Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 января в мире зарегистрировали 1 857 071 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 3476 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 307 909 895 случаев инфицирования, из них 1 857 071 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 506 141 человек, из них 3476 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 259,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 19-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 11-я в мире и 5-я в Европе.





