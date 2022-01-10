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Первый в мире случай осложнения на сердце из-за "Омикрона" зафиксирован в Израиле

Первый в мире случай осложнения на сердце из-за

В Израиле зафиксирован первый случай миокардита при коронавирусе "Омикрон". Об этом заявили врачи больницы, где лечат больного.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Times of Israel.

Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", — сказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

Он отметил, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.

"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации", - сказал он.

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В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и без сопутствующих заболеваний.

Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" приводит к госпитализации и смертям.

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Топ комментарии
+9
Гуляли всем медцентром) Омикрон "заступился" за прививку)
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10.01.2022 07:44
+9
Ага, не після двох вакцин - а через Омикрон. ) Вакси продовжують гру кальмара
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10.01.2022 08:12
+9
Як зрозумів пішла нова методичка - списувати міокардит на Омикрон? Щось синхронно почали розганяти цю тезу у всіх ЗМІ.
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10.01.2022 08:16
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Гуляли всем медцентром) Омикрон "заступился" за прививку)
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10.01.2022 07:44 Ответить
ой я вас умоляю Мойша той шекель утерял и вот сердце и прихватило..причем тут Омикрон..придурки... ЖАДНОСТЬ ВОТ ПРИЧИНА ВСЕХ БОЛЯЧЕК.... миокардин бывает латентным можно прожить с рождения и не знать об этом а потом возраст наслоение болячек перенесенных стрессов вирусов простуд ангина банальная и все приехали....
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10.01.2022 08:45 Ответить
первый и последний. Не надейтесь
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10.01.2022 07:59 Ответить
Милорд, нужно больше вакцин.
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10.01.2022 08:04 Ответить
Так.Вже треба забути про третю бустерну дозу! "Колоти Потрібно Кожен Рік"!!!
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10.01.2022 09:29 Ответить
Ага, не після двох вакцин - а через Омикрон. ) Вакси продовжують гру кальмара
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10.01.2022 08:12 Ответить
Як зрозумів пішла нова методичка - списувати міокардит на Омикрон? Щось синхронно почали розганяти цю тезу у всіх ЗМІ.
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10.01.2022 08:16 Ответить
О, диванные медики проснулись... Вчера был во львове в масках людей не обнаружил... Видимо украинцы приобрели супериммунитет...
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10.01.2022 08:18 Ответить
При таком количестве переболевших, вполне возможно, что уже выработался коллективный иммунитет.
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10.01.2022 08:38 Ответить
А нахрена они нужны? В Киеве полно в масках, и как результат? 365 на 100 000 в отличии от Львовской 141.

Ну и?
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10.01.2022 09:59 Ответить
Тооочно.... А я то думаю... То есть маски вредные для здоровья... Да ты чертов гений...
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10.01.2022 12:26 Ответить
Выходит что так. Этож от МОЗ статистика, не будете спорить?
Хехехе
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10.01.2022 12:29 Ответить
Да я просто в шоке... Думаю сюрпризом не будет, если после праздников львов снова влезет в красную зону
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10.01.2022 12:38 Ответить
Все влезут. И Киев с масочками первый будет.
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10.01.2022 12:41 Ответить
Я ждал этого момента... Львовская область входит в красную зону... А киев, с масочками... Нет
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21.01.2022 09:39 Ответить
Зайдёт, не боись. В этот раз волна с запада идёт.

Смотрика какой злопамятный
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21.01.2022 11:06 Ответить
Кто отетил коммент спамом тот м-дак
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10.01.2022 12:28 Ответить
Років через 20-50.
Люди будуть читати це - і будуть задавати питання - як люди дозволили це. Як фашизм
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10.01.2022 08:23 Ответить
Вот-вот... Для меня это уже означает- Никогда...
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10.01.2022 08:26 Ответить
К власти в Штатах идут республиканцы... Так что фашизму осталось существовать максимум год. После этого они проведут массовую зачистку органов власти от глобалистских агентов и прочей левацкой шушеры. "Ковидная" мафия должна быть разгромлена и наказана Нюрнбергским методом.
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10.01.2022 08:28 Ответить
путен придёть порядок наведёть?
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10.01.2022 09:32 Ответить
Це не фашизм! Це гуманізм! Невакцинованих оберігають, бо їх можуть покусати в громадських місцях вакциновані
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10.01.2022 09:25 Ответить
Лікарі медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер повідомили, що 43-річний чоловік був госпіталізований в їх відділення для лікування коронавірусу і лікувався від міокардиту (запалення серцевого м'яза). Джерело:

Наскільки виглядає з цього тексту, міокардит у людини був незалежно від вірусу.

Про побічну дію укольчиків вже сказали.
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10.01.2022 08:57 Ответить
шось незрозуміло: "через омікрон"

чи "при коронавірусі "Омікрон" ??
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10.01.2022 10:52 Ответить
 
 