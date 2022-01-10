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5 канал (12879) Порошенко (19478) ГБР (2816) Прямой канал (56)

Арест на активы "Прямого" и "5 канала" не налагался, они могут работать без каких-либо ограничений, - ГБР

В Госбюро расследований сообщили, что телеканалы "5 канал" и "Прямой" могут продолжать свою работу, поскольку на них не наложен арест.

Об этом во время брифинга заявила спикер ГБР Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

В ГБР напомнили, что 6 января Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве об аресте имущества нардепа Порошенко. Суд принял решение арестовать имущество лидера "ЕС", принадлежащее ему на правах собственности.

"Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. Фактически сразу в СМИ появилось заявление стороны защиты о том, что якобы суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямой", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа". ГБР заявляет, что эта информация манипулятивная и не соответствует действительности. Оба канала могут продолжать свою работу и освещать актуальные для страны вопросы", - сказала Гитлянская.

По ее словам, арест на корпоративные права на эти каналы и их активы не налагался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест имущества Порошенко - выборочное правосудие, - Atlantic Council

"На самом деле в соответствии с решением суда арестованы доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефециарным владельцем которых по состоянию на 21 декабря 2021 года является нардеп Петр Порошенко. ... Решение об аресте активов нардепа Порошенко не затрагивает интересов холдинга "Свободные меди". "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений. Еще раз подчеркиваем, что вышеупомянутый арест имущества никоим образом не лишает собственника права пользоваться таким имуществом", - сообщила Гитлянская.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Также читайте: Предпосылкой для серьезного диалога Запада с Путиным должно быть освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма, - Порошенко

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Топ комментарии
+36
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10.01.2022 15:09
+31
Ролик с нв поздравлением Пороха ,на Ютубе,набрал просмотров в несколько раз больше чем зекрысин - зепадаль в истерике😆
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10.01.2022 15:18
+28
Ручна суддя Татарова заднім числом переписала своє рішення?
Адвокат Порошенко викладав скрін рішення, яке містило в собі і арешт на компанії, які мають стосунок до трансляцій "Прямого" та 5 каналів.

"Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.

"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - наголосив Головань.

Джерело:
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10.01.2022 15:11
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Правила форума Совет форумчан
обісрані
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10.01.2022 15:03 Ответить
Откатились. Нет согласованности и ума в зеленой команде по Порошенко.
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10.01.2022 15:04 Ответить
кароче СБУ вігнав свою речніцу в ДБР. давайте задумаемся
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10.01.2022 19:23 Ответить
це нова трилогія про зєбілів так зветься?
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10.01.2022 15:08 Ответить
а где такую дешевую куртизанку на миньет микрофон нашли в ДБР что не нашли более приличной шалавы?????
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10.01.2022 15:59 Ответить
да, мы поверили.
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10.01.2022 15:03 Ответить
А зарплату им откуда платить ?

ни один ТВ КАНАЛ не зарабатывает себе зарплату . Все каналы спонсируют олигархи
Потому честнее проверить ВСЕМ олигархические каналы на выплату зарплат в конвертах
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10.01.2022 15:04 Ответить
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10.01.2022 15:09 Ответить
А що це за алкашня? Не впізнаю ніяк.)))
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10.01.2022 15:11 Ответить
по центру вава сцанич дєточкін
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10.01.2022 15:15 Ответить
А той, що щойно проблювався - зліва, хто?)
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10.01.2022 15:17 Ответить
коханець дєточкіна.
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10.01.2022 15:19 Ответить
Жертви "злочинного" режиму Порошенка.
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10.01.2022 15:29 Ответить
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10.01.2022 16:03 Ответить
Какое там наследие, недоноски!
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10.01.2022 18:16 Ответить
...і недоїдки - пів вареника.
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10.01.2022 19:15 Ответить
Причому з бринзою і запахом оселедця.
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10.01.2022 20:31 Ответить
триппєра,гонорєя?
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10.01.2022 21:48 Ответить
А брата оба там ? Или тот, что погиб на российско-украинском фронте, погиб окончательно ?
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10.01.2022 15:50 Ответить
Ручна суддя Татарова заднім числом переписала своє рішення?
Адвокат Порошенко викладав скрін рішення, яке містило в собі і арешт на компанії, які мають стосунок до трансляцій "Прямого" та 5 каналів.

"Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.

"Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - наголосив Головань.

