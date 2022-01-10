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задержание (6650) Казахстан (778) Кыргызстан (259) протест (5834)

Кыргызский музыкант Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобожден из-под стражи: его везут в Бишкек, - СМИ (обновлено)

Кыргызский музыкант Рузахунов, задержанный в Казахстане, освобожден из-под стражи: его везут в Бишкек, - СМИ (обновлено)

Джазовый музыкант, гражданин Кыргызстана Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане. Сейчас его везут в Бишкек.

Об этом пишет "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

При этом генконсул Кыргызстана в Казахстане Назарали Арипов заявил, что на данный момент дипломаты лишь ждут разрешения полиции на встречу с задержанным музыкантом.

"Пока нет никакой официальной информации о задержании других граждан КР в Казахстане. Поэтому мы не знаем, сколько наших сограждан задержано и где они находятся. Сейчас мы ждем официальную информацию и разрешение на встречу", - добавил Арипов.

Позже освобождение из-под стражи киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане по обвинению в участии в протестах, подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана.

"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, сейчас решается вопрос его возвращения на родину", - заявили в пресс-службе ведомства.

Также смотрите: Казахские власти показали "признание" задержанного, который "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. ВИДЕО

Ранее в эфире госканала Казахстана показали видео с "признанием" задержанного в ходе протестных акций мужчины, который якобы "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. Кыргызстан направил ноту Казахстану в связи с задержанием своего гражданина: "У нас нет террористов. Соседям нужно менять риторику". Кроме того, казахского посла вызвали в МИД Кыргызстана из-за задержания музыканта Рузахунова.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Топ комментарии
+23
Для кацапів усі на одне лице. Стріляли без побередження - вбили Еврея-туриста 22 роки...Ні яких возмущеній. Ізраєль язика в жопі забув. Сидять на швабрі Кацапів мовчечки - соплять пейсаті в дві дирочки.
Зате Україні ноту протесту висилали за святкування Дня Народження БАНДЕРИ. Хоча яким вони до цього БОКОМ-РАКОМ.

А в Киргизів яйця є виявляється. ЗА свого Інтелігента-Музиканта впряглись, коли його після тортур та допитів ФСБшники заяви на відео знімали заради розваги - прізнаніє показове....
Киргизам _ РЕСПЕКТ!!!
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10.01.2022 09:43
+18
Хлопець вже зізнався, що його готували в Ізраїлі, проходив бойову практику в Сирії, завербований в МІ6, ЦРУ, Цахал і СБУ, а скрипка - то замаскована снайперська рушниця.
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10.01.2022 09:40
+8
А Ще він Кеннеді Убив.
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10.01.2022 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Звільнили і що виходить, або казахська влада звільнила злочинця, або затримала невинного?
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10.01.2022 09:34 Ответить
Хлопець вже зізнався, що його готували в Ізраїлі, проходив бойову практику в Сирії, завербований в МІ6, ЦРУ, Цахал і СБУ, а скрипка - то замаскована снайперська рушниця.
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10.01.2022 09:40 Ответить
А Ще він Кеннеді Убив.
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10.01.2022 09:45 Ответить
а ведь могут так и Хйла так "не узнать". подумаешь - очередной бурят какой-то.
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10.01.2022 09:34 Ответить
Для кацапів усі на одне лице. Стріляли без побередження - вбили Еврея-туриста 22 роки...Ні яких возмущеній. Ізраєль язика в жопі забув. Сидять на швабрі Кацапів мовчечки - соплять пейсаті в дві дирочки.
Зате Україні ноту протесту висилали за святкування Дня Народження БАНДЕРИ. Хоча яким вони до цього БОКОМ-РАКОМ.

А в Киргизів яйця є виявляється. ЗА свого Інтелігента-Музиканта впряглись, коли його після тортур та допитів ФСБшники заяви на відео знімали заради розваги - прізнаніє показове....
Киргизам _ РЕСПЕКТ!!!
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10.01.2022 09:43 Ответить
Теперь в Киргизии будет проживать официальный террорист-музыкант...)))
Он имеет все шансы стать популярным.
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10.01.2022 09:46 Ответить
Жиди лохи.
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10.01.2022 09:48 Ответить
Колоссальньій прокол гєбни , если музьіканта довезут до дома живим , он расскажет журналистам много интересного - как бьіл арестован , кто и как его допрашивал .
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10.01.2022 09:49 Ответить
Не думаю що розкаже. Мабуть ФСБшники фільмували допит та згвалтування на відео... Такий позор для Азіата - він буде мовчати, бо може ще й пригрозили вбивством близьких...
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10.01.2022 09:53 Ответить
А якщо не довезуть, то буде ще гірше. Дурних вже нема. А правовірні мусульмани виставлять рахунок.
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10.01.2022 10:06 Ответить
Счёт нужно выставлять в дюбом случае.За физический ущерб и за моральный (стократный). Думаю утруться и заплатят, а куда они нах.. денуться.
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10.01.2022 10:32 Ответить
Что зассали твари лживые и подлые ??? Я ваш рот и род кунем кунем!!!
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10.01.2022 10:33 Ответить
Так освобождён, или все таки везут)
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10.01.2022 11:44 Ответить
 
 