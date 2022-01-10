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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели

За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 9 января в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 20 376 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в мире случай осложнения на сердце из-за "Омикрона" зафиксирован в Израиле

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 госпитализированы - 1064 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 летальных случаев – 86;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 выздоровели – 3517 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 заболели – 3 704 442 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 выздоровели – 3 514 786 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 летальных случаев – 97 325;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 966 846.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведены 28 820 343 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели 13

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Топ комментарии
+6
просто НОВОСТЬ НИ О ЧЕМ..И ОБО ВСЕМ..НАКОНЕЦ ТО КОВИДНОЕ ММ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ...

ШОК ! Вакцина вообще не обеспечивает защиты - заключение Шведских ученых !

https://www.youtube.com/watch?v=TOqp6_5DA6c

То о чем я писал пару месяцев назад и меньше а меня гнобили пресследвоали банили и орали умри антивакцинатор я задавал влпрос все ли хорошо на перспективу с вакцинами? ответ уже получен мягко говоря- не очень..для вакцинировавшихся...
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10.01.2022 08:42
+3
Вы ведете себя, как глупый пенсионэр. Вам привели вашу же статью и ее интерпретацию с переводом. Но ведь так удобно верить неизвестному юристу- антиваксеру, который льет вам в голову такой сладкий и опасный бред. Включайте иногда голову. И да, наверное граждане Израиля глупы. раз более 70% вакцинировались ?)) Я не верю в глупого иудея. Априори
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10.01.2022 09:38
+3
Для меня - если в статье есть словосочетания "сопутствующие заболевания", статья на 95% манипулятивная. Про вакцины. Против, хорошо изученного, банального гриппа, не могут сварить эффективной вакцины, а против нового, неизученного вируса, в считанные месяцы - десятки. Вики пишет, что 66 разных жиж проходили исследования. 10, уже, используются... Русская Вики пишет про 83 кандидата на звание вакцины... Окончательно меня убил "Джонсон", начав, параллельно с детским шампунем, разливать чудодейственную жидкость от смертельно опасного вируса... Проскальзывают статьи об вакцинах в виде таблеток и спреев... Плюс, во всей этой вакханалии, старательно не упоминается Китай... а у них - 4500 жертв коронавируса. С самого начала "эпидэмии"...
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10.01.2022 11:35
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Правила форума Совет форумчан
В "ОПУ" пора починать хвалиться - кількість смертних випадків від "ковід" зменшується! Правда причина не в їх стараннях - просто риродний відбір працює безвідмовно Прямо як в анекдоті :
- Какое самое лучшее средство от перхоти?
- Гильйотина! Перхоть перестаёт тревожить пациента вместе с её ударом!"
Жаль - товариш не діждався коли в "ОПУ" "розтеляться" і завезуть вакцину Помер її не дочекавшись!
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10.01.2022 08:31 Ответить
Ага
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10.01.2022 09:25 Ответить
Я вот что понял, из этой статистики: если бы выходные были до Старого Нового года, то не было бы никого! Ни умерших, ни заболевших, ни выздоровевших. Возможно, даже вацинированных новых.
А что? Как мне кажется- нормальная идея! Запатентую...
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10.01.2022 08:38 Ответить
просто НОВОСТЬ НИ О ЧЕМ..И ОБО ВСЕМ..НАКОНЕЦ ТО КОВИДНОЕ ММ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ...

ШОК ! Вакцина вообще не обеспечивает защиты - заключение Шведских ученых !

https://www.youtube.com/watch?v=TOqp6_5DA6c

То о чем я писал пару месяцев назад и меньше а меня гнобили пресследвоали банили и орали умри антивакцинатор я задавал влпрос все ли хорошо на перспективу с вакцинами? ответ уже получен мягко говоря- не очень..для вакцинировавшихся...
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10.01.2022 08:42 Ответить
"Interpretation: Vaccine effectiveness against symptomatic Covid-19 infection wanes progressively over time across all subgroups, but at different rate according to type of vaccine, and faster for men and older frail individuals. The effectiveness against severe illness seems to remain high through 9 months, although not for men, older frail individuals, and individuals with comorbidities. This strengthens the evidence-based rationale for administration of a third booster dose.!"
"Интерпретация: Эффективность вакцины против симптоматической инфекции Covid-19 постепенно снижается во всех подгруппах, но с разной скоростью в зависимости от типа вакцины и быстрее у мужчин и пожилых ослабленных людей. Эффективность в отношении тяжелых заболеваний, по-видимому, остается высокой в ​​течение 9 месяцев, хотя и не для мужчин, пожилых ослабленных людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. Это усиливает научно обоснованное обоснование введения третьей бустерной дозы."

