Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Балаклее, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Балаклее Харьковской области в частном доме найдены тела трех человек. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"10 января в 11:55 на номер "101" поступило сообщение от Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области о том, что в частном домовладении на ул. Правды, 42, г. Балаклея Изюмского района Харьковской области выявлено трое погибших: мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года и мать мужчины 1933 года", - говорится в сообщении.
Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.
Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было.
"Сейчас следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии", - добавили в ГСЧС.
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самогончик...
вернее ...гнал