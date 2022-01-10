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Новости Санкции против России
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Детали санкций против России не сообщают, чтобы она не смогла подготовиться, - CNN

Детали санкций против России не сообщают, чтобы она не смогла подготовиться, - CNN

США и их союзники не уточняют, какие именно санкционные инструменты будут применены против РФ, чтобы исключить подготовку страны-агрессора к этим ограничениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили неназванные официальные представители НАТО.

По данным издания, собеседники отметили, что переговоры между США, РФ и НАТО представляют возможность для Альянса сформулировать твердую и единую позицию: если Россия все же усилит напряженность, она столкнется с "серьезными экономическими последствиями, которые не были введены в 2014 году"

В то же время, они не уточняют, какие именно инструменты планируют ввести, поскольку это дало бы России возможность подготовиться".

Также собеседники издания сообщили, что это будет смесь жестких экономических санкций и увеличения войск НАТО на границах РФ.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США готовят против России "самые жесткие" санкции.

Читайте: США готовят против России "самые жесткие" санкции, - американские СМИ

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Топ комментарии
+12
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10.01.2022 09:44
+8
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10.01.2022 10:10
+7
Просто забороніть москалям проживання і володіння нерухомістю в країнах ненавистного НАТО, сенс життя пропаде, нащо красти, якщо нема де сховати.
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10.01.2022 09:40
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Вот как выглядят обеспокоенность с санкциями...
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10.01.2022 09:40 Ответить
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10.01.2022 10:10 Ответить
Просто забороніть москалям проживання і володіння нерухомістю в країнах ненавистного НАТО, сенс життя пропаде, нащо красти, якщо нема де сховати.
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10.01.2022 09:40 Ответить
. .
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10.01.2022 09:44 Ответить
_Надеюсь что причина действительно в этом, а не в том, чтобы облегчить манёвр "фваер сдал назад". В любом случае на слово уже нет ни малейшей веры, дела/бездействие покажут.
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10.01.2022 09:45 Ответить
единственно хоть правильное решение... бить нужно неожиданно и там где не ожидают! хотя если пообещали якобы адские санкции то даже сведущим гражданам и то понятно про какие санкции идётся речь...так что русня уже готова или готовится за ранее..
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10.01.2022 09:50 Ответить
Не считай русских идиотами, они уже давно обо всём знают. Идиоты это мы, украинцы, что позволили себя втянуть во всё это дерьмо. К сожалению.
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10.01.2022 10:43 Ответить
в посте ясно написано, что если простые люди кто в теме и следит за новостями и те знают какие санкции то мол русские тоже знают я написал! я не считаю русских идиотами....я считаю их мразями и пидо..ми((
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10.01.2022 11:29 Ответить
вот почему не берут на переговоры зе-комнаду.
какие будут санкции москва узнает в режиме онлайн
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10.01.2022 09:52 Ответить
Бо зе-команді віри нема: здадуть, як вагнерівців.
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10.01.2022 10:03 Ответить
А можливо їх і немає цих "деталей"?
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10.01.2022 09:56 Ответить
Пора бы ввести санкции за оккупацию Казахстана...
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10.01.2022 10:01 Ответить
Мы молчим а кто то пускай вводит??
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10.01.2022 10:42 Ответить
ты может и молчишь, а я вот нет...
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10.01.2022 16:28 Ответить
Іде війна нервів, як елемент гібридної війни. Нам треба до цього звикати і робити своє.
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10.01.2022 10:06 Ответить
Что бы не рассмешить раньше времени? Небось запретят экспорт резинок от трусов
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10.01.2022 10:12 Ответить
Конспираторы хреновы. Причина этих таинств, наверное, чтобы заранее никто не помер от смеха от этих санкций... Особенно ватники..
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10.01.2022 10:13 Ответить
а они вам 3000$ за газ...и посмотрят чей козырь старше....сами выкормили монстра...ложил он на вас
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10.01.2022 10:17 Ответить
после такой цены кацапы свой газ смогут закачать обратно себе в задницы
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10.01.2022 10:25 Ответить
будут платить....куда они денутся..))))))
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10.01.2022 10:31 Ответить
Вчера касапские пропагандоны и вата высмеивали возможный запрет поставок техники в *********, мол сами сделаем себе прекрасные холодильники и машинки, а вечером расейский инженер на хабре выкатил здоровенную статью по поводу разработок РФ, короче говоря, если рашка сейчас начнет делать даже такую элементарную вещ как стиральная машинка, то только пару лет уйдет на налаживание производства, собирать ее будут чуть ли не в ручную, по качеству она будет как из прошлого века, а стоить минимум в 10 раз дороже западных аналогов. Про телефоны и компы можно вообще забыть, не говоря уже о технологиях добычи нефти и газа.
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10.01.2022 10:19 Ответить
Back in the USSR
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10.01.2022 10:26 Ответить
На Казахстан( інші сателіти Кремля) також слід накладати санкції..... РУССКІ, за допомогою цих країн, будуть обходити санкції
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10.01.2022 10:19 Ответить
Дуже слушна думка!
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10.01.2022 12:50 Ответить
чтобы исключить подготовку страны-агрессора к этим ограничениям

Т.е. будут санкции, которые можно обойти?
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10.01.2022 10:35 Ответить
Ерефія про ці санкції вже все знає, продажний захід все "злив" КРЕМЛЮ. В владних їхніх коридорах агентів Москви аж "кишить".
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10.01.2022 10:37 Ответить
В Украине этой утвари, еще больше ,через одного.
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10.01.2022 10:48 Ответить
Все что могли они уже сделали. Эффект от санкций оказался смехотворным. Сейчас не 80-е. Все что могут сейчас сделать это не продавать Люи Витоны, айфоны и Мерседесы. Но это только поможет Китаю. Пора уже успокоится и признать что Запад уже не хозяин мира, да и никогда им не был.
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10.01.2022 11:17 Ответить
Щекотать наверное начнут.
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10.01.2022 11:57 Ответить
Краще за все бити ворога зненацька.
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10.01.2022 12:50 Ответить
 
 