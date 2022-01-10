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Победитель конкурса на главу САП Клименко объяснил задержку с назначением: Офис Генпрокурора потерял мои документы и проводит еще повторную спецпроверку

Победитель конкурса на главу САП Клименко объяснил задержку с назначением: Офис Генпрокурора потерял мои документы и проводит еще повторную спецпроверку

Кандидат на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса Генпрокурора потеряли его документы. Кроме того, могут провести две дополнительные спецпроверки, которые могут длиться до 50 дней.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мне работники кадровых подразделений Офиса Генпрокурора позвонили по телефону, что они потеряли справку об очищении власти. Я эту справку предоставил еще весной 2021 года. Я им привез снова. Потом потеряли мои дипломы", - рассказал Клименко.

"Я обратился в комиссию: кто ответственен за хранение моих документов, и предоставьте мне весь список потерянных, чтобы я в один прекрасный момент их всех привез. Комиссия мне ответила, что она решения о проведении повторной спецпроверки не принимала и что мои документы они все нашли. Аналогичное письмо я потом написал на Генерального прокурора: "Разберитесь, кто принял решение о проведении спецпроверки. Его может принять только комиссия, она не принимала. Но кадровые работники мне звонят по телефону и говорят, что они проводят. И ссылаются на указание руководства. Я говорю: какого руководства - Они: ой-ой, мы сейчас перезвоним. Потом перезванивают и говорят: нет, это решение комиссии. А после того, как разъяснение НАПК появилось, они перестали мне звонить", - добавил он.

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Кандидат на должность руководителя САП сообщил, что проверка должна быть не более 25 дней, однако ее могут провести и после оглашения победителя.

"Могут сейчас провести (проверку. – Ред.), затем определить победителя и повторно по победителю еще провести. Это уже 50 дней", – рассказал Клименко.

Он добавил, что не знает, какие основания может придумать комиссия, чтобы затянуть процесс и не объявлять его победителем.

"Теоретически возможно все. Справку я им предоставил. Потому что начали говорить, что а вдруг у меня закончился допуск к государственной тайне. Я им сразу отправил справку о том, что у меня еще до 2023 года есть допуск того же уровня, который и нужен. Какие могут быть дальнейшие основания – не знаю", - отметил Клименко.

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Топ комментарии
+39
Влада Зеленського вмикнула дурника, а вимкнути не може - тумблер поламався.)))
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10.01.2022 11:40
+16
Вот за що українці платять заробітну плату найманим прокурорам -
«Офіс Генпрокурора загубив мої документи»?????
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10.01.2022 11:42
+12
Я даже догадываюсь, кто мог украсть документы - уборщица баба Беня или сантехник Татаров!
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10.01.2022 12:33
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Влада Зеленського вмикнула дурника, а вимкнути не може - тумблер поламався.)))
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10.01.2022 11:40 Ответить
Або настільки вмикнула, що зовсім здуріла
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10.01.2022 11:42 Ответить
Очко то не желєзнє в зєбуїнів? Жим-жим. В суд то нє хочєтся?
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10.01.2022 11:47 Ответить
Вони зрадники! Включити дурника для них вихід із скрутного становища.
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10.01.2022 11:44 Ответить
там половина просто дурники по життю
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10.01.2022 11:47 Ответить
....але злодії від народження.
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10.01.2022 11:55 Ответить
они редко того дурника вимикають, дурником бути набагато простыше - ніякої відповідальності і народ любить - дурники вони ж нешкідливі...
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10.01.2022 12:05 Ответить
Там навіть вмикати нічого не потрібно. То є режим "за замовчуванням"
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10.01.2022 12:08 Ответить
Ты хочешь сказать, что ДО того как они стали владою, они были умные?
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10.01.2022 12:13 Ответить
Хто сказав, що вони дурники? Вони дуже розумні, ці вороги України і українського народу!
Одним словом - сволота, підла і нахабна
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10.01.2022 13:16 Ответить
Ну ясно ! Адже СН ніколи відповідальності не несуть за свої косяки.
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10.01.2022 11:42 Ответить
Вот за що українці платять заробітну плату найманим прокурорам -
«Офіс Генпрокурора загубив мої документи»?????
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10.01.2022 11:42 Ответить
Ви часом не пам"ятаєте скільки коштує ця прокурватура українцям на рік?
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10.01.2022 11:49 Ответить
ЦІКАВЕ ПИТАННЯ
треба запитати у бюджетного комітета офіційно. А то вони десь гуляють на мальдивах 😀😀
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10.01.2022 13:19 Ответить
То дрібниці. Десь в 2012-2014 роках в Нацбанку "загубили" росписку фірташа на 2 млрд долларів по рефінансу.

