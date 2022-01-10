РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9409 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 359 37
вакцина (3777) Минздрав (4883) прививка (191) село (150) Ляшко Виктор (1358)

Минздрав планирует направить в села около 800 мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19.

Минздрав планирует направить в села около 800 мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19.

Министерство здравоохранения намерено поощрять сельское население к вакцинации от коронавируса. В села планируется направить около 800 мобильных бригад для обеспечения доступности прививки для местного населения.

Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о мерах по противодействию распространению штамма вируса "Омикрон".

"Также во время совещания было акцентировано на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации, в частности, Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи смертельного инфицирования "Омикроном" зафиксированы в Польше

В свою очередь, глава Кабинета Министров Денис Шмигаль отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику, в том числе на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.

Кроме того, участники совещания обсудили комплекс мер по повышению заработных плат медицинским работникам. Президент сделал акцент на необходимости организации горячей линии для медиков и контроля со стороны Минздрава по вопросам зарплат в регионах.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Правильнее айзанцгруппы . В США в начале ноября начали колоть детей старше 5 лет и по странной случайности теперь через полтора месяца пошел вал заболевших детей , хотя раньше болели единицы .
показать весь комментарий
10.01.2022 15:55
+14
Замість того, щоб зробити селянам, можливо вперше за багато років, ЕКГ та рентген, їх тупо ширнуть незрозумілою речовиною. На це значить гроші є, а на ементарні оглядові заходи нема?
показать весь комментарий
10.01.2022 16:25
+12
не бригады, Зондер команды
показать весь комментарий
10.01.2022 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не бригады, Зондер команды
показать весь комментарий
10.01.2022 15:51 Ответить
Правильнее айзанцгруппы . В США в начале ноября начали колоть детей старше 5 лет и по странной случайности теперь через полтора месяца пошел вал заболевших детей , хотя раньше болели единицы .
показать весь комментарий
10.01.2022 15:55 Ответить
Айнзацгрупы , телефон коверкает по своему
показать весь комментарий
10.01.2022 20:03 Ответить
не просто заблевших а получивших миокардит . то есть на всю жизнь инвалидом сердечником .
показать весь комментарий
10.01.2022 20:45 Ответить
Продотряды
показать весь комментарий
10.01.2022 19:19 Ответить
Омикрон это шанс покончить с этим коронобесием - иммунитет после него природный распространяется на все штаммы вируса , болезнь протекает как насморк , но чё то не желают несмотря на предупреждение , что и он мутирует если опять всех колоть
показать весь комментарий
10.01.2022 15:59 Ответить
Омикрон это шанс покончить с этим коронобесием

Хто нам таке щастя подарує?
показать весь комментарий
10.01.2022 16:16 Ответить
навіщо? села й так вимруть скоро...
показать весь комментарий
10.01.2022 16:14 Ответить
им тварям нужно чтобы побыстрее - в турборежиме мля...
капец !!! их не судить уже нужно , а будут бить..ногами !!!
показать весь комментарий
10.01.2022 16:24 Ответить
ну для того і медреформа затівалась ... " оптимізувалась " !
показать весь комментарий
10.01.2022 16:18 Ответить
Ну таки у нас в городе уже объявили , что 50% медиков под сокращение , денег нет . И вроде так им и надо -85% в городе проголосовали за зебильное будущее но таки я при чём , да и опять как в 14-15 годах рускомирные ублюдки повылазили как тараканы на зелёный свет
показать весь комментарий
10.01.2022 20:12 Ответить
Так блазень же підвищення зарплати пообіцяв.
От за рахунок скорочення і забезпечать.
показать весь комментарий
11.01.2022 01:36 Ответить
Сёла - это клондайк - от чего кто умер - от возраста.
показать весь комментарий
10.01.2022 16:24 Ответить
или от жизни...
показать весь комментарий
10.01.2022 16:47 Ответить
Замість того, щоб зробити селянам, можливо вперше за багато років, ЕКГ та рентген, їх тупо ширнуть незрозумілою речовиною. На це значить гроші є, а на ементарні оглядові заходи нема?
показать весь комментарий
10.01.2022 16:25 Ответить
+++++++++
показать весь комментарий
11.01.2022 01:36 Ответить
Консультант хирург-ортопед Ахмад Малик говорит о том, что обязательная вакцинация создает очень опасный прецедент относительно того, как мировые правительства обращаются с людьми: «Ящик Пандоры открылся. К кому он будет применен в следующий раз? И если сегодня это «вакцины», то........
Официальный канал Франции вещает. Знаете, я сначала даже не поверил -
63% смертей от ковида в больницах - это привитые люди. И так ВЕЗДЕ где идет поголовная вакцинация !!! В чем тогда смысл вакцинации !?
показать весь комментарий
10.01.2022 16:34 Ответить
Тут останній тиждень - просто шалений, неймовірний пресинг за обов'язкову - тобто примусову - уколізацію.

