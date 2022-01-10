Эпидзонирование Украины: показатели в двух областях ухудшились до "оранжевого" уровня эпидопасности, - Минздрав. ІНФОГРАФІКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 10 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 151. Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (362), Черкасской области (199) и Сумской области 188).
Вместе с тем, в Днепропетровской и Херсонской областях уровень заболеваемости ниже эпидпорога – 61 и 64 на 100 тыс. населения соответственно.
По данным за 9 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 26 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.
По данным Минздрава, показатели в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Сумской и Херсонской областях - "оранжевой".
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Процитируем часть для ковидобесов:
Президент видає Указ про введення надзвичайного стану. Верховна Рада затверджує цей Указ. Указ набуває чинності. Головний санітарний лікар подає в Міністерство охорони здоров`я України подання щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Міністерство охорони здоров`я України порушує перед Кабінетом Міністрів України питання про встановлення карантину. Кабінет Міністрів України встановлює карантин. Карантин набуває чинності.
При цьому, всі чотири дії є обов`язковими і хронологічними. Тобто, до виконання першої та другої дії, четверта відбутись не може.
Як відомо, надзвичайний стан в Україні не введено.
Відповідно, станом на цей момент головний санлікар ще не отримав повноважень ініціювати карантин, а у Кабінеті Міністрів не було підстав встановлювати карантин.
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
кому-то не выгодно и получили указание кошмарить людей дальше!?