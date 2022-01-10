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Казахстан (778) МИД (6805)

МИД Украины осудил насилие в Казахстане и призвал к деэскалации: "Иностранные войска должны уважать международное право"

МИД Украины осудил насилие в Казахстане и призвал к деэскалации:

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнование в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина

В МИД рассказали, что приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана: "Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока".

В МИД заверили, что продолжат защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину: "Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы".

В ведомстве напомнили, что рекомендуют гражданам Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Топ комментарии
+9
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв."

Джерело:

Не зрозуміло кого саме засуджують Кулєба та Ко.
Слово "спалахнуло" ********* на думку про те, що Кулеба та Ко засуджують протестувальників.
Як це робить і коломойсько-медведчуківське Г+Г.
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10.01.2022 14:17
+8
"Іноземні війська мають поважати міжнародне право" Это раша , какое право ?
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10.01.2022 14:06
+8
МЗС молчало 8 дней !!!! Е
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10.01.2022 14:16
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"Іноземні війська мають поважати міжнародне право" Это раша , какое право ?
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10.01.2022 14:06 Ответить
МЗС молчало 8 дней !!!! Е
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10.01.2022 14:16 Ответить
Чомусь згадалося відоме від Голлівуда "Молчание ягнят"...
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10.01.2022 14:22 Ответить
феерическая фотка! два разжиревших уе. бана тянут старого казаха в буцегарню. Слегка недоумевая, казах-стажер-полицай думает, а нет ли тут кровной мести?
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10.01.2022 16:29 Ответить
"Іноземні війська взагалі не мали права заходити в Казахстан та втручатись у внутрішній конфлікт"

мабуть ось так мала виглядати заява МЗС України
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10.01.2022 14:31 Ответить
Идёт большой энергетический передел в мире .
раша мечтала подмять жирный кусок - Казахстан . И сделала это .

короче , пипец. Кланы кацапам не простят потери месторождений

в Казахстане добывается нефти вроде на 90 млн Барр в год
Добыча в ОАЕ по сравнению с Казахстаном просто мизерная
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10.01.2022 14:08 Ответить
Китай по этому поводу очень беспокоится.
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10.01.2022 14:12 Ответить
Да ,у китайцев тоже увеличилась граница с неадекватным кацапским соседом
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10.01.2022 14:18 Ответить
Казахстан еще не отдан полностью Москве. Да и важен он Китаю с точки зрения ресурсов, а не границы. Будем смотреть, что выйдет. Событий в Казахстане думается не ожидали ни москали ни китайцы.
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10.01.2022 14:23 Ответить
Головне навіть не вуглеводороди.
Казахстан за минулий рік видобув 21% від загальносвітового видобутку урану.. Плюс найбільше у світі родовище хромових руд, плюс поліметали, вугілля і т.ін.
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10.01.2022 14:29 Ответить
Після "сходняка" та "розборок па панятіям" угруповання "ОДКБ" у 1992 році Казахстан це федеральний чи автономний округ РФ, так шо занепокоєння МЗС марні.
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10.01.2022 14:13 Ответить
какое нах "международное право" , для паРаши?
разве ввод иностранных войск,
без мандата ООН
это не нарушение Устава ООН ???
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10.01.2022 14:13 Ответить
"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв."

Джерело:

