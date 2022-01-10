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Новости Агрессия России против Украины Война
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россия (92999) США (24813) Блинкен (927)

Сложно достичь прогресса, когда "Россия приставила пистолет к голове Украины и собрала у ее границ 100 тыс. солдат", - Блинкен

Сложно достичь прогресса, когда

Достичь прогресса в переговорах США и России будет сложно, поскольку сейчас РФ "приставила пистолет к голове Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом накануне американско-российских переговоров в Женеве заявил в интервью ABC News госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, на этой неделе, на которой пройдут переговоры РФ с Западом, вряд ли будут прорывы. По его словам, Россия озвучит свои озабоченности, а ее визави – свои.

"Очень сложно представить, что это (прогресс. Ред.) происходит, когда продолжается эскалация, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, собрала 100 000 солдат у ее границ с возможностью удвоить это число в очень короткие сроки", – сказал глава Госдепа.

По его словам, среда для реального прогресса и решения обеспокоенности сторон появится, если будет видна деэскалация и снижение напряженности.

Также читайте: Блинкен: Не ожидаем прорывов на переговорах с РФ по "гарантиям безопасности"

Блинкен также написал в Twitter, что в ситуации вокруг Украины есть два пути. Первый – диалог и дипломатия для упреждения конфронтации. Второй – конфронтация и масштабные последствия для России, если она снова начнет агрессию.

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Топ комментарии
+19
тю, наш Верховный говнокомондующий вообще на парится - лыжи-его фсе...
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10.01.2022 07:55
+12
Это потому что он - совсем не наш.
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10.01.2022 08:02
+8
Главное , чтобьі президент Зеленский понял , что КБ"Южное" и "Южмаш" - самьій главньій козьірь Украиньі в противостоянии с РФ-ией. Не только мирньім космосом они должньі заниматься .
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10.01.2022 08:09
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тю, наш Верховный говнокомондующий вообще на парится - лыжи-его фсе...
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10.01.2022 07:55 Ответить
Это потому что он - совсем не наш.
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10.01.2022 08:02 Ответить
так воно ж "НІКОМУ НІЧОГО НЕ ОБІЦЯЛО"
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10.01.2022 08:07 Ответить
В Омане ему лыжи не нужны.
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10.01.2022 08:09 Ответить
Та й не кажіть. Голові держдепу до України більше справ ніж її ***********.
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11.01.2022 00:23 Ответить
С террористами никто переговоров не ведёт. Иначе они далеко заведут.
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10.01.2022 08:08 Ответить
Главное , чтобьі президент Зеленский понял , что КБ"Южное" и "Южмаш" - самьій главньій козьірь Украиньі в противостоянии с РФ-ией. Не только мирньім космосом они должньі заниматься .
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10.01.2022 08:09 Ответить
Якраз вони начнуть ракети робити. За місяць наклепають.
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10.01.2022 08:12 Ответить
В данном случае простое успешное испьітание ракетьі на дальность 1500 км уже будет четким сигналом для Москвьі . И козьірем Украиньі на переговорах .
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10.01.2022 08:17 Ответить
Войт Сергій Миколайович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 31 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 , село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Знаменівка (Новомосковський район) ) - інженер та управлінець, генеральний директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Південного машинобудівного заводу .

15 января 2020 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» договор на поставку 88,7 т алюминия на 42,9 млн гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-25 [25] . В 2020 году был предложен план «корпоратизации» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 акционирования ) заводаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-26 [26] . Средняя численность сотрудников уменьшилась до 5400https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-:0-3 [3] .

По состоянию на середину 2020 года «Южмаш» оставался в кризисной ситуации. Имелась задолженность по зарплате и налогам в объёме 210 млн гривен, задолженность за электроэнергию в 30 млн гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18] . Численность сотрудников на предприятии уменьшилась до 4,8 тыс.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-27 [27] (с 7-8 тыс.. в 2014 году и 55 тыс. в советское времяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18] , 12 тыс. до 2013 года). Средняя зарплата составляла примерно 6-7 тыс. гривен (около $250), средний возраст работников - около 60 лет.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18]

В том же году «Южмаш» подписал меморандум с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8 южнокорейской фирмой «Caris» на производство 5000 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 электробусов и 7800 зарядных станций на общую сумму почти 850 млн долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-28 [28] .

