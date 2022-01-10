Арест на активы "Прямого" и "5 канала" не налагался, они могут работать без каких-либо ограничений, - ГБР
В Госбюро расследований сообщили, что телеканалы "5 канал" и "Прямой" могут продолжать свою работу, поскольку на них не наложен арест.
Об этом во время брифинга заявила спикер ГБР Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.
В ГБР напомнили, что 6 января Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве об аресте имущества нардепа Порошенко. Суд принял решение арестовать имущество лидера "ЕС", принадлежащее ему на правах собственности.
"Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. Фактически сразу в СМИ появилось заявление стороны защиты о том, что якобы суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямой", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа". ГБР заявляет, что эта информация манипулятивная и не соответствует действительности. Оба канала могут продолжать свою работу и освещать актуальные для страны вопросы", - сказала Гитлянская.
По ее словам, арест на корпоративные права на эти каналы и их активы не налагался.
"На самом деле в соответствии с решением суда арестованы доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефециарным владельцем которых по состоянию на 21 декабря 2021 года является нардеп Петр Порошенко. ... Решение об аресте активов нардепа Порошенко не затрагивает интересов холдинга "Свободные меди". "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений. Еще раз подчеркиваем, что вышеупомянутый арест имущества никоим образом не лишает собственника права пользоваться таким имуществом", - сообщила Гитлянская.
Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
Пожалуйста, подождите...
ни один ТВ КАНАЛ не зарабатывает себе зарплату . Все каналы спонсируют олигархи
Потому честнее проверить ВСЕМ олигархические каналы на выплату зарплат в конвертах
Адвокат Порошенко викладав скрін рішення, яке містило в собі і арешт на компанії, які мають стосунок до трансляцій "Прямого" та 5 каналів.
"Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - йдеться в повідомленні.
За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.
"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - наголосив Головань.
Джерело:
В ньому пояснюється, що Порошенко не має стосунку до вказаних компаній, на які учениця Татарова наклала арешт.
«Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?».
На что Ягода ответил: «Очень сожалею…Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».
Судья, которая арестовывала имущество Порошенко, в свое время арестовывала майдановцев.
Собственно, ВСЕ судьи Печерского суда в то время арестовывали майдановцев.
В какой-нибудь Киргизии они были бы счастливы, если бы их довезли живыми до СИЗО.
Но Украина демократическое правовое государство, поэтому их должны были судить реформированным судом.
Ну хотя бы выполнить продавленный американцами и максимально кастрированный местными закон о люстрации.
Ну или хотя бы ликвидировать Печерский суд (официально собирались, но руки не дошли).
Ну хотя бы выговор объявить.
"У вас были основания сомневаться в нашей политической проституции"(с) судья Вовк из другого суда.
https://www.facebook.com/100034505410853/posts/692593381900836/ Максим Дрозденко
вона була люстрована і відправлена геть з судової системи на вільні хдіба.
Її Татаров повернув вже після того, як зайняв посаду в ОП. З допомогою Портнова, але якби не Татаров - її б не було б.
ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1919-1920 - міжнар. форум держав-переможниць у http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Persha_svitova Першій світовій війні , на якому розроблено мирні договори з переможеними країнами - Німеччиною (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Versalskyj_myrnyj Версальський мирний договір 1919 ), Болгарією (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nejiskyj_myrnyj Нейїський мирний договір 1919 ), Угорщиною (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Trianonskyj_myrnyj Тріанонський мирний договір 1920 ) і Туреччиною (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sevrskyj_myrnyj_1920 Севрський мирний договір 1920 ), що заклали фундамент http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Versalska_systema Версальської системи міжнародних відносин . Конференція тривала від 18 січня 1919 до 21 січня 1920. Гол. роль у процесі прийняття рішень належала д-вам http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Antanta Антанти (Великій Британії та Франції), а також США. До керівних органів П.м.к. - Ради чотирьох, Ради п'яти і Ради десяти - входили представники Італії та Японії. Ін. союзники Антанти (охоплену громадян. війною 1918-22 Росію на конференцію запрошено не було) у деяких випадках викладали в меморандумах на адресу керівних органів власну позицію або на пленарних засіданнях погоджувалися із сепаратно виробленими рішеннями великих д-в.
На П.м.к. було направлено делегації http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Nar_Respublika Української Народної Республіки і http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ZUNR Західноукраїнської Народної Республіки . Але Франція мала намір вибудувати сильну Польщу в ролі своєї союзниці проти Німеччини та буфера проти Росії, тому організувала дипломатичну ізоляцію укр. делегацій. Посилання укр. дипломатів на тези президента США http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vilson_T Т.-В.Вільсона про право націй на самовизначення не знаходили розуміння.
Обговорення на П.м.к. наслідків розпаду http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijska_imperiia Російської імперії та http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Avstro_Uhorschyna Австро-Угорщини відбувалося без урахування укр. інтересів. Політика щодо України вибудовувалася на основі підтримки країнами Антанти польс. сторони під час http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainsko_polska_1918 українсько-польської війни 1918-1919 , а також надання допомоги білогвард. арміям http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Denikin_A А.Денікіна та http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vranhel_P П.Врангеля . Франція наполягала на вирішенні долі західноукр. земель - http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Skhidna_Halychyna Східної Галичини , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Volyn Волині , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bukovyna Буковини , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bessarabiya Бессарабії та http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zakarpatska_Ukraina Закарпатської України - на основі зміцнення союзних Франції д-в, таких як Польща, Румунія та Угорщина. Прагматичні геополіт. міркування, які суперечили принципам міжнар. права та ідеї самовизначення націй, визначили долю західноукр. земель на період до закінчення http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Druga_svitova_viyna_1939_1945 Другої світової війни . Між державами-переможцями існували суперечності в підходах до умов мирних договорів із Німеччиною та її союзниками. Велика Британія була проти посилення Франції, що порушувало баланс сил у Європі.
Тобто сам себе відсунувши з рамсів.... а - щє раніше - сам себе відсунувши з Конституціі, він добровільно додався до статусу щура.
В підсумску, по Конституції він злочинець. По рамсам - він щур.
А до клубу Дарвіна він попаде тому, що все це зробив собі сам...
Й стан ніби то й трагічний: дивитися, як людіна сама, за власною волею творить самогубство. Але ж він веде до самогубства країну. Тому його й не жаль.