За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлены 398 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 398 больных коронавирусом, 5 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

За сутки в Киеве выявили 398 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 338 632). Так, заболели 233 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 134 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 16 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (всего 8302): 3 женщины от 61 до 74 лет и 2 мужчин 72 и 79 лет

В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирусом и 48 с подозрением на COVID-19 и пневмониями

Выздоровели за прошедшие сутки 282 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 318 444 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Подольском (84), Днепровском (52) и Деснянском (51).

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