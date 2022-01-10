Кыргызский музыкант Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобожден из-под стражи: его везут в Бишкек, - СМИ (обновлено)

Джазовый музыкант, гражданин Кыргызстана Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане. Сейчас его везут в Бишкек.

Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

При этом генконсул Кыргызстана в Казахстане Назарали Арипов заявил, что на данный момент дипломаты лишь ждут разрешения полиции на встречу с задержанным музыкантом.

"Пока нет никакой официальной информации о задержании других граждан КР в Казахстане. Поэтому мы не знаем, сколько наших сограждан задержано и где они находятся. Сейчас мы ждем официальную информацию и разрешение на встречу", - добавил Арипов.

Позже освобождение из-под стражи киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане по обвинению в участии в протестах, подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана.

"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, сейчас решается вопрос его возвращения на родину", - заявили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в эфире госканала Казахстана показали видео с "признанием" задержанного в ходе протестных акций мужчины, который якобы "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием своего гражданина: "У нас нет террористов. Соседям нужно менять риторику". Кроме того, казахского посла вызвали в МИД Кыргызстана из-за задержания музыканта Рузахунова.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.