В июле 2020 года Верховная рада Украины внесла законпроект № 3697 с изменениями в закон О Государственном бюджете на 2020 год, по которым предполагалось выделение Южмашу 2318,228 млн гривен на погашение долгов перед государством (90 млн гривен по налогам и 6,416 млн гривен по кредиту) и работниками (210 млн гривен по зарплате)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-29 [29] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-30 [30] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-:0-3 [3] . Из резервного фонда Украины выделили 15 млн гривен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F утилизацию хранимого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB гептила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88#cite_note-voit20-18 [18] .
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10.01.2022 08:20 Ответить
Госфинансирование ОКР в обьеме 50 млн.долл. может ускорить работу , которая ведется уже лет 15 . Для Украиньі єто не проблема.
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10.01.2022 08:42 Ответить
Госфинансирование при зеко манде, а как же велыке будивництво?
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10.01.2022 09:37 Ответить
Непостроенного куска автобана в 50 км длиной никто не заметит особо , не ?😀
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10.01.2022 09:45 Ответить
Ой,не попусти Господи ,щоб цей зелений понос це зрозумів! Продасть наш козир,як яник уран , антонова китайозам, за 20кг. колумбійської муки виміняє!
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10.01.2022 08:17 Ответить
Бубочка записує новий відосік. Як він оддиха з Ленкою, садить дерева, їсть селедку по 8 гр
Після Оману повернеться і тоді вже на роботу. Чого пристали. Має право.
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10.01.2022 08:10 Ответить
добрым словом и пистолетом можно достичь гораздо большего чем просто добрым словом - сказал один известный американец
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10.01.2022 08:19 Ответить
Задрали бредить, там уже лет 7-8 стоят эти 90-100 тыс, а тут начали раздувать эту тему. Еще Турчинов постоянно об этом кричал но тогда это было нормально для запада.
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10.01.2022 08:22 Ответить
а теперь не нормально для запада
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10.01.2022 08:26 Ответить
"коли Росія приставила пістолет до голови України, зібрала 100 000 солдатів біля її кордонів з можливістю подвоїти це число у дуже короткі терміни" - коротка історія про те як один наркоман страшить другого!
Розкажіть цьому кіну що Україна має 250 тис боєздатної армії , трохи джавелінів, барахтарів і наступати Крім треба щонайменше з 750 тисяч ! Крім того газогін , на котрому бабло заробляють всі наркомани може від перестраху здетонувати і тоді бабло для наступу зникне ,а замість нього появиться необмежний контингент з ковідбіснуватих країн для охорони труби.
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10.01.2022 08:29 Ответить
Зараз "наступати" будуть ракети. У Макшанії їх скільки шо на всю ЕС хватить Це в Першу Світову потрібно було перевага в три рази. Коли мечами та палками воювали.
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10.01.2022 08:34 Ответить
Ніхто ракетами з часів карибської кризи не збирається "наступати"! Це інструмент виключно "дипломатії".
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10.01.2022 09:02 Ответить
Якийсь ти інтересний...Чи ти думаєш що макшани вишикуються в лінію і підуть на кулемети під оркестр? Вони то дурні але не до такої ж міри.
Зразу буде ракетно-бомбовий удар по місцях дислокації військ, ПВО, складів ***********, під наглядом супутників, БПЛА з території Макшанії. Пуски ракет будуть з авіації без заходу в повітряний простір України.
Поки не знищать оборону- ніхто нікуди не піде. Ні на які джевеліни чи кулемети.
Якось так...
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10.01.2022 09:11 Ответить
Та ти я бачу стратєх?! Якщо так "бамбіть" то можна розпєрдолити багато своєї власності, мобільний зв'язок, трубопроводів, купу підприємств. А макаки- піzднесмєни не можуть собі розбомбити обєкти котріф належать їм через їх "гаманці".
Нахєра кому нападати ,якщо можна скупити через продажних хахлів всю с/г землю?
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10.01.2022 09:58 Ответить
Зерахам, як "простий" хлопець катається в Буковелі, усьо продумано: якщо рашисти переходять границю, "головнокомандувач" "випадково" не опиниться на робочому місці, щоб його не розірвали на шматки. А також з Буковелі ближче до западної границі.
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10.01.2022 08:31 Ответить
а до Омана так вообще одно падение башкой в сугроб.
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10.01.2022 09:04 Ответить
Намек штатов, что они оставят один на один с парашей, а членограй отдыхает в такое время, когда как никогда нужна сплоченность нации, и конечно некоторые заявления по этому поводу.
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10.01.2022 08:35 Ответить
Хтось читав чи чув, наче зехам після лиж поїхав до Індійського океану, це може бути Оман, фінансові органи потребують присутності самого вкладника
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10.01.2022 08:37 Ответить
Количество истребителей 5-го поколения на вооружении. 2021 год

🇺🇸 США: 720
🇨🇳 Китай: 170
🇦🇺 Австралия: 44
🇳🇴 Норвегия: 31
🇮🇱 Израиль: 30
🇰🇷 Южная Корея: 24
🇬🇧 Великобритания: 23
🇳🇱 Нидерланды: 21
🇯🇵 Япония: 21
🇮🇹 Италия: 18
🇩🇰 Дания: 4
🇷🇺 Россия: 1
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10.01.2022 08:38 Ответить
Так,,пистолет у виска Украины,, это заслуга ваших озабоченностей. А меркель так в открытую помогала его приставить
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10.01.2022 09:18 Ответить
Тобто, ця "професійна і сильна команда" вже наперед капітулювала. І попередила всіх про те, що вона підняла лапки догори. Чи так можна йти на переговори ? З поразницьким настроєм ?

З іншого боку, очевидно, що нічого протиставити москалям вони не здатні.

"Дуже складно уявити, що це (прогрес. - Ред.) відбувається, коли продовжується ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України, зібрала 100 000 солдатів біля її кордонів з можливістю подвоїти це число у дуже короткі терміни", - сказав глава Держдепу. Джерело:

А чому ви це допустили ?
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10.01.2022 09:21 Ответить
Если к твоей голове приставлен пистолет, то может стоит вынуть "лимонку" и выдернуть из нее чеку? Украина, к сожалению, согласилась, чтобы ее лишили ядерного оружия, но в Украине все еще достаточно возможностей для ядерного шантажа (ведь когда идет речь про твое существование и безопасность, то все методы хороши)!
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10.01.2022 10:25 Ответить
У цього персонажа нездорові садистські асоціації.
Дуже цікаво було б вислухати думку Фрейда з цього приводу...
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10.01.2022 10:51 Ответить
 
 