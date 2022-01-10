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Казахстан (778) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина

Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина

Чтобы не допустить внешней военной интервенции, как в Казахстане, Украина развивает внутреннюю устойчивость, борется с российской агрессией и сохраняет международное единство в осуждении незаконных действий РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней устойчивости путем преобразований. ... Мы не часть никаких постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, позволили бы внешнюю военную интервенцию на своей территории и захват критической инфраструктуры", – отметила вице-премьер.

Стефанишина отметила, что в отличие от Казахстана Украина имеет мощное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию, довольно сильное международное единство по поводу осуждения российской агрессии на территории Украины.

Также читайте: Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет "помочь" Таджикистану

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Топ комментарии
+19
Именно вы не позволите. Да Ермак спит и видит помощь ОДКБ.
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10.01.2022 13:42
+16
Доречі, а де Верховний Горнолижник? На роботу вже прийшов, чи ще прокапується?
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10.01.2022 13:44
+14
Стесняюсь спросить: Стефанишина 8 лет в летаргическом сне пребывала?
Мы, вообще-то, 8 лет как "не позволяем" ...
К чему этот популистский выссер был?
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10.01.2022 13:40
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10.01.2022 14:31 Ответить
Стефанишина из той же банды что и шмаркля и может подстроить в любой момент свинью стране.
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10.01.2022 15:18 Ответить
Молоть языком не мешки ворочать.
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10.01.2022 15:39 Ответить
А я ребята в вас что то уже совсем не уверен, вдруг как зэк будете путлера с войсками к нам приглашать… вот не будет получаться второй срок и пойдёте вы все ва-банк и начнёте куйла звать на допомогу! даже могу сказать для чего и почему- потому, что вы прекрасно понимаете, как только бубочка пролетает, так сразу и вы слуги каломыйского автоматически (буквально через несколько часов) становитесь никем и ничем - без перспектив и с позорным клеймом участия в глупом проекте «Аля голобородько».
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10.01.2022 16:00 Ответить
Ольга Стефанишина совместно с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сосете уй!!!!!!
Потому как хоч Украина і імєєт мощное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию, довольно сильное международное единство, но ні х уя не імеет средст защіти а іменно нема 6 лядь у людей з чого стріляти і щоб себе захищати!!!
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10.01.2022 16:21 Ответить
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