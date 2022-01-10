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Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Песков из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Песков из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - штаб ООС

С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в сторону Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в пресс-центре.

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Як цэ обстрыляли? А вы гырои ураины шо робытэ?
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10.01.2022 12:49 Ответить
надо було в ответку газы сепарам пустить, местные генераторы меркаптанов, в отличие ото всего остального, знатно робят и в тылу и на передке
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10.01.2022 12:51 Ответить
 
 