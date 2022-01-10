ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Евросоюзу нужны разные форматы диалога с Россией, она снова отметила, что нарушение суверенитета Украины повлечет за собой серьезные последствия.
"Нам нужны разные форматы переговоров", - сказала она журналистам в Риме по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, здесь важны двусторонние переговоры между РФ и США и диалог с НАТО.
"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала она, в очередной раз добавив, что "новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".
Говоря о событиях в Казахстане, она заявила, что Евросоюз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.
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мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
даже если мы отбросим, как вы выразились, 73% предателей, оставшиеся 27% - это больше 12 млн.человек! если взять 50% от их количества - это будет огромное число защитников!!!
но кацапы соснут даже у нынешней ЗСУ!!
_Нет, вам нужно в первую очедь с головой подружиться: воспринимать реальность и угрозы адекватно. С совестью: начать различать добро и зло. Называть вещи своими именами, без эвфемизмов и словоблудия. Вот тогда у вас в сознании сложится более-менее близкая к реальности картинка окружающей действительности - и мрачных перспектив. И вы ужаснётесь тому, что натворили.
ихняя озабоченность достигла предела и дальше будет еще больше озобачиваться, в пределах озабоченной озабоченности по поводу глубокой озабоченности....
ЕС вступая в диалог,должно это ясно осознавать.Шо с того момента как вы включаетесь в процесс,вы им перестаёте управлять и становитесь ведовыми.Все ваши дальнейшие действия,только усугубляют ваше положение.Вывод тут простой.С кидалами не вступают в диалог
а старая не в счет значит?
можно подождать что войска "белоруси" вторгнутся, тогда это тоже не считается?