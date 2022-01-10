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Казахстан (778) протест (5834) смерть (9176)

Число погибших сотрудников полиции и военных в Казахстане возросло до 17, - МВД республики

Число погибших сотрудников полиции и военных в Казахстане возросло до 17, - МВД республики

Число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 17 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.

Речь идет о сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных, сказали в МВД в понедельник.

Ранее сообщалось о 16 погибших среди представителей силового блока. О погибших среди мирного населения не сообщалось.

Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин информировал о гибели двоих детей в ходе беспорядков. Еще один ребенок, по его данным, находится в тяжелом состоянии.

Также читайте: В столице Казахстана найден мертвым полковник Комитета нацбезопасности

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Топ комментарии
+6
Сколько из ни х были убиты переодетыми агентами ФСБ\ГРУ ?
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10.01.2022 10:05
+2
Скільки кацапо-вірмено-бєларусскіх інтервентів зажмурили казахи?
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10.01.2022 10:10
+2
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10.01.2022 10:14
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Сколько из ни х были убиты переодетыми агентами ФСБ\ГРУ ?
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10.01.2022 10:05 Ответить
Все.
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10.01.2022 10:16 Ответить
Скільки кацапо-вірмено-бєларусскіх інтервентів зажмурили казахи?
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10.01.2022 10:10 Ответить
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10.01.2022 10:14 Ответить
Земля стекловатой этим фашистским мразям, которые убивали мирных протестующих
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10.01.2022 10:14 Ответить
убивали русские
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10.01.2022 10:20 Ответить
А кто же витрины, банкоматы, машины, магазины раскурочил?
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10.01.2022 10:18 Ответить
Переодетые агенты ФСБ с азиатской внешностью.
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10.01.2022 10:21 Ответить
Понял. Им перед употреблением внешность меняют. Хорошо хоть не в Африку отправили.
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10.01.2022 11:15 Ответить
Перед африкой их в черный цвет красят.
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10.01.2022 11:22 Ответить
А, что бы быть похожими на бандитов, татуировки им делают зубной пастой.
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10.01.2022 15:52 Ответить
20 тысяч иностранных боевиков . Это 40 батальонов. Лапша пропагандонов
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10.01.2022 10:30 Ответить
А будут ли жертвы, когда наркомана сносить пойдут после ввода карточек на продукты и возврата техосмотра? Ведь в СССР идем семимильным шагами.
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10.01.2022 10:20 Ответить
Алкаш похмелись
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10.01.2022 11:35 Ответить
думаешь пули от мусоров будут отскакивать?
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10.01.2022 12:49 Ответить
Завтра будет еще больше и все с "отрезанными" головами. Надо же как то оправдать интервенцию против собственного народа
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10.01.2022 10:26 Ответить
Интересно как государство Украина поступит если при вторжении Московии в глубь Украины окажется что среди живых и не живых оккупантов будут обнаружены представители
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10.01.2022 10:34 Ответить
 
 