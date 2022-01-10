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ДТП в Черниговской области с участием внедорожника и микроавтобуса: 9 из 11 пострадавших в тяжелом состоянии

ДТП в Черниговской области с участием внедорожника и микроавтобуса: 9 из 11 пострадавших в тяжелом состоянии

Почти все травмированные в ДТП в Черниговской области с участием внедорожника и микроавтобуса - в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в больницах, куда их доставили.

"Из 10 пострадавших в ДТП, которых привезли к нам, только двое были отправлены на амбулаторное лечение. Восьмерых травмированных мы госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. У ребенка - ушиб мозга, он тоже в тяжелом состоянии. Девочка пока у нас, она в сознании, но ее, вероятно, придется отправлять в Киев или Чернигов", - рассказал генеральный директор Бахмачской центральной городской больницы Сергей Чалый.

Еще одного травмированного в ДТП человека спасают в Нежинской центральной городской больнице. Там рассказали, что женщину прооперировали ночью, сейчас она в реанимации, состояние ее тяжелое.

Что касается расхождений в количестве пострадавших в происшествии, то в полиции, которая дает цифру девять, объяснили, что таковы данные следствия. Оно считает людей, которых госпитализировали. Всего же в салонах обоих автомобилей-участников ДТП было 11 человек. В легковом - женщина-водитель и 10-летняя пассажирка, в микроавтобусе - водитель и 8 пассажиров.

Также смотрите: Микроавтобус и легковушка столкнулись в Черниговской области: 11 пострадавших, среди которых есть ребенок. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, данное автопроисшествие произошло 9 января в 21.26 возле с. Городище Батуринской громады Нежинского района на 113 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск. Водитель автомобиля Toyota RAV4 (45-летняя жительница Киевщины) не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Renault Master, которым управлял 26-летний черниговец.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившие тяжкое телесное повреждение) и начала досудебное расследование.

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Топ комментарии
+2
Сначала нужно хотя бы , перестать дарить права на день рождения.
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10.01.2022 14:38
+1
Потрібно щоб той з чиєї вини сталася аварія з тяжкими наслідками сидів довго , нудно і важко ; тоді таких аварій гіпотетично не було б ((( але для цього потрібна якась інша держава а не Україна , у нас ідіотам незалежно від статі закони не писані , особливо якщо є гроші або "связі"(((
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10.01.2022 14:33
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Надо , чтобы для женщин применяли тройную сдачу экзаменов и даже после этого ограничили им скорость , и отдельный знак на заднем стекле пожизненно . Согласен , есть исключения .
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10.01.2022 14:23 Ответить
Сначала нужно хотя бы , перестать дарить права на день рождения.
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10.01.2022 14:38 Ответить
уточню - перестать продавать права
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10.01.2022 17:12 Ответить
та не п звізди ти 3,14дор, краще ти **** озаботься щоб дороги зробили нормальними, щоб не треба було виїзджати на зустрічну, щоб об'їхати ями!!! а ще краще щоб зовсім не було змоги виїхати на зустрічку - рознеси їх 6 лядь на уй через посадку щоб було!!!!!!!!!
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10.01.2022 16:29 Ответить
Потрібно щоб той з чиєї вини сталася аварія з тяжкими наслідками сидів довго , нудно і важко ; тоді таких аварій гіпотетично не було б ((( але для цього потрібна якась інша держава а не Україна , у нас ідіотам незалежно від статі закони не писані , особливо якщо є гроші або "связі"(((
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10.01.2022 14:33 Ответить
Не поможет, каждый будет думать, что уж он то водитель от бога и с ним такого не случится в принципе.
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10.01.2022 15:45 Ответить
Вы все врете! Какой, нах, выезд на встречку! МВД говорит, что главная причина ДТП - это превышение скоростного режима. Поэтому больше камер хороших и разных!
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10.01.2022 14:44 Ответить
Абсолютно правильно говорит.
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10.01.2022 15:41 Ответить
Даже существующий завышенный лимит вы не соблюдаете. Пороть вас нужно денежными знаками.
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10.01.2022 15:44 Ответить
Какой % ДТП произошел по причине превышения скорости?
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10.01.2022 15:53 Ответить
Превышение безопасной скорости на 2 месте. Превышение разрешённой на 5. 1 место за маневрированием.
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10.01.2022 16:09 Ответить
Но последствия от ошибок при маневрировании при разных скоростях разные!
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10.01.2022 16:11 Ответить
Вот ехала она себе спокойно и бах, не справилась с управлением?
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10.01.2022 16:12 Ответить
 
 