Джерело:
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10.01.2022 15:11 Ответить
https://www.facebook.com/100000475215605/posts/7519344951424604/?d=n https://www.facebook.com/100000475215605/posts/7519344951424604/?d=n

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10.01.2022 15:13 Ответить
Уточните пожалуйста "5-й канал" это на самом деле ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ", а "Прямой" это ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ", или наоборот?
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10.01.2022 20:19 Ответить
Прочитайте уважніше пост адвоката Порошенка.
В ньому пояснюється, що Порошенко не має стосунку до вказаних компаній, на які учениця Татарова наклала арешт.
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10.01.2022 20:42 Ответить
а решение суда это типа не считается
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10.01.2022 15:15 Ответить
Шо уже и эти документы сожрать успели?зекрысы способные
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10.01.2022 15:16 Ответить
господь бог услышал молитвы св. петра, а то бы по воле зеленого нюхача остался сир, наг и бос
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10.01.2022 15:17 Ответить
Ролик с нв поздравлением Пороха ,на Ютубе,набрал просмотров в несколько раз больше чем зекрысин - зепадаль в истерике😆
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10.01.2022 15:18 Ответить
Чмо зелёное даже комменты отключил
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11.01.2022 10:45 Ответить
ЗЕбильные боты на Цензоре опять обосрались
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10.01.2022 15:19 Ответить
у них це в генах.
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10.01.2022 15:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27814202.html Руки не дошли™
«Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?».

На что Ягода ответил: «Очень сожалею…Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».

Судья, которая арестовывала имущество Порошенко, в свое время арестовывала майдановцев.

Собственно, ВСЕ судьи Печерского суда в то время арестовывали майдановцев.

В какой-нибудь Киргизии они были бы счастливы, если бы их довезли живыми до СИЗО.

Но Украина демократическое правовое государство, поэтому их должны были судить реформированным судом.

Ну хотя бы выполнить продавленный американцами и максимально кастрированный местными закон о люстрации.

Ну или хотя бы ликвидировать Печерский суд (официально собирались, но руки не дошли).

Ну хотя бы выговор объявить.

"У вас были основания сомневаться в нашей политической проституции"(с) судья Вовк из другого суда.
https://www.facebook.com/100034505410853/posts/692593381900836/ Максим Дрозденко
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10.01.2022 15:25 Ответить
Що за брехня? Чия?
вона була люстрована і відправлена геть з судової системи на вільні хдіба.
Її Татаров повернув вже після того, як зайняв посаду в ОП. З допомогою Портнова, але якби не Татаров - її б не було б.
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10.01.2022 16:01 Ответить
Надо арестовать имущество Коломойского в США Голобородька не вздумай,каже дЕрмак...,там орудует Прокуратура США напару с Налоговой полицией Байдена...
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10.01.2022 15:27 Ответить
кожного дня дно пробивають..
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10.01.2022 15:27 Ответить
Після вказаного в підозрі Порошенку що він в листопаді 2021 року зібрав засідання РНБО, не варто дивуватися офіційним заявам і писанинам. Чудять без баяна.
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10.01.2022 15:27 Ответить
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10.01.2022 15:31 Ответить
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10.01.2022 15:32 Ответить
Шо там Петро, вже переніс дату "прорива кордону" ?
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10.01.2022 15:32 Ответить
На День Соборності та Злуки Української Народної Республіки (УНР) та ЗУНР 22 січня 1919 року Петро Порошенко прилетить до Київа...
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10.01.2022 15:34 Ответить
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10.01.2022 15:36 Ответить
Рейтинг Порошенко - 51%, тобто більшість А тепер палай
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10.01.2022 17:15 Ответить
Крысы мавзолейные что это чЛенин воссоединил Украину в 1919 году....Бараны долбанные...
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10.01.2022 15:37 Ответить
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10.01.2022 15:39 Ответить
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10.01.2022 15:41 Ответить
На этой карте 1919 года Украина с Кубанью...,и чЛенин подписал этот исторический документ в Париже...
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10.01.2022 15:47 Ответить
Крысы мавзолейные,вы ВОРы...
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10.01.2022 15:48 Ответить
враньё, увы. совдепия никогда не участвовала в парижской мирной конференции)
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10.01.2022 23:00 Ответить
Коли ти перестанеш "ХЕРНЮ ГОРОДИТЬ"?!!!

ПАРИЗЬКА МИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 1919-1920 - міжнар. форум держав-переможниць у http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Persha_svitova Першій світовій війні , на якому розроблено мирні договори з переможеними країнами - Німеччиною (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Versalskyj_myrnyj Версальський мирний договір 1919 ), Болгарією (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nejiskyj_myrnyj Нейїський мирний договір 1919 ), Угорщиною (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Trianonskyj_myrnyj Тріанонський мирний договір 1920 ) і Туреччиною (http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sevrskyj_myrnyj_1920 Севрський мирний договір 1920 ), що заклали фундамент http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Versalska_systema Версальської системи міжнародних відносин . Конференція тривала від 18 січня 1919 до 21 січня 1920. Гол. роль у процесі прийняття рішень належала д-вам http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Antanta Антанти (Великій Британії та Франції), а також США. До керівних органів П.м.к. - Ради чотирьох, Ради п'яти і Ради десяти - входили представники Італії та Японії. Ін. союзники Антанти (охоплену громадян. війною 1918-22 Росію на конференцію запрошено не було) у деяких випадках викладали в меморандумах на адресу керівних органів власну позицію або на пленарних засіданнях погоджувалися із сепаратно виробленими рішеннями великих д-в.

