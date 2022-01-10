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Нью-Йорк (203) пожар (5737)

В Нью-Йорке произошел самый страшный пожар за последние 30 лет - погибли по меньшей мере 19 человек. ВИДЕО

По меньшей мере 19 человек погибли, в том числе девять детей, в результате пожара в высотном жилом доме в районе Бронкс в Нью-Йорке. Трагедию городские власти называют одной из самых страшных за более чем 30 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЗН, об этом сообщает NBC New York.

"Это станет одним из самых страшных пожаров, которые мы видели здесь в наше время в Нью-Йорке", - заявил мэр Эрик Адамс на пресс-конференции через несколько часов после того, как пламя охватило здание.

На данный момент зафиксированы как минимум 63 пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи из-за ущерба и увечий, нанесших им огнем и дымом. Жизнь 32 в опасности, у 9 - повреждения средней тяжести.

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Имена и возраст жертв не разглашаются, но пожарники подтвердили СМИ, что по меньшей мере 19 человек погибли от травм, полученных в результате пожара.

Подавляющее большинство жертв пожара сильно надышались дымом. Пожарные, ворвавшиеся в здание, обнаружили погибших почти на каждом этаже здания. Большинство задохнулось или у них не выдержало сердце.

"Люди были заперты в своих квартирах по всему зданию", — рассказал комиссар Пожарного Департамента Нью-Йорка Дэн Нигро, назвав условия задымления "беспрецедентными".

В Нью-Йорке произошел самый страшный пожар за последние 30 лет - погибли по меньшей мере 19 человек 01

Пожарное расследование установило, что возгорание произошло в двухэтажной квартире на втором и третьем этажах дома. По словам комиссара, дверь в квартиру была оставлена открытой, что позволило огню и дыму распространиться по всему зданию.

Нигро сказал, что это "необычно", что дым распространился по всей длине здания.

По оценкам департамента, 200 его сотрудников прибыли в 19-этажное жилое здание на Восточной 181-й улице в Фордхэм-Хайтс около 11 часов утра. Огонь был потушен незадолго до 13 часов.

Воскресную катастрофу назвали одним из самых страшных пожаров в городе по крайней мере за три десятилетия. Более 30 лет назад, 25 марта 1990 года, в общественном клубе Happy Land в Бронксе был преднамеренно устроен пожар, в результате которого погибли 87 человек.

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Топ комментарии
+23
Негрота, живущая в принадлежащем городу доме практически бесплатно, подожгла его.
Дом им тушили пожарные команды , состоящие почти полностью из белых Почему из белых? Потому , что это опасная тяжелая работа, негры такую не любят.....
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10.01.2022 03:39
+17
Через дурнів, що проголосували за Зеленського і згасає. Я теж, був би молодше так виїхав. 73% йолопів нікуди не дінеш. Наступні вибори можуть ще за якогось кіношного блазня проголосувати і Україні все...
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10.01.2022 05:33
+15
люди лишайте великі міста вони не репрезентують духу Америки
перебирайтесь до спрвжньої Америки користуйтесь можливістю володіти землею віддалі від великих міст інфікованих ліберальною хворобою
Америка є ще й досі великий і останній frontier
переїзжайтк до ввльрих штатів - Тексас, Флоріда та мальовнича blessed by God Західна Вірджинія
і голосуйте за республіканців в хай вам усім щастить 👍
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10.01.2022 02:20
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Прикро що таке сталося. маю надію що це не за страховку власник будівлі пустив красного півня.
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10.01.2022 02:16 Ответить
Это Project. Владелец дома- город. Деньги пойдут из кармана налогоплательщика., то есть из моего тоже.
Живут в таких домах паразиты цвета говна почти бесплатно.
Гниды сами подпалили свою квартиру, скорее всего в наркотическо-алкогольном угаре.
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10.01.2022 03:42 Ответить
Пишуть що коротнув обігрівач. Що не дивно - для такої публіки нормальний ремонт з утепленням робити - марна трата грошей.
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10.01.2022 06:04 Ответить
Я знаю. Включать электрообогреватель в таком доме незаконно именно по причине возможности пожара и сволочи это знали. Поверьте, их там очень хорошо греют. Слишком даже хорошо.
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10.01.2022 20:06 Ответить
Це - соціальне житло ?
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10.01.2022 06:47 Ответить
The building, named Twin Parks North West, is home to working-class families, many of whom depend on Section 8 rental assistance
https://www.nytimes.com/live/2022/01/09/nyregion/bronx-fire

***, соціальне. Тільки от щодо working-class families NYT збрехали - ця публіка поколіннями ніде не працює.
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10.01.2022 06:57 Ответить
Зрозуміло. Дякую.

