В Нью-Йорке произошел самый страшный пожар за последние 30 лет - погибли по меньшей мере 19 человек. ВИДЕО
По меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате пожара в высотном жилом доме в районе Бронкс в Нью-Йорке. Трагедию городские власти называют одной из самых страшных за более чем 30 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом сообщает NBC New York.
"Это станет одним из самых страшных пожаров, которые мы видели здесь в наше время в Нью-Йорке", - заявил мэр Эрик Адамс на пресс-конференции через несколько часов после того, как пламя охватило здание.
На данный момент зафиксированы как минимум 63 пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи из-за ущерба и увечий, нанесших им огнем и дымом. Жизнь 32 в опасности, у 9 - повреждения средней тяжести.
Имена и возраст жертв не разглашаются, но пожарники подтвердили СМИ, что по меньшей мере 19 человек погибли от травм, полученных в результате пожара.
Подавляющее большинство жертв пожара сильно надышались дымом. Пожарные, ворвавшиеся в здание, обнаружили погибших почти на каждом этаже здания. Большинство задохнулось или у них не выдержало сердце.
"Люди были заперты в своих квартирах по всему зданию", — рассказал комиссар Пожарного Департамента Нью-Йорка Дэн Нигро, назвав условия задымления "беспрецедентными".
Пожарное расследование установило, что возгорание произошло в двухэтажной квартире на втором и третьем этажах дома. По словам комиссара, дверь в квартиру была оставлена открытой, что позволило огню и дыму распространиться по всему зданию.
Нигро сказал, что это "необычно", что дым распространился по всей длине здания.
По оценкам департамента, 200 его сотрудников прибыли в 19-этажное жилое здание на Восточной 181-й улице в Фордхэм-Хайтс около 11 часов утра. Огонь был потушен незадолго до 13 часов.
Воскресную катастрофу назвали одним из самых страшных пожаров в городе по крайней мере за три десятилетия. Более 30 лет назад, 25 марта 1990 года, в общественном клубе Happy Land в Бронксе был преднамеренно устроен пожар, в результате которого погибли 87 человек.
Пожалуйста, подождите...
Живут в таких домах паразиты цвета говна почти бесплатно.
Гниды сами подпалили свою квартиру, скорее всего в наркотическо-алкогольном угаре.
https://www.nytimes.com/live/2022/01/09/nyregion/bronx-fire
***, соціальне. Тільки от щодо working-class families NYT збрехали - ця публіка поколіннями ніде не працює.
Але все одно люди загинули (особливо діти) ні за що.
Якщо навіть хтось і підпалив щось, то через нього постраждало багато інших.
Через деякий час, влада знову знесла той квартал, людей десь розсилила по іншим кварталам. І побудувала щось інше.
Бо кріміналу стала набагато більше чим було, наркотиків теж. Платили тільки одиниці. Відключили світло та теплу воду, за борги. Будинки почали руйнуватися через не обслуговування. Зимою під'їзд буд катком, короче кажучи, жах на камеру був ще той.
А висновок такий. Такі люди ні коли не цінують що їм дають за дарма. І справа тут навіть напевно не в кольорі шкіри, а в самих людях.
социальный жилой комплекс Pruitt-Igoe, Сент-Луис, США
очень поучительно
перебирайтесь до спрвжньої Америки користуйтесь можливістю володіти землею віддалі від великих міст інфікованих ліберальною хворобою
Америка є ще й досі великий і останній frontier
переїзжайтк до ввльрих штатів - Тексас, Флоріда та мальовнича blessed by God Західна Вірджинія
і голосуйте за республіканців в хай вам усім щастить 👍
Дом им тушили пожарные команды , состоящие почти полностью из белых Почему из белых? Потому , что это опасная тяжелая работа, негры такую не любят.....
можно двери не закрывать даже в Бронксе
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/
На к а ж д о г о члена семьи .
Проект «Прюит-Игоу», в Сент-Луисе,
В недiлю ходять в церкву, ******* своiх дiтей
Вони дуже рiзнi.
"Высотное здание в Бронксе, где в воскресенье в результате пожара погибли 19 человек, было домом для многих африканских иммигрантов, выбравших свои квартиры из-за сплоченного сообщества и близости к местным мечетям.
По словам мэра Эрика Адамса на пресс-конференции в воскресенье, значительное число жителей здания были практикующими мусульманами и родом из Гамбии."
Негрыне выдержали испытание цивилизацией!