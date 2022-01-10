Неделя в районе проведения ООС: два военнослужащих ранены, один - травмирован. Зафиксированы 20 нарушений "тишины" со стороны войск РФ
Согласно ежедневным сведениям пресс-службы штаба Объединенных сил, с 3 по 9 января российско-оккупационные войска 20 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.
Отмечается, что интенсивность боевых действий на линии столкновения снизилась. В частности, за истекший аналогичный период зафиксированы 26 нарушений режима "тишины".
В районах населенных пунктов Светлодарска, Лебединского, Шумов, Авдеевки, Катериновки, Майорска, Луганского, Старогнатовки, Новотошковского, Песков, Богдановки, Крымского, Новомихайловки противник вел навязчивый огонь, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие, пытаясь спровоцировать ответ украинских воинов. Вблизи Станицы Луганской 8 января российские наемники использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. Кроме того, в этот же день в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
4 января стал единственным днем за неделю, когда незаконные вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения ООС ни разу не нарушили "тишину".
Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил открывают огонь исключительно в ответ на обстрелы российских оккупационных войск, когда возникает угроза жизни и здоровью личного состава и мирных жителей. Обо всех нарушениях противника украинская сторона СЦКК информировала СММ ОБСЕ.
По сообщению Командования Объединенных сил, на прошлой неделе двое защитников получили ранения, еще один военнослужащий получил боевое травмирование. Воинам оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебные учреждения.
Подразделения ГСЧС Украины из состава Объединенных сил за прошлую неделю обследовали 12 га территории и обезвредили 350 взрывоопасных предметов.
Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 8:00 и длится до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины. Ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу.
Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1407 отменено требование о самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через контрольные пункты въезда-выезда. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома".
Ситуация в районе проведения операции ООС остается полностью контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
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