Але все одно люди загинули (особливо діти) ні за що.
Якщо навіть хтось і підпалив щось, то через нього постраждало багато інших.
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10.01.2022 07:30 Ответить
Десь дуже давно на ютубі бачив ролик. Чи 70 чи 80 роки, не помятаю вже який штат та город. Був ось такий район, з такими людьми. Влада міста, через кремінал та наркоманію знесла такий квартал нафіг. Там були чи двух поверхові, чи щось таке. І побудувала нормальні дома, не пам'ятаю скільки поверхів, 7-8. Щоб тієї люди нормально жили. Тільки влаштовуйся на роботу та плати комірне. Так, кімната маленька, але тепла. Всі удобства були. На багато краще чим раніше.
Через деякий час, влада знову знесла той квартал, людей десь розсилила по іншим кварталам. І побудувала щось інше.
Бо кріміналу стала набагато більше чим було, наркотиків теж. Платили тільки одиниці. Відключили світло та теплу воду, за борги. Будинки почали руйнуватися через не обслуговування. Зимою під'їзд буд катком, короче кажучи, жах на камеру був ще той.
А висновок такий. Такі люди ні коли не цінують що їм дають за дарма. І справа тут навіть напевно не в кольорі шкіри, а в самих людях.
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10.01.2022 07:39 Ответить
https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/

социальный жилой комплекс Pruitt-Igoe, Сент-Луис, США

очень поучительно
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10.01.2022 10:21 Ответить
Скоріш за все про нього бачив.
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10.01.2022 10:52 Ответить
люди лишайте великі міста вони не репрезентують духу Америки
перебирайтесь до спрвжньої Америки користуйтесь можливістю володіти землею віддалі від великих міст інфікованих ліберальною хворобою
Америка є ще й досі великий і останній frontier
переїзжайтк до ввльрих штатів - Тексас, Флоріда та мальовнича blessed by God Західна Вірджинія
і голосуйте за республіканців в хай вам усім щастить 👍
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10.01.2022 02:20 Ответить
От мені зразу і переїхать захотілось ! Бо щось бачу я з нашими ПорохоЗеленськими каші не звариш! Вони людей як вогню бояться але не в гріш не ставлять . Поки що я з Києва переїхав за 30 кілометрів у свій будинок і не шкодую.Але , чесно кажучи , надія на ліпше життя потроху згасає , бо замість розвитку України , усі наші влади займаються чорт зна чим!
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10.01.2022 02:57 Ответить
Чемодан вокзал рашка.
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10.01.2022 03:30 Ответить
Пішов у дупу , я народився і майже пів життя жив у совку ! Не хочу!
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10.01.2022 15:26 Ответить
Через дурнів, що проголосували за Зеленського і згасає. Я теж, був би молодше так виїхав. 73% йолопів нікуди не дінеш. Наступні вибори можуть ще за якогось кіношного блазня проголосувати і Україні все...
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10.01.2022 05:33 Ответить
Так що тебе Петро перший з собою не взяв?До Іспанії.Собакою.Там би йому служило.
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10.01.2022 08:21 Ответить
кто про что, а кацапы и зебилы всегда про свое, скрепное: "служить собакой"
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10.01.2022 09:10 Ответить
Ось такі як ти покладають надію на когось іншого, що хтось зробить щоб тобі жилося краще. З таким підходом в тебе буде все тільки гірше.
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10.01.2022 08:45 Ответить
Я ніколи не покладав надії на інших! Усе життя тільки на себе і розраховував! Але вже почало задовбувати це становище, коли популізм і намагання залишити все як є вбиває країну. За 30 років незалежності я бачив тільки падіння вниз нашої економіки та зубожіння народу. А ще велике крадівництво ! І ми самі в цьому винні , тому що не послали під три чорти всіх тих комуністів недобитків , які стали олігархами і продовжують розкрадати країну. Ви пам'ятаєте ,хто перший почав заробляти гроші? Якщо ні , то я розповім , як перші так звані кооперативи та перший бізнес почав розвиватись з горкому комсомолу! Здається це перший мій спогад щодо перших зароблених грошей - горком комсомолу! І під наглядом КПРС! І потім саме керівники з цих організацій і стали першими бізнесменами , і саме в їх руки потрапили підприємства , або в руки їх компаньйонів! Я пам'ятаю як брали кредити в перших банках на підставних осіб , а домовлялись бувші співробітники КГБ , і їм ці гроші й шли , а потім банки банкрутіли і гроші ніхто не повертав!Саме так починалось накопичення капіталів! І всі розуміють хто ці капітали накопичував і яким чином!Я пам'ятаю 90 ті роки , коли до мене приходили рекетири , добре ,що я співпрацював з УБОП у технічному плані і вони мене прикрили , а інших кришував саме рекет і накопичував капітал! Тому я прекрасно знаю хто є зараз ті хто керують країною! Країною керує організоване злочинне угрупування , причому ще з 90-х. років. Кучма створив таку систему ! І нічого не змінилось! Я був на майдані і в 2004 і в 2013-14 роках! І скажу одне - не закінчили ми справу! Саме Порошенко нас приспав ! Тому я йому не вірю!
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10.01.2022 15:47 Ответить
Памятаю я всі ті часи. Добре памятаю. Все Ви вірно описали.
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10.01.2022 16:53 Ответить
А якщо вірно і пам'ятаєте ,то виникає питання - хто в нас керує!?? Який був лозунг на майдані ? "Банду Геть"! Чи виконав це Порошенко? Ні! От він і пішов геть! З тим підйомом народу , що тоді був , він міг це зробити і йому б аплодували! А так , навіть Крим і донбас розуміє , що в нас нічого не змінилось! То що тоді говорити!? Порошенко спробував? Дуже погано спробував? Хто написав закони за якими нами керують покидьки - самі покидьки і написали! І ще корректують під себе! Конституцію можна сміло називати - проституцією , бо кожен прищ у владі її під себе змінює! А скільки мінялась конституція США!? Кожну зміну у конституції треба проводити з перевиборами , щоб цими змінами не користувались ті хто їх робить і щоб суспільство саме таким чином їх підтримувало! Як правильні зміни , то знов їх вибрали , а як ні , то ідіть з богом. Але це все казки , бо ніхто цього робити не буде ,поки не виженемо їх!
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10.01.2022 18:13 Ответить
А причем тут либерализм? Ты хочешь вернуть тоталитаризм, или что? Вы, нацики, ненамного лучше руссо-ваты.
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10.01.2022 09:52 Ответить
Негрота, живущая в принадлежащем городу доме практически бесплатно, подожгла его.
Дом им тушили пожарные команды , состоящие почти полностью из белых Почему из белых? Потому , что это опасная тяжелая работа, негры такую не любят.....
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10.01.2022 03:39 Ответить
а афроамериканцы згорыли чи ны ?
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10.01.2022 03:57 Ответить
Ти мабуть ще і русофоб
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10.01.2022 05:47 Ответить
Затятий
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10.01.2022 20:10 Ответить
Нескрепная Америка: "За словами комісара, двері у квартиру були залишені відчиненими" -