Читати ці замовні огидні статті, це мракобісся - нестерпно боляче, що біомаса так розплодилася і бекає. Цим виродкам люди пишуть в коментах, що йдеться про розпалювання ворожнечі (за це є стаття, як я й даний ресурс попереджала).

Але є й критика, яка почалася нарешті, і судові позови.
показать весь комментарий
11.01.2022 01:41 Ответить
В нас вчітеля стали вигравати суди.
Суддя дає вирок, що вакцінування вакціною, яка не пройшла всі випробування - це експеріменти над людиною і звільнення з причини відмови вакцінуватися є незаконними.
показать весь комментарий
11.01.2022 18:09 Ответить
Але мені писали, що не присуджують відшкодування збитків за той час, що людина не працювала.
Чи щось змінилося ? Не знаєте ?

Тут актор подав позов на газетку, яка розтріпала, що він - "ізгой" і тепер він втратив контракти. Звинувачує писак-проститутів у розголошенні його персональної та конфіденційної медичної інформації без його дозволу. Сума - 1,85 млн.

А ще один чоловік (власник чотирьох приватних клінік протягом 30ти років, сам з юр.освітою) написав чудового відкритого листа і також сказав, що подає позов з кримінальними обвинуваченнями - то відповідь на статтю "журналіста", який закликає до ненависті до невколотих та їхньої дискримінації (тут ці 10%, яких насправді менше, бо є ще дітки до 5ти рочків, яких поки що не уколізують, звинувачують у всіх проблемах суспільства).

З нетерпінням чекаю продовження.
показать весь комментарий
12.01.2022 01:11 Ответить
З приводу ціх лікарів, мене не відомо. Але з особистого довіду, та інших людей, що вигравали суди, зараз вудді масово, скоріш за все виконуючи наказ з гори, в принятті вироку суду, як би забувають що треба повернути судовий збір, витрати на послуги адвоката. Так що скорішь за все можно припускати, що тым вчителям сыдды не все присуждають повернути, але якщо і є такий пункт у вироку, то міністерства не виплачують, як наприклад мені вже більш ніж півроку не повертають судовий збір.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:11 Ответить
нехотят сельские колоться высылайте сразу зондер-команды
показать весь комментарий
10.01.2022 16:47 Ответить
Ahtung! Жители деревни ! Виходи фсе на регистрацию! вакцинацию!
показать весь комментарий
10.01.2022 16:53 Ответить
Так. Привезіть туди короновірус.
показать весь комментарий
10.01.2022 16:49 Ответить
А раньше где то в это время года партия посылала тоже в села мобильные бригады ( 90 лет тому)
показать весь комментарий
10.01.2022 16:50 Ответить
Ну тобто,где вы не находились,в каком то отдалённом хуторе,острове,горах или космосе,мы обязательно найдём вас и вмажем
показать весь комментарий
10.01.2022 16:57 Ответить
****, и туда добраться хотят...
показать весь комментарий
10.01.2022 17:22 Ответить
... и 40 выездных кинотеатров, чтобы было куда зелину тысячу потратить....
показать весь комментарий
10.01.2022 18:54 Ответить
Передвижной бассейн можно возить..
показать весь комментарий
10.01.2022 21:01 Ответить
 
 