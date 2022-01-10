Вооруженные формирования РФ не пропустили наблюдателей через блокпост у Станицы Луганской, - ОБСЕ

Утром 9 января вооруженные формирования в Луганской области не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль СММ направлялся из неподконтрольных правительству районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 9 января.

"Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской. Член вооруженных формирований не пропустил одного из двух наблюдателей, следовавших в подконтрольные правительству районы, сославшись на "отсутствие предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии". В результате ни один из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не прошел и оба вернулись назад на базу в неподконтрольном правительству Луганске", - сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что о пересечении СММ предварительно уведомила и сделала это в качестве временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19.

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"Миссия вновь констатирует, что подобные недопуски не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию соприкосновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое является крайне важным для ее эффективной работы.

Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа Миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату, Миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата", - добавили в спецмиссии.