И оригинал статьи https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Там черным по-белому написано об ЭФФЕКТИВНОСТИ . Все остальное- ваша интерпретация и пропаганда антиваксерства.

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10.01.2022 09:11 Ответить
ЛЯШКО А НУ БРЫСЬ У БУДКУ...ты на курточку на вакцинах заработал не пора ли в отставку вас Ляшко будут судить ты видио посмотри там кстати по поводу КМУ БАНДИТЫ ИХ ПОСТАНОВЫ ПРЕСТУПНЫ КТО СОУЧАСТВОВАЛ БУДУТ СИДЕТЬ ИЛИ БУДУТ ПОВЕШЕНЫ....а может еще даже вакцинирвоанные вас же и повесят сами.... в благодарность.... вы снимите розовые очки надетые вам фармкомпаниями и "@ыдомасонами" афера века МММ Ковида еще впереди открытие всей цепочки кто как давал указания то что это заранее ручное человеком спланированная акция подвтерждают и предсказания и прогнозы МВФ за 2-3 года до Китая о грядущем финансовом кризисе-- который побьет Великую депрессию...и с чего бы это..какие причины для этого если нет то их надо искуственно сделать.... и надо же как умно придумали Ковид....и главное версия от типа мышей к человеку и где то рядом в 12 км от базара найсекретнешая лаборатория вирусов военных Китая и не только.... а вас не смущает.... что за 2 месяца шмундяк выдали миру- как вакцину когда такое было год два уходит на теоретические прогоны и расчеты 1-2 на эсперементальные препараты 1-2 на клинические испытания а потом промышленное производство.... ну пусть сегодня ускорилось и все же минимум пару лет.... а нам пару месяцев такое впечатление что как в рекламе ТИК ТАК шоколадные палочки слева направо Ковид и навпаки типа вакцина...с одно бидона наливалась... и группа приближенных мега корпораций монстров...заработала сотни миллиардов и триллионы на шмундяке пустышке...плацебо...
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10.01.2022 09:33 Ответить
Вы ведете себя, как глупый пенсионэр. Вам привели вашу же статью и ее интерпретацию с переводом. Но ведь так удобно верить неизвестному юристу- антиваксеру, который льет вам в голову такой сладкий и опасный бред. Включайте иногда голову. И да, наверное граждане Израиля глупы. раз более 70% вакцинировались ?)) Я не верю в глупого иудея. Априори
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10.01.2022 09:38 Ответить
Для меня - если в статье есть словосочетания "сопутствующие заболевания", статья на 95% манипулятивная. Про вакцины. Против, хорошо изученного, банального гриппа, не могут сварить эффективной вакцины, а против нового, неизученного вируса, в считанные месяцы - десятки. Вики пишет, что 66 разных жиж проходили исследования. 10, уже, используются... Русская Вики пишет про 83 кандидата на звание вакцины... Окончательно меня убил "Джонсон", начав, параллельно с детским шампунем, разливать чудодейственную жидкость от смертельно опасного вируса... Проскальзывают статьи об вакцинах в виде таблеток и спреев... Плюс, во всей этой вакханалии, старательно не упоминается Китай... а у них - 4500 жертв коронавируса. С самого начала "эпидэмии"...
