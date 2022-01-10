Неделя в районе проведения ООС: два военнослужащих ранены, один - травмирован. Зафиксированы 20 нарушений "тишины" со стороны войск РФ

Согласно ежедневным сведениям пресс-службы штаба Объединенных сил, с 3 по 9 января российско-оккупационные войска 20 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Отмечается, что интенсивность боевых действий на линии столкновения снизилась. В частности, за истекший аналогичный период зафиксированы 26 нарушений режима "тишины".

В районах населенных пунктов Светлодарска, Лебединского, Шумов, Авдеевки, Катериновки, Майорска, Луганского, Старогнатовки, Новотошковского, Песков, Богдановки, Крымского, Новомихайловки противник вел навязчивый огонь, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие, пытаясь спровоцировать ответ украинских воинов. Вблизи Станицы Луганской 8 января российские наемники использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. Кроме того, в этот же день в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

4 января стал единственным днем ​​за неделю, когда незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения ООС ни разу не нарушили "тишину".

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил открывают огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей. Обо всех нарушениях противника украинская сторона СЦКК информировала СММ ОБСЕ.

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По сообщению Командования Объединенных сил, на прошлой неделе двое защитников получили ранения, еще один военнослужащий получил боевое травмирование. Воинам оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебные учреждения.

Подразделения ГСЧС Украины из состава Объединенных сил за прошлую неделю обследовали 12 га территории и обезвредили 350 взрывоопасных предметов.

Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 8:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу.

Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1407 отменено требование о самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через контрольные пункты въезда-выезда. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".

Ситуация в районе проведения операции ООС остается полностью контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по назначению.