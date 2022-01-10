ДТП в Черниговской области с участием внедорожника и микроавтобуса: 9 из 11 пострадавших в тяжелом состоянии

Почти все травмированные в ДТП в Черниговской области с участием внедорожника и микроавтобуса - в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в больницах, куда их доставили.

"Из 10 пострадавших в ДТП, которых привезли к нам, только двое были отправлены на амбулаторное лечение. Восьмерых травмированных мы госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. У ребенка - ушиб мозга, он тоже в тяжелом состоянии. Девочка пока у нас, она в сознании, но ее, вероятно, придется отправлять в Киев или Чернигов", - рассказал генеральный директор Бахмачской центральной городской больницы Сергей Чалый.

Еще одного травмированного в ДТП человека спасают в Нежинской центральной городской больнице. Там рассказали, что женщину прооперировали ночью, сейчас она в реанимации, состояние ее тяжелое.

Что касается расхождений в количестве пострадавших в происшествии, то в полиции, которая дает цифру девять, объяснили, что таковы данные следствия. Оно считает людей, которых госпитализировали. Всего же в салонах обоих автомобилей-участников ДТП было 11 человек. В легковом - женщина-водитель и 10-летняя пассажирка, в микроавтобусе - водитель и 8 пассажиров.

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Как сообщалось, данное автопроисшествие произошло 9 января в 21.26 возле с. Городище Батуринской громады Нежинского района на 113 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск. Водитель автомобиля Toyota RAV4 (45-летняя жительница Киевщины) не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Renault Master, которым управлял 26-летний черниговец.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившие тяжкое телесное повреждение) и начала досудебное расследование.