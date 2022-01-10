НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины, - Столтенберг
Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией в вопросе членства Украины.
Об этом Столтенберг заявил перед началом Комиссии Украина-НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.
Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет приверженность своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.
"Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы", - отметил генсек.
12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.
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с Зе это не получится, возможно, потому, что такую задачу електорат ему и не ставил.
а он и рад
_Так что путлеру достаточно окучить лишь одного - а они уже окучили пол-Европы и Белый Дом.
травичку в пустелі можу уявити тільки ту, що голландці привезли з собою 😂😂😂
бо й вам
буде
звиздєнс...
Русские обсуждают Украину отдельно с Германией, с Францией и с США.
Потому что это - центры влияния и принятия решений.
Если США согласится с русскими (не дай Бог), то Столтенберг через минуту начнёт выступать и кричать, что он всегда горячо поддерживал консенсус по вопросу Украины.
Другое дело, что мне кажется толку от этого ровно ноль будет, как и от выступлений господина Столтенберга или Борреля и прочих.
США начали переговоры с русскими без Украины и прочих стран потому что считают себя вправе распоряжаться судьбами граждан Украины без участия её граждан.
Дай Бог им успеха, конечно, но сам подход меня крайне тревожит.
По сути Штаты в этой ситуации ничем не отличаются от путена, который прямо сказал, что "с Зеленским не о чем разговаривать, так как он ничего не решает".
Штаты самим фактом этих переговоров подтверждают это высказывание.
Потому Штаты защищают свои интересы, а вовсе не интересы Украины.
Штатам интересна Украина лишь постольку поскольку она может помочь им в их играх с русскими.
Вот и всё.
Кстати, я не фанат Порошенко, но при нём такого откровенного и постоянного игнорирования украинской власти не было.
Касаясь нашего сегодняшнего гаранта Конституции я не считаю и никогда не считал его таковым, он для меня был клоуном Криворожского местечково-маланского разлива, им остаётся, им и останется (если выплывет).