На П.м.к. було направлено делегації http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Nar_Respublika Української Народної Республіки і http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ZUNR Західноукраїнської Народної Республіки . Але Франція мала намір вибудувати сильну Польщу в ролі своєї союзниці проти Німеччини та буфера проти Росії, тому організувала дипломатичну ізоляцію укр. делегацій. Посилання укр. дипломатів на тези президента США http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vilson_T Т.-В.Вільсона про право націй на самовизначення не знаходили розуміння.

Обговорення на П.м.к. наслідків розпаду http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rosijska_imperiia Російської імперії та http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Avstro_Uhorschyna Австро-Угорщини відбувалося без урахування укр. інтересів. Політика щодо України вибудовувалася на основі підтримки країнами Антанти польс. сторони під час http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainsko_polska_1918 українсько-польської війни 1918-1919 , а також надання допомоги білогвард. арміям http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Denikin_A А.Денікіна та http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vranhel_P П.Врангеля . Франція наполягала на вирішенні долі західноукр. земель - http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Skhidna_Halychyna Східної Галичини , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Volyn Волині , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bukovyna Буковини , http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bessarabiya Бессарабії та http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zakarpatska_Ukraina Закарпатської України - на основі зміцнення союзних Франції д-в, таких як Польща, Румунія та Угорщина. Прагматичні геополіт. міркування, які суперечили принципам міжнар. права та ідеї самовизначення націй, визначили долю західноукр. земель на період до закінчення http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Druga_svitova_viyna_1939_1945 Другої світової війни . Між державами-переможцями існували суперечності в підходах до умов мирних договорів із Німеччиною та її союзниками. Велика Британія була проти посилення Франції, що порушувало баланс сил у Європі.
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11.01.2022 12:58 Ответить
Это плохо или хорошо?
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10.01.2022 16:14 Ответить
Если сверху посмотреть, то снизу кажется, что сбоку нихрена не видно.
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10.01.2022 17:39 Ответить
"Не накладався", чи "ще не накладався"?
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10.01.2022 16:19 Ответить
Еще раз подчеркиваем, что вышеупомянутый арест имущества никоим образом не является арестом... Потому чт о мы зассали.
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10.01.2022 16:31 Ответить
Справа в тому, що вони "рамси переплутали" - арешт накладається на майно ПІСЛЯ оголошення про підозру у вчиненні майнового злочину! Це робиться з метою збереження "незаконно привласненого", "майбутнього відшкодування спричинених збитків" та "обмеження можливостей для підозрюваного ухилиться від відповідальності"! Але вони навіть заочно не оголосили Порошенку про "підозру"!!! Правовий статус Порошенка в даній справі - "НІХТО"!!! Тобто тим "арештом" можна "сраку витерти"!
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11.01.2022 12:53 Ответить
Згоден. Але я б щє додав, що зеля не переплутав рамси ... він їх похерів та геть викинув...
Тобто сам себе відсунувши з рамсів.... а - щє раніше - сам себе відсунувши з Конституціі, він добровільно додався до статусу щура.

В підсумску, по Конституції він злочинець. По рамсам - він щур.

А до клубу Дарвіна він попаде тому, що все це зробив собі сам...

Й стан ніби то й трагічний: дивитися, як людіна сама, за власною волею творить самогубство. Але ж він веде до самогубства країну. Тому його й не жаль.
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11.01.2022 14:48 Ответить
Руки прочь, от нашего народного олигарха!!
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10.01.2022 16:39 Ответить
Не @$ди. Твоего народного олигарха осла оманского еще неделю трогать не будут.
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10.01.2022 17:42 Ответить
Х....новежский ....спрятался и тявкаешь...я гражданин Украины....А КТО ТЫ?
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11.01.2022 10:21 Ответить
Ты какашка. То, что у тебя паспорт Украины не делает тебя сознательным гражданином. Ты биомусор.
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11.01.2022 11:31 Ответить
Зебанатіки як завжди хотіли гучно "пукнути_в_калюжу", але як завжди обіср_а_лися у свої зеленітруселя
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10.01.2022 18:51 Ответить
а где Порошенко? сам, наш то не свалил никуда, дома командует
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11.01.2022 09:07 Ответить
Мандель і поряд не стояла з речницею ДБР. Нічого зайвого не сказала, тактовно відшила спроби втягнути в полеміку про приїзд Петра Олексійовича.
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11.01.2022 11:56 Ответить
 
 