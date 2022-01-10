Минздрав планирует направить в села около 800 мобильных бригад для вакцинации населения от COVID-19.
Министерство здравоохранения намерено поощрять сельское население к вакцинации от коронавируса. В села планируется направить около 800 мобильных бригад для обеспечения доступности прививки для местного населения.
Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о мерах по противодействию распространению штамма вируса "Омикрон".
"Также во время совещания было акцентировано на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации, в частности, Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения", - говорится в сообщении.
В свою очередь, глава Кабинета Министров Денис Шмигаль отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику, в том числе на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.
Кроме того, участники совещания обсудили комплекс мер по повышению заработных плат медицинским работникам. Президент сделал акцент на необходимости организации горячей линии для медиков и контроля со стороны Минздрава по вопросам зарплат в регионах.
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Хто нам таке щастя подарує?
капец !!! их не судить уже нужно , а будут бить..ногами !!!
От за рахунок скорочення і забезпечать.
Официальный канал Франции вещает. Знаете, я сначала даже не поверил -
63% смертей от ковида в больницах - это привитые люди. И так ВЕЗДЕ где идет поголовная вакцинация !!! В чем тогда смысл вакцинации !?
Читати ці замовні огидні статті, це мракобісся - нестерпно боляче, що біомаса так розплодилася і бекає. Цим виродкам люди пишуть в коментах, що йдеться про розпалювання ворожнечі (за це є стаття, як я й даний ресурс попереджала).
Але є й критика, яка почалася нарешті, і судові позови.
Суддя дає вирок, що вакцінування вакціною, яка не пройшла всі випробування - це експеріменти над людиною і звільнення з причини відмови вакцінуватися є незаконними.
Чи щось змінилося ? Не знаєте ?
Тут актор подав позов на газетку, яка розтріпала, що він - "ізгой" і тепер він втратив контракти. Звинувачує писак-проститутів у розголошенні його персональної та конфіденційної медичної інформації без його дозволу. Сума - 1,85 млн.
А ще один чоловік (власник чотирьох приватних клінік протягом 30ти років, сам з юр.освітою) написав чудового відкритого листа і також сказав, що подає позов з кримінальними обвинуваченнями - то відповідь на статтю "журналіста", який закликає до ненависті до невколотих та їхньої дискримінації (тут ці 10%, яких насправді менше, бо є ще дітки до 5ти рочків, яких поки що не уколізують, звинувачують у всіх проблемах суспільства).
З нетерпінням чекаю продовження.
регистрацию! вакцинацию!