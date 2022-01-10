В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели
За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 9 января в Украине:
зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41);
20 376 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 5850 человек, вторую дозу – 12 350 человек, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2053 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1064 человека;
летальных случаев – 86;
выздоровели – 3517 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 704 442 человека;
выздоровели – 3 514 786 человек;
летальных случаев – 97 325;
проведено ПЦР-тестирований – 16 966 846.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведены 28 820 343 прививки", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
- Какое самое лучшее средство от перхоти?
- Гильйотина! Перхоть перестаёт тревожить пациента вместе с её ударом!"
Жаль - товариш не діждався коли в "ОПУ" "розтеляться" і завезуть вакцину Помер її не дочекавшись!
А что? Как мне кажется- нормальная идея! Запатентую...
ШОК ! Вакцина вообще не обеспечивает защиты - заключение Шведских ученых !
https://www.youtube.com/watch?v=TOqp6_5DA6c
То о чем я писал пару месяцев назад и меньше а меня гнобили пресследвоали банили и орали умри антивакцинатор я задавал влпрос все ли хорошо на перспективу с вакцинами? ответ уже получен мягко говоря- не очень..для вакцинировавшихся...
"Интерпретация: Эффективность вакцины против симптоматической инфекции Covid-19 постепенно снижается во всех подгруппах, но с разной скоростью в зависимости от типа вакцины и быстрее у мужчин и пожилых ослабленных людей. Эффективность в отношении тяжелых заболеваний, по-видимому, остается высокой в течение 9 месяцев, хотя и не для мужчин, пожилых ослабленных людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. Это усиливает научно обоснованное обоснование введения третьей бустерной дозы."
И оригинал статьи https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
Там черным по-белому написано об ЭФФЕКТИВНОСТИ . Все остальное- ваша интерпретация и пропаганда антиваксерства.
Китай дезинфікував усі приміщення, вулиці, комендантська година була і повний карантин - Тому й жертв МАЛО... А ВАМ БИ ЛАЗИТЬ да ШВЕНДЯТЬ без масок повсюди і не вакцінуватись... бо ВАші права прищемили... А може ХВОСТА*??? Може ще в кам'яному віці живете, рудименти маєте??
З приводу КИТАЮ - то почитайте які вони заходи вживали при "спалахах захворювання" в тому чи в іншому місці.
-Тем более, что производства в Китае, ни разу, нигде не остановлены, границы не закрыты и стеклянным куполом Китай не накрыт.
ЩОБ КИТАЙ ЗУПИНИВ ВИРОБНИЦТВО?? А хто їх заставить?? Ви?* Россія?? США? Чи мало вам Війни на Україні з ПІДАРАШКОЮ - ви хочете з Китаєм ще воювати?
Китайці навіть не зупиняють викиди вуглецевого газу в повітря - 52% світових викидів СО2 та смогу - це все КИТАЙ. Ось хто відповідальний за Парниковий Ефект та Глобальне Потепління.
І розкажіть як ви собі це уявляєте: Накрити СКЛЯНИМ КУПОЛОМ ВЕСЬ КИТАЙ... Хто їх має накривати та Ізолювати? Ви так любите Фантастику?
ЛЮДИ МАССОВО ХОДЯТЬ НА РОБОТУ - тому що ЖИВУТЬ ПРИ КОМУНІЗМІ. Кого зупиняли в часи СССР???? Ну ваші аргументи взагалі якісь того... Неактуальні... Сідайте - 2. Підготуйтесь будь ласка краще. Почитайте про Населення Китаю, та його людські ресурси.
Выводы не должны использоваться для принятия решений в области клинического или общественного здравоохранения и не должны представляться неспециалистам без указания на то, что они являются предварительными и не подвергались рецензированию.
Персональное обращение- для неспециалистов. орущих об неэффективности вакцин
У 99-сторінковому дослідженні під назвою « Аналіз причинно-наслідкових зв'язків у всьому світі щодо смертей та випадків, пов'язаних із COVID-19: аналіз великих даних 145 країн у всьому світі » було виявлено, що тільки в США укол викликав на 38% більше випадків Covid. на мільйон - і ще більш дивовижне збільшення смертей на мільйон на 31%.
https://www.researchgate.net/publication/356248984_Worldwide_Bayesian_Causal_Impact_Analysis_of_Vaccine_Administration_on_Deaths_and_Cases_Associated_with_COVID-19_A_BigData_Analysis_of_145_Countries
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/massive-145-country-study-shows-sharp-increase-transmission-death-introduction-covid-vaccines/
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 ст.19 Конституції України ). Ніхто не зобов`язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_190/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#190 ст.60 Конституції України ). Із наведених норм вбачається, що акти і норми, які суперечатьhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції , заборонено видавати та виконувати. При чому відповідальність настає як за видання, так і за виконання незаконного розпорядження.
Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_160/ed_2021_11_17/pravo1/T012341.html?pravo=1#160 ст. 41 Кримінального Кодексу України ).
Президент видає Указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ набуває чинності. Головний санітарний лікар подає в Міністерство охорони здоров`я України подання щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Міністерство охорони здоров`я України порушує перед Кабінетом Міністрів України питання про встановлення карантину. Кабінет Міністрів України встановлює карантин. Карантин набуває чинності.
При цьому, всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії, четверта відбутись не може.
Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введено.
Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті Міністрів не було підстав встановлювати карантин.
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
Бразильский телеведущий Рафаэль Силва (36 лет) с TV Alterosa потерял сознание в понедельник во время прямой трансляции программы Alterosa Alert.
Его доставили в больницу, где он попал в реанимацию. По сообщениям, по дороге в больницу Сильва перенес пять сердечных приступов.
Несколькими днями ранее, 28 декабря, он объявил в социальных сетях, что ему сделали ревакцинацию. «Вакцины спасают жизни», - написал Сильва.