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10.01.2022 11:35 Ответить
Против Банального ГРИППА - як ви кажете - варять вакцину кожного року під Нові МУТАЦІЇ та Штамми. Я вже сім років вакцінуюсь і прекрасно себе почуваю, навіть насморку не маю. Не меліть дурниць - Антиваксе.
Китай дезинфікував усі приміщення, вулиці, комендантська година була і повний карантин - Тому й жертв МАЛО... А ВАМ БИ ЛАЗИТЬ да ШВЕНДЯТЬ без масок повсюди і не вакцінуватись... бо ВАші права прищемили... А може ХВОСТА*??? Може ще в кам'яному віці живете, рудименти маєте??
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10.01.2022 12:27 Ответить
"Грипп, при вмешательстве врача, продолжается семь дней. Без вмешательства врача - неделю"©. Это цитата из чешского фильма "Больница на окраине города". Вдумайтесь в процесс - вакцину от нового штамма гриппа нужно готовить, уже весной, чтобы быть готовым к новому штамму осенью. А как изменится вирус к осени известно, только, Творцу и самому вирусу... Кроме того, имею свой, собственный опыт, использования вакцины от гриппа. Ровно семь дней всех "прелестей" гриппа, - сопли, кашель, ломота во всех мышцах... И температура - 36,6... За Китай... Ну... Не болтайте ерундой. Контролировать можно полторы тыщи людей, но не полтора миллиарда. Тем более, что производства в Китае, ни разу, нигде не остановлены, границы не закрыты и стеклянным куполом Китай не накрыт. Точность самого "точного" ПЦР-теста составляет 60-70%. Причём, "ложноотрицательных". Т.е. - на 100 чел с негативным тестом, вполне, могут быть 30-40 чел с вирусом в организме. В Китае, с его плотностью населения, трупы должны, в прямом смысле, на улицах лежать. А у них - 4500 жертв коронавируса. И, знаете, я им верю. Это - реальная статистика смертности от этого распиаренного коронавируса. Сколько людей с "сопутствующими" заболеваниями и положительным тестом загнали в гроб "протоколом лечения Ковида" - это, скорее всего, останется тайной. Хотя, американцы, скрипя зубами, признали, таки, что более 3000 их пациентов ушли в мир иной, не от Ковида, а от его лечения. Не помню уж, - в одном штате или во всей Америке... В ВОЗ, уже, признались, что из-за пандемии (не от коронавируса), из-за неоказанной вовремя помощи, от других, "немодных" болезней, избыточная смертность в мире превышает миллион... А права... Вы согласны, чтоб Вам заварили дверь, подозревая Вас на вирус? Будете готовы пойти на костёр, когда скажут, что Вы - ведьма? Я могу долгу рассуждать про эту мировую афёру. Если хотите, найдите меня в фэйсбуке.
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10.01.2022 15:08 Ответить
Я 7 років вакцинуюсь французьською вакциною ВаксіГрип. Так звичайно, що перші дні дні після прививки - ломота, буває слабка температура, але це свідчить ЩО ВАШ ОРГАНІЗМ виробляє іммунітет до ГРИППУ.

