Посол Мельник призвал ФРГ срочно разблокировать поставки вооружения в Украину: Опасность вторжения РФ остается высокой
Берлин должен продать Киеву оборонное вооружение, поскольку Германия несет моральную ответственность за будущее Украины.
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в комментарии Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, учитывая напряжение в отношениях с Россией, Украина настаивает на поставках оружия из Германии. Мельник призвал Берлин "отказаться от существующей - морально абсолютно осуждаемой - блокады и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением".
Он также добавил, что Германия "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".
Посол также подчеркнул, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой. "Все предупредительные индикаторы мигают алым".
Как сообщалось ранее, по данным немецкого издания Bild, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.
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