 Ответить
А то что, санкции ведёшь, уже все смеяться с ваших санкций . Может быть пора уже создавать антикремлевскую коалицию ,пака не поздно, дальше будет все, только хуже . Украина следующая, потом ,Прибалтика. Польша..
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10.01.2022 08:42 Ответить
Super Gut 100% ,можете , даже не сомневаться . Я думаю в случае наступления русни, он даст команду ,не стрелять
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10.01.2022 08:45 Ответить
Так и есть,скажет-мне ЕМУ еще,в глаза,смотреть.
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10.01.2022 11:13 Ответить
 
 