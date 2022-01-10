Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина

Чтобы не допустить внешней военной интервенции, как в Казахстане, Украина развивает внутреннюю устойчивость, борется с российской агрессией и сохраняет международное единство в осуждении незаконных действий РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней устойчивости путем преобразований. ... Мы не часть никаких постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, позволили бы внешнюю военную интервенцию на своей территории и захват критической инфраструктуры", – отметила вице-премьер.

Стефанишина отметила, что в отличие от Казахстана Украина имеет мощное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию, довольно сильное международное единство по поводу осуждения российской агрессии на территории Украины.

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