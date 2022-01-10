РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5341 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 294 4
обстрел (25755) ранение (3357) травма (570) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин получил боевое травмирование на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

Украинский воин получил боевое травмирование на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 9 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в сторону Попасной вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ дважды обстреляли позиции ООС на Донбассе, украинский воин получил боевую травму

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 10 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил боевое травмирование на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, применяя запрещенные 120-мм минометы, - штаб ООС 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
10.01.2022 07:33 Ответить
горіть ясно у пеклі москалі і вата що закликала в наш дім чужого солдата...
показать весь комментарий
10.01.2022 10:35 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
показать весь комментарий
10.01.2022 11:12 Ответить
Диаметр флагштока маловат!!!
показать весь комментарий
10.01.2022 11:56 Ответить
 
 