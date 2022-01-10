МИД Украины осудил насилие в Казахстане и призвал к деэскалации: "Иностранные войска должны уважать международное право"

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнование в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи", - говорится в заявлении.

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В МИД рассказали, что приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана: "Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока".

В МИД заверили, что продолжат защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину: "Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы".

В ведомстве напомнили, что рекомендуют гражданам Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.