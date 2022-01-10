Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 30,7%, - данные "Укртрансгаза"
Украина с начала отопительного сезона, начавшегося 2 октября 2021 года, до 9 января 2022-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 30,7% (на 5 млрд 749,8 млн куб. м) – до 12 млрд 950,3 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как информирует агентство, запасы газа в октябре в ПХГ снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сут.), в декабре – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/сут.), 1-9 января – на 567 млн куб. м (63 млн куб. м/сут.).
Отбор газа 1-9 января 2022 года на 4,5% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году (594 млн куб. м). Максимальный суточный отбор с начала января составляет 71,9 млн куб. м (1 января), минимальный – 51,8 млн куб. м (6 января).
Отмечается, что Украина в прошлом отопительном сезоне использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.
В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году – 13,621 млрд куб. м), отбор – 13,621 млрд куб. м (в 2020 году – 7,945 млрд куб. м).
Пожалуйста, подождите...
Спасибо родимому бубачке.
Обычно морозы начинаются (последние годы) во второй половине января и в феврале - до начала марта.
23.02 (бывший день СА) - последние годы градусов 20 мороза обычно.
Хотя, ещё возможны сильные морозцы.
П.С.
Бизнесу, с ценой в 2000 у.е. за 1000 куб., скоро каюк !
Но раз не захотели - значит, каюк.
Никто под руку не пихал голосовать за безмозглого клована.
Зачем гнать ЖГ в ЕС если в Азии платят в 1.5 раз больше и американский пока только в Азию - т.к сказать по закону рынка.
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
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Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.» Але як виявилося фото було взято з наради, яка відбулась ще у листопаді місяці 2021.
Де Зе?
В Индийском океане....
Без врахування обсягів, які підняти неможливо, зараз у ПСГ лише близько 8 млрд. за 3 місяці до закінчення опалювального сезону.
Так ото и есть индикатор кацапов. Если кричат что газе нет, смёрзнем. 100% кацап.
Это когда ветряки стоят (безветрие, жгут газ) и фрау Бербок из Германии ляпнет о задержке СП2, то встанет вопрос: чем заполнять полупустые хранилища летом? А здесь трубный газ незаменим.
Газ энергозаменитель нефти. И красная цена газа сейчас около 300 - 400$ за 1000кубов, не больше.
А какая альтернатива России сейчас?
И чем больше народ экономит на отоплении, тем потери выше.