можно двери не закрывать даже в Бронксе

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10.01.2022 07:30 Ответить
Открытая дверь роли не играет когда дом сделан из картона
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10.01.2022 08:09 Ответить
А де картон ви там побачили?
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10.01.2022 08:22 Ответить
Там він нічого не побачив. Але попрацювати тупою папугою та повторити зайвий раз якусь чергову соловьйовщину - так кортить, так кортить, що аж з штанів вистрибує.
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10.01.2022 09:38 Ответить

https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/tak-zhit-nelzya/

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10.01.2022 20:47 Ответить
Так річ зараз йде про цей будинок який горів.
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10.01.2022 23:52 Ответить
в головах совків все, що будується в США - "картонне". Бо так в телевізорі сказали. Що тут не зрозуміло?
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16.01.2022 19:02 Ответить
Болваны не знают, что Нью Йорк как и практически вся Америка построена по технологии каркасных домов. Дома в Нью Йорке тоже деревянные. Из кирпича там лишь облицовка. Потому и горят как спички.
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12.01.2022 01:46 Ответить
Картонная дурилка
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10.01.2022 09:02 Ответить
Жилье для негров , третье поколение , которое не работая получает пособие.
На к а ж д о г о члена семьи .

Проект «Прюит-Игоу», в Сент-Луисе,
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10.01.2022 20:50 Ответить
Есть неплохой анкедот на эту тему. В Нью-Йорке сгорел четырех этажный дом. Погибла семья из Мексики, живущая на первом этаже, погибла семья из Венесуэлы , живущая на втором этаже, погибла семья из Сомали, живущая на третьем этаже, не погибла лишь семья белых американцев, жившая на четвертом этаже. Сюжет во всех новостях, тут же прибегают толерасты, везде крики: "Почему погибли мексиканцы, чернокожие, мусульмане, а белые - нет?!" Один из пожарных отвечает в интервью: "Потому что, семья белых была на работе."
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10.01.2022 09:20 Ответить
Якщо вставите замість месиканців рашкованів, яких в Нью-Йорку чи не більше, ніж негрів, то лише тоді анекдот стане хоч якось схожий на правду. Бо якраз мекси в США працюють як прокляті. А рашковани гірші за негрів з гетто.
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10.01.2022 09:40 Ответить
ага...Заставьте мексиканца работать...
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10.01.2022 11:35 Ответить
Працюють i тяжко працюють.
В недiлю ходять в церкву, ******* своiх дiтей
Вони дуже рiзнi.
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10.01.2022 20:14 Ответить
Нью-Йорк таймс:
"Высотное здание в Бронксе, где в воскресенье в результате пожара погибли 19 человек, было домом для многих африканских иммигрантов, выбравших свои квартиры из-за сплоченного сообщества и близости к местным мечетям.
По словам мэра Эрика Адамса на пресс-конференции в воскресенье, значительное число жителей здания были практикующими мусульманами и родом из Гамбии."
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10.01.2022 11:10 Ответить
Окончанние проекта «Прюит-Игоу», в Сент-Луисе !
Негрыне выдержали испытание цивилизацией!
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10.01.2022 20:52 Ответить
 
 