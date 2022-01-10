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В Украине достаточно вакцин от коронавируса для получения бустерной дозы, - Минздрав

В Украине достаточно вакцин от коронавируса для получения бустерной дозы, - Минздрав

Обратиться за бустерной дозой можно в любой пункт вакцинации, если с момента последней прививки прошло шесть месяцев.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Может быть инициатива и человека, который понимает, что у него прошел этот срок - 6 месяцев, а может быть инициатива и семейного врача, который соответственно и приглашает на вакцинацию. Обратиться человек может в любой пункт вакцинации или центр массовой вакцинации. На сегодняшний день в Украине есть достаточное количество вакцин и для того, чтобы ревакцинировать, и люди могли получить третью дозу", - сказала Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

Как сообщалось ранее, 6 января 2022 года Министерство здравоохранения разрешило проводить в Украине бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех лиц в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава, третью дозу уже сделали 20 462 человека, дополнительную дозу – 6224 человека.

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Цікаво, що придумають після бустерів:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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10.01.2022 15:11 Ответить
Втягнуть народ у цю авантюру, прив"яжуть до сертифікатів, обкладуть різними заборонами, узаконять репресивні міри і через рік-два ... зроблять ці "ревакцинації" платними. Фармацевтичні концерни матимуть багатомільярдні закупки, чиновники - багатомільярдні відкати від закупок. А Людей будуть лякати, дурити і труїти, а ми за це ще й будемо платити...
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10.01.2022 16:32 Ответить
Поверхнево дивитесь, нажаль багато людей не дивиться глибше(.

https://moz.gov.ua/article/news/verhovna-rada-prijnjala-zakon-pro-vnesennja-zmin-do-dejakih-zakonodavchih-aktiv-ukraini-scho-reguljujut-pitannja-transplantacii-anatomichnih-materialiv-ljudini

весь сенс в тому щоб прив'язати ваші медичні дані до куаркоду, автоматизується підбор пари донор-рецепієнт,якщо ви не надали відмову, ваші органи вже не ваші, та й якщо надали то не факт що вони ваші.І головне ваші медичні дані в майже відкритому доступі, якщо комусь підходять, то ви можливо перейдете дорогу на червоний.
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10.01.2022 16:53 Ответить
Достаточно, достаточно, ещё и утилизировать останется.
И премии министерским выписать в размере годового оклада...
Наверное только в Гондурасе прививочная компания организована хуже чем у нас.... Но там они за неё просто не брались...
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10.01.2022 15:25 Ответить
та доз - завались.... аж 600 000 утилизировать будут
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10.01.2022 16:05 Ответить
Мені вчора у пункті щеплення в фойє Закарпатської ОДА відмовили у бустері, хоча якраз минуло 6 місяців. Сказали, що міністерство "по тєліку прокукарекало про бустер, а на місцях наказу ще немає, тому ми щепимо бустером поки медиків лише, по яким наказ був раніше. Приходіть може через тиждень".
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10.01.2022 16:32 Ответить
 
 