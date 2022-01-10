РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12424 посетителя онлайн
Новости Война
2 370 10
блокада (1669) вторжение (507) Германия (6726) оружие (10028) россия (92999) Мельник Андрей (227)

Посол Мельник призвал ФРГ срочно разблокировать поставки вооружения в Украину: Опасность вторжения РФ остается высокой

Посол Мельник призвал ФРГ срочно разблокировать поставки вооружения в Украину: Опасность вторжения РФ остается высокой

Берлин должен продать Киеву оборонное вооружение, поскольку Германия несет моральную ответственность за будущее Украины.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в комментарии Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, учитывая напряжение в отношениях с Россией, Украина настаивает на поставках оружия из Германии. Мельник призвал Берлин "отказаться от существующей - морально абсолютно осуждаемой - блокады и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".

Он также добавил, что Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

Также читайте: Германия остановила экспорт оружия в Казахстан из-за приказа Токаева стрелять "на поражение", - DPA

Посол также подчеркнул, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой. "Все предупредительные индикаторы мигают алым".

Как сообщалось ранее, по данным немецкого издания Bild, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Этот бот против поставок вооружения Украине - значит враг!
показать весь комментарий
10.01.2022 09:30
+3
Я не зрозумів: хіба лише в Німеччині є озброєння? Не продають шМеркелі? Купуймо в когось иншого. Утім, шМеркелі заблокували закупівлю в усіх країн НАТО. Чума на шМеркелів!
показать весь комментарий
10.01.2022 09:35
+1
Мельник, там уши евробаксами забиты, тебя не услышат...
показать весь комментарий
10.01.2022 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот бот против поставок вооружения Украине - значит враг!
показать весь комментарий
10.01.2022 09:30 Ответить
Спадкоємці камсомолки Шмеркель дадуть, ак тоді доженуть і ще раз дадуть глибокого занепокоєння.
показать весь комментарий
10.01.2022 09:32 Ответить
ПреЗЕдент начал свое величайшее правление с рассказов Трампу про "100% своего прокурора" и жалоб на Меркель....теперь пожинаем плоды...
показать весь комментарий
10.01.2022 09:33 Ответить
Я не зрозумів: хіба лише в Німеччині є озброєння? Не продають шМеркелі? Купуймо в когось иншого. Утім, шМеркелі заблокували закупівлю в усіх країн НАТО. Чума на шМеркелів!
показать весь комментарий
10.01.2022 09:35 Ответить
а хде наши разработки или только на бумаге
показать весь комментарий
10.01.2022 10:07 Ответить
Не понимаю, что оружие в мире больше негде купить? Да на крайний случай - нелегально, на черным рынке. Все сгодится для обороны. У каждого дикаря в африке и моджахеда в горах есть и ПТРК и ПЗРК. А мы сидим и от немцев ждем блогословления... Тошнит о этих потомков нацистов.
показать весь комментарий
10.01.2022 10:13 Ответить
Мельник, там уши евробаксами забиты, тебя не услышат...
показать весь комментарий
10.01.2022 10:14 Ответить
 
 