Минздрав планирует направить в села около 800 мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19.

Министерство здравоохранения намерено поощрять сельское население к вакцинации от коронавируса. В села планируется направить около 800 мобильных бригад для обеспечения доступности прививки для местного населения.

Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о мерах по противодействию распространению штамма вируса "Омикрон".

"Также во время совещания было акцентировано на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации, в частности, Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, глава Кабинета Министров Денис Шмигаль отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику, в том числе на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.

Кроме того, участники совещания обсудили комплекс мер по повышению заработных плат медицинским работникам. Президент сделал акцент на необходимости организации горячей линии для медиков и контроля со стороны Минздрава по вопросам зарплат в регионах.