Не зрозуміло кого саме засуджують Кулєба та Ко.
Слово "спалахнуло" ********* на думку про те, що Кулеба та Ко засуджують протестувальників.
Як це робить і коломойсько-медведчуківське Г+Г.
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10.01.2022 14:17 Ответить
Насильников осуждают и правильно делают.
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10.01.2022 14:38 Ответить
Нехай прямо кажуть хто насильники.
Це режим Токаєва, їхні тітушки-зеки та інтервенти путіна, лукашенка, пашиняна.
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10.01.2022 14:42 Ответить
Там все украдено до нас.
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10.01.2022 14:51 Ответить
Навіщо вам бити, вбивати казахів?
Вони щось мали проти Білорусі?
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10.01.2022 14:53 Ответить
Они сами себя не плохо бьют и убивают. Полно видео.
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10.01.2022 14:55 Ответить
Ви навіщо туди лізете?
Лука вже і в Таджикістан збирається порядок наводити.
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10.01.2022 14:59 Ответить
Лука все делает,лижбы под шумок призабыли его не легитимность.
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10.01.2022 15:37 Ответить
литвин ***** ну ти і утирок, ти ж **** за кого мазу тягнешь?
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10.01.2022 17:35 Ответить
Просто поддержал заявление вашего МИД.
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10.01.2022 17:43 Ответить
А чего же ты не осуждал своего насильника?
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10.01.2022 14:45 Ответить
Конечно осуждают протестующих, они же типа замутили. Все заявление пронизано угодничеством перед Токаевым-Путиным. Лучше бы и дальше молчали.
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10.01.2022 14:48 Ответить
Окупаційні війська.
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10.01.2022 14:17 Ответить
Неділя минула.. Хто розбудив зелене шапіто?
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10.01.2022 14:18 Ответить
Опаааа, ОПа нарешті роздуплилася.... Головне вчасно, коли вже все скінчилося...
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10.01.2022 14:19 Ответить
Класичне словоблудство нашого МЗС: боягузливо очікували і, нарешті "намололи повний мішок вовни" не сказавши ... нічого. Накшталт - " і вовки ситі, і вівці цілі". Поки Україна займатиме таку ******** сучу позицію (ні вашим - ні нашим) - поки нас трахатимуть у всі дірки "і наші і ваші".
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10.01.2022 14:21 Ответить
Это они уже чисто по европейски - выразили озабоченность и призвали. Ну а ****, учимся у лучших.
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10.01.2022 15:59 Ответить
А пам'ятаєте, як московити пропонували своїх миротворців ввести на Донбас і Лукашенко підтримував цю пропозицію. Тепер ви зрозуміли, яка саме приватна армія, тобто приватні миротворці у московитів
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10.01.2022 14:26 Ответить
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10.01.2022 14:28 Ответить
Казахське ханство існувало в https://uk.wikipedia.org/wiki/1465 1465 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1781 1781 ( !!! ) роках.

Ідеально вписується в терени ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану .

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10.01.2022 14:36 Ответить
Интересно -это он уже ответил на вопрос "Вы за большевиков ,али за интернационал?" или нет еще?
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10.01.2022 15:40 Ответить
а чому гірськолижний віслюк мовчить?
Не хоче зіпсувати переможний настрій *****?
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10.01.2022 14:30 Ответить
Яке міжнародне право? Вони і своє порушують на раз: введення миротворчих сил ОДКБ передбачає напад на члена цієї організації ззовні - хто ззовні напав на Казахстан? Ну, хіба що самі ОДКБ
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10.01.2022 15:06 Ответить
Потерять ,якобы казахский, нефть,газ,уран и цвет.метал.Россия ну уж никак не могла. Она на все пошла бы.
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10.01.2022 15:33 Ответить
кулебе щас не до мирской суеты, вин нову скмью строит, ячейку обчества
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10.01.2022 15:37 Ответить
"После появления более-менее стабильного интернета в Казахстане начали появляться видео жестких действий силовиков.

На 47 секунде этого видео по мирным безоружным людям начнется прицельная снайперская стрельбы из окон резиденции Назарбаева в Алматы."

https://charter97.org/ru/news/2022/1/10/450533/
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10.01.2022 17:35 Ответить
Без слёз читать о событиях из Казахстана не могу сейчас.
С теплом вспоминаю тех казахов, с которыми свела судьба - учителя-практиканта, с которым учили на казахском "Пусть всегда будет солнце" (до сих пор помню текст наизусть), студентов-однокурсников, коллег... Очень надеюсь, что все они живы и здоровы.

Казахи очень настрадались - и от Семипалатинска, и от Байконура (генофонд пострадал).
Их землю нещадно использовали десятилетиями.
И сейчас (за их ресурсы, все остальное - лицемерие) их убивают одни хищники-негодяи с молчаливого согласия других хищников.
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10.01.2022 17:47 Ответить
 
 