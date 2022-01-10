"Слуга народа" Ковалев о подробностях приобретения "4 канала": "Купил на родителей, а они мне подарили. Я сам юрист, поэтому решил поступить так"

Народный депутат "Слуги народа" Алексей Ковалев подтвердил, что он финансировал покупку телевизионного "4 канала", соглашение было оформлено на родителей, далее родители подарили Ковалеву купленный актив.

Об этом Алексей Ковалев рассказал в интервью изданию Бабель, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы мы хотели скрыть реальную сделку, мы бы ее оформили на иностранную юрисдикцию, как это делают все остальные каналы. Все центральные каналы обычно имеют происхождение из Кипра. А это первая покупка в открытую — без каких-либо посторонних лиц. То есть я купил на себя, вернее — на родителей, а родители мне подарили. Смотрите, у нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист и потому решил сделать такой порядок сделки — родители купили этот актив и подарили его мне", - объяснил особенности сделки нардеп.

Он отказался называть точную сумму сделки, сославшись на условия договора о нераспространении информации.

Также Ковалев не уточнил, сколько именно он намерен инвестировать в развитие канала.

"Сейчас мы только его купили, невозможно просчитывать какую-нибудь инвестицию, если у тебя нет этого актива. Сейчас идут расчеты, но то, что будут изменения, — это однозначно. Насколько мы видим, сейчас в вещании канала не хватает картинки, красивой студии и так далее. Что касается направления информационно-развлекательного канала, оно сохранится. Канал по-прежнему будет проукраинским и большинство коллектива, думаю, останется", – сказал Ковалев.

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Деньги на развитие канала Ковалев намерен привлекать из оборота семейного бизнеса: "прежде всего, я рассчитываю на себя, свою семью и своих близких". По прогнозу нового владельца, 90% дохода канал будет получать от рекламы.

Он добавил, что переговоры о покупке канала с его бывшим владельцем Дмитрием Добродомовым продолжались около года.

"У нас есть общий знакомый, через него я вышел на Добродомова, и мы начали общаться. Переговоры были тяжелыми, у нас была длительная пауза. Я бы раньше купил этот канал, но попал в ДТП и физически не мог сопровождать это соглашение", – уточнил Ковалев.

Он подтвердил, что не намерен вмешиваться в реакционную политику "4 канала".

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В настоящее время менеджмент канала остается без изменений, но кадровые перестановки возможны уже в январе.

Также Ковалев не исключил, что работникам снизят зарплату.

"Я со многими людьми общался и до покупки, и уже после. И реально журналисты и менеджмент готовы пойти на меньшую заработную плату, но быть более объективными. Поэтому есть некоторые достаточно классные ведущие, которые готовы работать за меньшие деньги, но на проукраинском канале и делать украинский контент", – уверен Ковалев.