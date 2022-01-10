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Газ (9402) отравление (1446) смерть (9177) Харьковщина (5576) ГСЧС (4847)

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Балаклее, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Балаклее Харьковской области в частном доме найдены тела трех человек. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 января в 11:55 на номер "101" поступило сообщение от Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области о том, что в частном домовладении на ул. Правды, 42, г. Балаклея Изюмского района Харьковской области выявлено трое погибших: мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года и мать мужчины 1933 года", - говорится в сообщении.

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека отравились угарным газом на Полтавщине, - ГСЧС

"Сейчас следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии", - добавили в ГСЧС.

Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Балаклее, - ГСЧС 01
Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Балаклее, - ГСЧС 02
Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Балаклее, - ГСЧС 03
Фото: ДСНС

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это вообще что, на цепях? бойлер косвенного нагрева?..
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10.01.2022 14:07 Ответить
Горячая вода из крана это прошлый век, в буквальном смысле.
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10.01.2022 14:18 Ответить
а наш притончик-
гонит
самогончик...
вернее ...гнал
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10.01.2022 14:20 Ответить
Дизайн котла на высоте,но вытяжку и дымоход нужно проверять первую очередь!!!!!
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10.01.2022 15:49 Ответить
ну здраствуй, мзч. ты же падло обещало, что не будет веерных отключений электроэнергии. теперь ты Зеленое Чмо, зуб даешь, что не будет продуктовых карточек?
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10.01.2022 16:32 Ответить
 
 