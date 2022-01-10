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ДТП (7454) ПДД (531) Нацполиция (16193) Харьковщина (5576)

Водители-иностранцы в Харьковской области, систематически нарушающие ПДД, могут потерять вид на жительство, - полиция

Водители-иностранцы в Харьковской области, систематически нарушающие ПДД, могут потерять вид на жительство, - полиция

Управление патрульной полиции в Харьковской области намерено усилить контроль за иностранцами, систематически нарушающими правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника УПП в области Ярослав Денюк.

"В течение 2022 года управлением будет усилен контроль за иностранцами, систематически нарушающими правила дорожного движения. В случае выявления таких лиц будут направлены соответствующие обращения в Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области для решения вопроса об отмене временного вида на жительство", - сказал Денюк.

По его словам, патрульная полиция уже использовала такую ​​практику в прошлом году.

"В 2021 году таких обращений было отправлено 243", - уточнил Денюк.

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Автор: 
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Топ комментарии
+10
если вспомнить как в Киеве, араб, на камеру патрульному, говорил что ему пох.....й протокол и вообще пох....й наши пдд. когда говорил что он будет ездить так как ему нравиться, то я вообще не понимаю что он делает в Украине.
нах...й, под жопу и на родину.
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10.01.2022 14:16
+4
Правильно. Нам и без них своих идиотов хватает на дорогах.
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10.01.2022 14:17
+3
Их действительно много. И ведут себя они по-хамски. Так что давно пора!
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10.01.2022 14:36
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Водії-іноземці

Статистику треба робить - з яких країн і кількість порушень
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10.01.2022 14:13 Ответить
полицейские иногда к украинцам относятся, как к второму сорту. единственное, что в иностранцах они видят бабки, поэтому тут бабка надвое гадала. Главное, не остановить какую-нибудь Кондолизу Райс - ато негры в американской тюрьме расширят очко любому зеленому коррупционеру
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10.01.2022 16:26 Ответить
Причина бєпрєдєла місцевих мажорів знайдена - іноземці.
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10.01.2022 14:16 Ответить
если вспомнить как в Киеве, араб, на камеру патрульному, говорил что ему пох.....й протокол и вообще пох....й наши пдд. когда говорил что он будет ездить так как ему нравиться, то я вообще не понимаю что он делает в Украине.
нах...й, под жопу и на родину.
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10.01.2022 14:16 Ответить
Правильно. Нам и без них своих идиотов хватает на дорогах.
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10.01.2022 14:17 Ответить
Их действительно много. И ведут себя они по-хамски. Так что давно пора!
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10.01.2022 14:36 Ответить
да гоните этих псевдостудентов на хауз ,найдутся тут свои которые людей калечат на дорогах и наркоманы за рулём .а тут понаехавшие наркоманы шизики иностранные всякие беженци студенты якобы ...какой от них тут толк? снимают квартиры, водят девах. курят траву да шаурмой торгуют и вот аварии устраивают, жизнь у них тут у (неверных) так они нас называют сложилась и нравится . дома то это всё делать нельзя....потому что сикир башка как говорят...а тут им рай...что хотят то и делают...и вера даже не мешает...
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10.01.2022 14:52 Ответить
давно пора их бобиков к ногтю прижать, чтить зеленую братию не хотят и тем самым льют воду на мельницу нарративов терана
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10.01.2022 15:02 Ответить
Полностью поддерживаю. Такая практика присутствует во большинстве нормальных государств. Дело в том, что ПМЖ (как бы оно не называлось) предоставляется при наличии оснований. Одно из основании - уважение законодательства соответствующего государства. Если этого нет, то какой смысл человеку его предоставлять?
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10.01.2022 15:31 Ответить
От це зараз було про шо? От дуже образливо....
Ви 3,14дараси уже пабеділі п'яних судєй і депутатів за кермом?
Нет?
Так якого Уя ви з цим гівном вилазите в інтернеті?
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10.01.2022 17:52 Ответить
 
 