З приводу КИТАЮ - то почитайте які вони заходи вживали при "спалахах захворювання" в тому чи в іншому місці.
-Тем более, что производства в Китае, ни разу, нигде не остановлены, границы не закрыты и стеклянным куполом Китай не накрыт.

ЩОБ КИТАЙ ЗУПИНИВ ВИРОБНИЦТВО?? А хто їх заставить?? Ви?* Россія?? США? Чи мало вам Війни на Україні з ПІДАРАШКОЮ - ви хочете з Китаєм ще воювати?
Китайці навіть не зупиняють викиди вуглецевого газу в повітря - 52% світових викидів СО2 та смогу - це все КИТАЙ. Ось хто відповідальний за Парниковий Ефект та Глобальне Потепління.
І розкажіть як ви собі це уявляєте: Накрити СКЛЯНИМ КУПОЛОМ ВЕСЬ КИТАЙ... Хто їх має накривати та Ізолювати? Ви так любите Фантастику?
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10.01.2022 15:36 Ответить
Оооокей... Вакцина от гриппа, что я и мои коллеги получили, была американская. Всё, что я описал, - перенесли все мои коллеги, за исключением 2-3-х человек. На следующий год мы все, дружно, "послали" наше руководство с вакцинацией. И, ничего, все выжили. "З приводу Китаю", просто, вдумайтесь, что такое посадить на карантин город, в котором 9 миллионов. Это Ухань. Попробуйте представить себе оцепление вокруг Киева (3,5 миллиона). Сколько для этого нужно живой силы. Так, чтоб остановить, охваченное паникой население. Брэд. Никакой армии не хватит. Про стеклянный купол я упомянул в том контексте, что, Китай, ни разу не защищён от проникновения вируса извне. А про производство в Китае, извините, Вы меня не поняли и сами себе противоречите. Я говорю, что, невзирая, на все "пандемии", производство в Китае, ни разу, не снизилизось. Понимаете? Разгар "эпидэмии", а люди, массово ходят на работу...
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10.01.2022 17:21 Ответить
Живої сили в Китаї предостатньо. Ви найшли порівняння веселе. Ви хоч би погуглили кількість військових в Китаї та поліціянтів та інших служб включно з медиками... Погугліть - а не фантазуйте.
ЛЮДИ МАССОВО ХОДЯТЬ НА РОБОТУ - тому що ЖИВУТЬ ПРИ КОМУНІЗМІ. Кого зупиняли в часи СССР???? Ну ваші аргументи взагалі якісь того... Неактуальні... Сідайте - 2. Підготуйтесь будь ласка краще. Почитайте про Населення Китаю, та його людські ресурси.
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10.01.2022 17:53 Ответить
Ок. Ресурсы Китая в живой силе. Вы в курсе, что население Китая сосредоточено на 1/3 его территории? Плотность представляете? В Киеве проживает 3 миллиона. Ухань, не сильно отличается от Киева по площади. 9 миллионов. Имеем страшній вирус. Самый точный тест даёт погрешность в 30%. Ложноотрицателных. Расскажите мне, ещё раз, пор тотальный карантин (9 миллионов). Брэд. Это, просто, невозможно. Тем более, в условиях паники. Никакой режим, никакая армия не остановит такую толпу, охваченную паникой. Это, физически, невозможно. Я к чему об точности теста? Представьте себе картину, - в аэропорту Китая выпускают 100 пассажиров с отрицательным тестом. 30-40 из них, из-за "точности", теста, вполне, могут быть носителями модного вируса... Дальше, объяснять? Идём дальше, - китайская экономика, единственная в мире, получившая, в период пандемии, прирост. Та, ну. Вообще о чём я говорю? Вы, с лёгкостью верите, что китай победил пандемию, мсключительно дисциплиной... Ок. Вы согласны, чтоб Вашу дверь заварили, по малейшему подозрению?
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10.01.2022 20:12 Ответить
джонсон уже запретили
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11.01.2022 00:03 Ответить
Трагедія...
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11.01.2022 00:23 Ответить
тактотебенедаётвакцинироваться? Та хоть 100500 раз!
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10.01.2022 16:27 Ответить
The findings should not be used for clinical or public health decision making and should not be presented to a lay audience without highlighting that they are preliminary and have not been peer-reviewed.
Выводы не должны использоваться для принятия решений в области клинического или общественного здравоохранения и не должны представляться неспециалистам без указания на то, что они являются предварительными и не подвергались рецензированию.
Персональное обращение- для неспециалистов. орущих об неэффективности вакцин
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10.01.2022 09:14 Ответить
Масове дослідження в 145 країнах показує різке Збільшення частоти передачі та смертності після впровадження вакцин від COVID

У 99-сторінковому дослідженні під назвою « Аналіз причинно-наслідкових зв'язків у всьому світі щодо смертей та випадків, пов'язаних із COVID-19: аналіз великих даних 145 країн у всьому світі » було виявлено, що тільки в США укол викликав на 38% більше випадків Covid. на мільйон - і ще більш дивовижне збільшення смертей на мільйон на 31%.

https://www.researchgate.net/publication/356248984_Worldwide_Bayesian_Causal_Impact_Analysis_of_Vaccine_Administration_on_Deaths_and_Cases_Associated_with_COVID-19_A_BigData_Analysis_of_145_Countries

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-transmission-death-introduction-covid-vaccines/
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10.01.2022 12:24 Ответить
Сенсаційне рішення суду на Одещині: вакцинація - медичний експеримент, а карантин - незаконний

