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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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САП (2036) Татаров Олег (366)

Победитель конкурса на главу САП Клименко: В деле Татарова я бы сделал все по-другому

Победитель конкурса на главу САП Клименко: В деле Татарова я бы сделал все по-другому

Победитель конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко заявил, что если бы он возглавлял САП, дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова расследовали бы по-другому.

Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я бы сделал совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому. Даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как Грищук (Максим Грищук исполняет обязанности главы САП после увольнения Холодницкого, также участвовал в конкурсе. – Ред.). Я бы сделал все по-другому", - сказал Клименко.

По его словам, в этом деле можно было "избежать противодействия" благодаря "процессуальным уловкам".

Клименко добавил, что САП при Грищуке не выжимает все свои ресурсы, потому что на 50 прокуроров только 60 направленных в суд за год уголовных производств.

Он отметил, что "одно производство в год – это не лучший показатель".

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Также Клименко заявил, что дело Татарова отчасти повлияло на его решение податься на конкурс руководителя САП.

В то же время на вопрос, даст ли он новую жизнь делу Татарова, если возглавит САП, Клименко сказал, что уже не может это комментировать, потому что это дело уже находится в производстве другого органа (Службы безопасности Украины. – Ред.), и процессуального пути, как его можно реанимировать, он не видит.

Напомним, конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело в отношении Олега Татарова, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря 2021 года, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Также смотрите: Шабунин о блокировании Офисом Президента конкурса в САП: Одна из причин – защита интересов Коломойского

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Топ комментарии
+23
а хіба там проблема тільки по Татарову?
А д'Єрмак, який з братом посади продавали? А Юзік?, А "велике крадівництво", яким керує міністр Кубраков? А миші в держрезерві? А маски там же? (продовжуйте загинати пальці, я втомився)
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10.01.2022 11:20
+15
Зє бореться за виживання. І плювати йому на слово дане дєду Джо.
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10.01.2022 11:08
+14
Зебєня ні за що не бореться, тому що йому інтелектуальний рівень не дозволяє. Подільники врешті його і зроблять цапом-відбувайлом.
А от єрмак та його куми-свати -- ці дійсно дбають про свою долю після (а також промацують підгрунтя, чи не можна піти шляхом кремлівського або мінського узурпаторів).
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10.01.2022 11:23
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Зє бореться за виживання. І плювати йому на слово дане дєду Джо.
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10.01.2022 11:08 Ответить
Йому завжди було наплювати на Україну
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10.01.2022 12:00 Ответить
Схоже на те, що "питання виживання" для віслюка - не роки та місяці, а тижні та дні.
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10.01.2022 11:13 Ответить
Тыжни та дни? Не обольщайтесь. Народ всё схавает, утрётся и будет ждать ещё. Как белорусы
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10.01.2022 11:17 Ответить
И такие речи я слышу уже года два. Не смешите мои тапки.
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10.01.2022 11:35 Ответить
а хіба там проблема тільки по Татарову?
А д'Єрмак, який з братом посади продавали? А Юзік?, А "велике крадівництво", яким керує міністр Кубраков? А миші в держрезерві? А маски там же? (продовжуйте загинати пальці, я втомився)
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10.01.2022 11:20 Ответить
За Велике крадівництво не міністр Кубрако. Ця тема під особистим наглядом зама Ермака, Кіріла Тимошенко, який цю тему особисто керує. А так, все вірно.
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10.01.2022 18:12 Ответить
Зебєня ні за що не бореться, тому що йому інтелектуальний рівень не дозволяє. Подільники врешті його і зроблять цапом-відбувайлом.
А от єрмак та його куми-свати -- ці дійсно дбають про свою долю після (а також промацують підгрунтя, чи не можна піти шляхом кремлівського або мінського узурпаторів).
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10.01.2022 11:23 Ответить
если бы...да кабы...
взять того же бывшего главу МВД Луценко. сколько он басен рассказывал,что мол я...да у меня...а по факту использовал служебное положение в корыстных целях.
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10.01.2022 11:31 Ответить
Де факти, інакше брехня!
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10.01.2022 16:22 Ответить
ещё в бытность Луценко на посту,он лично говорил в телевизор,что у него в столе,лежат ТАКИЕ факты на того то и того то...
я не собираюсь вам это искать. есть нужда-ищите.
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10.01.2022 17:33 Ответить
Глядя на его рожу, становиися понятно, шо фамилия татаров - это погоняло; как и ермак, а какая же у них настоящая фамилия, кто знает, стоит напомнить, в случае чего, будут бить по морде, а не по паспорту.
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10.01.2022 12:04 Ответить
зря он это сказал..., если у зеленой власти есть задача его сбить, значит его собьют...
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10.01.2022 12:07 Ответить
Зеленько главный лживый скот - защитник коррупции!
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10.01.2022 12:08 Ответить
Та не захисник. Очільник.
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10.01.2022 12:19 Ответить
Как и все предыдущие
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10.01.2022 13:56 Ответить
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10.01.2022 13:16 Ответить
єрмак - тімофеєв татаров - ?
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10.01.2022 18:10 Ответить
https://www.facebook.com/mixailotkach?__cft__[0]=AZWPf6mcC3ZWd7ueMIbPRvAmSieNkEjBK0NIKLh6R-*****************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mykhailo Tkach

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4683428691726616?__cft__[0]=AZWPf6mcC3ZWd7ueMIbPRvAmSieNkEjBK0NIKLh6R-*****************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Кажуть, керівника САП в ОП вирішили призначити в один день з відкриттям метро на Троєщину, тому тепер відповідальність за непризначення керівника САП лежить виключно на мері Києва.
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10.01.2022 20:36 Ответить
 
 