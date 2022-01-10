МИД Украины осудил насилие в Казахстане и призвал к деэскалации: "Иностранные войска должны уважать международное право"
Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан.
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнование в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить возобновление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи", - говорится в заявлении.
В МИД рассказали, что приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана: "Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока".
В МИД заверили, что продолжат защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину: "Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы".
В ведомстве напомнили, что рекомендуют гражданам Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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мабуть ось так мала виглядати заява МЗС України
раша мечтала подмять жирный кусок - Казахстан . И сделала это .
короче , пипец. Кланы кацапам не простят потери месторождений
в Казахстане добывается нефти вроде на 90 млн Барр в год
Добыча в ОАЕ по сравнению с Казахстаном просто мизерная
Казахстан за минулий рік видобув 21% від загальносвітового видобутку урану.. Плюс найбільше у світі родовище хромових руд, плюс поліметали, вугілля і т.ін.
разве ввод иностранных войск,
без мандата ООН
это не нарушение Устава ООН ???
Джерело:
Не зрозуміло кого саме засуджують Кулєба та Ко.
Слово "спалахнуло" ********* на думку про те, що Кулеба та Ко засуджують протестувальників.
Як це робить і коломойсько-медведчуківське Г+Г.
Це режим Токаєва, їхні тітушки-зеки та інтервенти путіна, лукашенка, пашиняна.
Вони щось мали проти Білорусі?
Лука вже і в Таджикістан збирається порядок наводити.
Ідеально вписується в терени ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану .
Не хоче зіпсувати переможний настрій *****?
На 47 секунде этого видео по мирным безоружным людям начнется прицельная снайперская стрельбы из окон резиденции Назарбаева в Алматы."
https://charter97.org/ru/news/2022/1/10/450533/
С теплом вспоминаю тех казахов, с которыми свела судьба - учителя-практиканта, с которым учили на казахском "Пусть всегда будет солнце" (до сих пор помню текст наизусть), студентов-однокурсников, коллег... Очень надеюсь, что все они живы и здоровы.
Казахи очень настрадались - и от Семипалатинска, и от Байконура (генофонд пострадал).
Их землю нещадно использовали десятилетиями.
И сейчас (за их ресурсы, все остальное - лицемерие) их убивают одни хищники-негодяи с молчаливого согласия других хищников.