Состояние украинца Максименко, которого оккупанты незаконно удерживают в колонии Донецкой области, ухудшается с каждым днем. Настаиваю на его освобождении! - Денисова

Гражданин Украины Богдан Максименко, незаконно удерживаемый в Западной исправительной колонии № 97 на временной оккупированной территории Донецкой области, имеет врожденный порок сердца и его состояние ухудшается с каждым днем.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что 10 апреля 2020 года домой к 20-летнему Богдану пришли люди в военной форме без опознавательных знаков. После обысков они изъяли технику, а парня забрали. 73 суток родные не знали о его местонахождении.

По информации Денисовой, впоследствии выяснилось, что Богдан находится в Макеевке, в СИЗО так называемого "министерства госбезопасности ДНР", расположенного на территории колонии №97. Все дни парень находился без жизненно необходимых лекарств, при том, что имеет инвалидность II группы из-за врожденного порока сердца: критический клапанный и подклапанный стеноз легочной артерии, гипертрофия и дилатация правого желудочка, дилатация правого предсердия, недостаточность трикуспидального клапана.

"В исправительном учреждении квалифицированная медицинская помощь ему не предоставляется", - подчеркивает омбудсмен.

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Она также отмечает, что Богдан никогда не скрывал свою гражданскую позицию и осуждал российскую агрессию против Украины. За месяц до задержания он написал пост в Facebook: "Есть вещи, ради которых можно вытерпеть все, ведь есть мы - украинцы и есть наша большая Родина - вся наша Украина".

Она также сообщила, что оккупационная "власть" обвиняет Богдана по нескольким статьям, в частности, в "призывах к экстремистской деятельности".

Такие действия в отношении гражданина Украины Богдана Максименко являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - пишет Денисова.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Богдана Максименко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью", - добавила уполномоченный ВР по правам человека.

Кроме того, Денисова также просит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи.

"Учитывая критическое состояние здоровья Богдана Максименко, настаиваю на его немедленном освобождении!", - резюмировала омбудсмен.

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