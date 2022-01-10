Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 10 января в мире зарегистрировали 1 857 071 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 3476 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 307 909 895 случаев инфицирования, из них 1 857 071 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 506 141 человек, из них 3476 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 259,5 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 48-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 19-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 11-я в мире и 5-я в Европе.
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в Італії всього заражених у 2 рази більше за наш рівень - 7,4 млн проти 3,7 млн
а рівень сертності - лише у 1,4 рази більший - 140 тис проти наших 97 тис
Тобто наша медицина гірша за італійську у 2/1,4 рази тобто гірший лише на ~ 40%
Що мабуть не так вже і погано і в рівень з расією, незважаючи на її ресурси та вочевидь брехливу статистику (тобто реальний наш рівень скоріш за все навіть кращий за російський)
Треба писати
"В Україні смертність нижча у 10 разів за Расію (і це лише за офіційними даними)"