І подібні епізоди були не раз.

Ті "прокурори" за вказівкою свого мафіозного начальства можуть не тільки справки загубити, а й самого Клименка.
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10.01.2022 12:50 Ответить
От ці комічні штучки і подобаються любителям сватів, це ж так смішно. А що гроші платників податків витрачають ці коміки, так це ж ще смішніше, бо можна багатьох противників земізера арештувати, а просто так, отримати міліарди загонів і далі сміятись
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10.01.2022 11:46 Ответить
...міліарди залогів...
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10.01.2022 11:48 Ответить
Бл*дота зелена.
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10.01.2022 11:51 Ответить
праклятый кандитир Порах прикроти падстовлять вилечайшыго *********** всиленай!!!!1
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10.01.2022 11:58 Ответить
если кандидат будет таким вот очень настырным, то он может, как и поляков, внезапно умереть от рюмки чая. нет кандидата - нет проблем.
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10.01.2022 12:03 Ответить
Откуда у нелоха 40 млн. На офшорах. Почему нелох решил это не декларировать. Также как и продажу овгз. Почему нелох узурпировал власть. Свой прокурор, свой глава сбу, свой министр мчс, свой парламент. С этою мразью, никто уже не хочет встречаться. Без Украины ведутся переговоры. ******* все. Медицину, оборону, энергетику, внешнюю политику, Конституцию....
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10.01.2022 12:05 Ответить
бред какой-то. бегунок с документами бежал, но не добежал.
чес для лохов
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10.01.2022 12:10 Ответить
Уровень интеллекта для отмазок просто зашкаливает. Тьфу. Кто бы эту всю зелёную шоблу потерял где-то в лесу на осине.
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10.01.2022 12:10 Ответить
Зелнонго урода зловили на новій брехні, він зранку опублікував фото, що він вже працює, але https://www.dymka.com.ua/suspilstvo/zelenskyj-opublikuvav-foto-pro-pochatok-roboty-v-op-yake-bulo-zrobleno-v-lystopadi-mynulogo-roku/ фото було зролено ще у минулому році, ця наволоч просто має всіх за дебілів!
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10.01.2022 12:13 Ответить
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10.01.2022 13:50 Ответить
Лучше бы они там все потерялись с концами.
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10.01.2022 12:23 Ответить
Вот прицепились...
Обычное дело, секретарка из вольнонаёмных, на общественных началах, но ооочень рабочая, нечаянно забыла их в трамвае...
Спасибо , что трамвайщик оказался не из наших и просто отдал...
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10.01.2022 12:25 Ответить
Венедикта уже давно замазана в спайке с акробатом, так что ей уже нечего терять, имидж и совесть, не про нее.
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10.01.2022 12:32 Ответить
Я даже догадываюсь, кто мог украсть документы - уборщица баба Беня или сантехник Татаров!
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10.01.2022 12:33 Ответить
Совесть и страх они потеряли,а не документы
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10.01.2022 12:34 Ответить
уси, лапы и хвист-ось его документы, хотя уси и подделать можно
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10.01.2022 12:44 Ответить
жулье зеленое извивается как бы ещё наманать...
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10.01.2022 12:49 Ответить
Залишилось узурпувати САП.
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10.01.2022 12:51 Ответить
Прокуроры на зарплате у коррупционеров , им зарплата из налогов украинцев только на Кофе
Может их зарплату отправить воинам ВСУ ? пусть прокуроры и Кофе за счёт коррупционеров пьют 😀😀
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10.01.2022 13:22 Ответить
Там все попереду-втратять і паспорт і свідоцтво про народження. "Спасти нерядового татарова" новий серіал, як завжди по приколу
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10.01.2022 13:25 Ответить
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10.01.2022 13:49 Ответить
Прокуратура потеряла документы??
Генпрокурора на нары в общую камеру. Ответственного за документы - на соседние нары.
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10.01.2022 14:19 Ответить
Гопники розуміють, що їх врятує тільки війна і окупація України Росією. Дружба з НАТО означає для них тюрму.
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10.01.2022 14:24 Ответить
Документи всіх претендентів вони продали ОПі, і тут якось невдобно вийшло.
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10.01.2022 16:20 Ответить
 
 