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 ст.19 Конституції України ). Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України ). Із наведених норм вбачається, що акти і норми, які суперечатьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції , заборонено видавати та виконувати. При чому відповідальність настає як за видання, так і за виконання незаконного розпорядження.
Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.
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10.01.2022 12:28 Ответить
Також, слід звернути увагу, на практику правозастосування. Так, відповідно доhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1996_11_01/pravo1/VS96005.html?pravo=1 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 року Про застосуванняhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України при здійсненні правосуддя, у разі, якщо діючийзакончи нормативно-правовий акт суперечитьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України в усіх необхідних випадках слід безпосередньо застосовуватиhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцію як акт прямої дії.
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10.01.2022 12:29 Ответить
Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України ). Із наведених норм вбачається, що акти і норми, які суперечатьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції , заборонено видавати та виконувати. При чому відповідальність настає як за видання, так і за виконання незаконного розпорядження.
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10.01.2022 12:30 Ответить
Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_160/ed_2021_11_17/pravo1/T012341.html?pravo=1#160 ст. 41 Кримінального Кодексу України ).
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10.01.2022 12:32 Ответить
Відтак, законною і такою, що не суперечитьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України є наступна процедура введення в Україні карантину:
Президент видає Указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ набуває чинності. Головний санітарний лікар подає в Міністерство охорони здоров`я України подання щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Міністерство охорони здоров`я України порушує перед Кабінетом Міністрів України питання про встановлення карантину. Кабінет Міністрів України встановлює карантин. Карантин набуває чинності.
При цьому, всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії, четверта відбутись не може.
Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введено.
Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті Міністрів не було підстав встановлювати карантин.
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
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10.01.2022 12:33 Ответить
На підставіhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови Уряду про введення карантину. На підставіhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 ст.19 Конституції України у взаємозв`язку ізhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України , жодний орган чи посадова особа, втому числі юридичні особи, які займаються господарською діяльністю не мають права вимагати від людини виконання постанови Уряду про введення карантину.
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10.01.2022 12:34 Ответить
Згідно з резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від 27.01.21р. за № 2361 (2021)«Вакцини проти Covid-19: етичні, юридичні та практичні міркування»,та профільним законодавством України, щеплення проти СОVID-19 не є обов`язковим.
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10.01.2022 12:35 Ответить
Так всё и преподносится, как добровольное... Но. Растяжки, на которые они нас садят, хуже "шпагата". На работу? Справка об уколах, или отрицательный тест. За свои. В нашем регионе -это 700 грн. +-. Транспорт, кафешки. прочее - то же самое. Благо, у нас все положили болт на енту "пандэмию". Нигде, кроме места работы, у меня, ни разу не спросили ни тест ни сертификат "белого человека"... А, так, да. Никто, нигде не Заставляет колоть вакцину. Всё "добровольно". Чисто теоретически, по постановлениям наших правительств ( не только Украины, не обольщайтесь, эта хрень, по всей планете), человек без укола, или без отрицательного теста, вообще, не имеет права покидать свой диван... "Любая ситуация развивается от плохого к худшему"©. Мы, в основном, приняли "заботу" о нас, в связи с Ковидом... Мне страшно, как нас поимеют в ближайшем будущем...
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11.01.2022 01:14 Ответить
Вот и я переживаю, что вся эта ситуация 2019-2022 это только учения по введению чего-то более страшного.
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11.01.2022 08:51 Ответить
В 2020-ом годе, в самом начале этой истерии с ковидом, я наткнулся на ролик на Ютубе. Автор рассказывал, что, де ентот вирус не такой уж сильный (на самом деле), но против него, скоро, появятся вакцины. Их будут пропагандировать, заставлять колоть... А потом... А потом выпустят, действительно, убойный вирус. Против которого, у большинства, шансов не будет. Конечно, это - из серии теорий мирового заговора и теории "золотого миллиарда". Мол, населения на планете слишком много, нужно сократить, достаточно 1 млрд... Если бы этот ролик я увидел сейчас, я бы, просто, посмеялся. Но, повторяю, я его видел в самом начале "пандэмии", когда и о вакцинах, особо-то, никто и не заикался... Автор, весьма точно, описал пор вакцины... Не хотелось бы, чтоб его "предсказания" сбылись до конца...
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11.01.2022 18:00 Ответить
Бразильский телеведущий упал в обморок и перенес пять сердечных приступов после третьего укола💉🐑

Бразильский телеведущий Рафаэль Силва (36 лет) с TV Alterosa потерял сознание в понедельник во время прямой трансляции программы Alterosa Alert.

Его доставили в больницу, где он попал в реанимацию. По сообщениям, по дороге в больницу Сильва перенес пять сердечных приступов.

Несколькими днями ранее, 28 декабря, он объявил в социальных сетях, что ему сделали ревакцинацию. «Вакцины спасают жизни», - написал Сильва.
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10.01.2022 12:40 Ответить
Svitlana, вы уже вакцинировались ?
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10.01.2022 17:29 Ответить
Нет, и не собираюсь. А зачем?
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10.01.2022 18:48 Ответить
спасибо за ответ.
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10.01.2022 18:58 Ответить
 
 