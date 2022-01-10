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Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 января в мире зарегистрировали 1 857 071 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 3476 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 307 909 895 случаев инфицирования, из них 1 857 071 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 506 141 человек, из них 3476 за минувшие сутки.

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 259,5 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 86 человек, зафиксированы 1969 новых случаев заражения, 3517 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 19-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 11-я в мире и 5-я в Европе.

Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

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Лише п*яті,а Вовочка казав,що ми чемпіони.
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10.01.2022 10:00 Ответить
Лучший способ узнать до чего ******* зеленский привел нашу медицину за 2.5 года своего бездарного правления - посмотреть на смерность в таблице. Во франции - 296 тыс случаев и 90 смертей, в Украине с клоном презедентом - на 2.8 тыс случаев -75 смертей. Тут на лицо полный провал стратегии борьбы с ковидом, полный провал вакцинации, полный провал по лечению в больницах и самый главный момент - население вообще не доверяет этим квартальным *******ам!
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10.01.2022 10:27 Ответить
Ви не ті цифри взялися аналізувати:
в Італії всього заражених у 2 рази більше за наш рівень - 7,4 млн проти 3,7 млн
а рівень сертності - лише у 1,4 рази більший - 140 тис проти наших 97 тис
Тобто наша медицина гірша за італійську у 2/1,4 рази тобто гірший лише на ~ 40%
Що мабуть не так вже і погано і в рівень з расією, незважаючи на її ресурси та вочевидь брехливу статистику (тобто реальний наш рівень скоріш за все навіть кращий за російський)
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10.01.2022 12:41 Ответить
ну как же? 290 тыс. зараженных против наших 2000....Т.е. во франции зараженных в 100 раз больше, а смертность такая же... Это ужас.
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11.01.2022 00:00 Ответить
вы сравниваете общую смерность,что ли? здрасьте! это все было до вакцинации, а сейчас эта таблица вводит в тихий ужас. Мы говорим о смерности на сег. день!
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11.01.2022 00:02 Ответить
И вот это нужно каждый день вывешивать повсюду сводки по короне... На хрена поддерживать людей постоянно в состоянии стресса? И невдомек идиотам, что стресс - это первое , что убивает иммунитет!
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10.01.2022 11:26 Ответить
Хто так складає заголовки?
Треба писати
"В Україні смертність нижча у 10 разів за Расію (і це лише за офіційними даними)"
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10.01.2022 12:33 Ответить
 
 