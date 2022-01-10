Эпидзонирование Украины: показатели в двух областях ухудшились до "оранжевого" уровня эпидопасности, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 10 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 151. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (362), Черкасской области (199) и Сумской области 188).

Вместе с тем, в Днепропетровской и Херсонской областях уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 61 и 64 на 100 тыс. населения соответственно.

По данным за 9 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 26 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Также читайте: Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Сумской и Херсонской областях - "оранжевой".





