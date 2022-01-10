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НАТО (8634) россия (93003) Луиджи Ди Майо (24) Анналена Бербок (314)

ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок

ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Евросоюзу нужны разные форматы диалога с Россией, она снова отметила, что нарушение суверенитета Украины повлечет за собой серьезные последствия.

"Нам нужны разные форматы переговоров", - сказала она журналистам в Риме по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, здесь важны двусторонние переговоры между РФ и США и диалог с НАТО.

"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала она, в очередной раз добавив, что "новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".

Говоря о событиях в Казахстане, она заявила, что Евросоюз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок
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Топ комментарии
+5
украинцы навалают москалям! все истории про "армию номер 2" - это всё фуфел, основанный на количестве "советских танков"! у кацапов много танков - у нас много джавелинов!
мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
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10.01.2022 16:03
+3
Формат диалога с кацапами может быть только один - МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНУ ,тогда до ватноголовых дойдёт быстрее .
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10.01.2022 15:53
+2
Ця Бербок казала, що вступ України в НАТО є недоцільним.
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10.01.2022 15:59
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Формат диалога с кацапами может быть только один - МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНУ ,тогда до ватноголовых дойдёт быстрее .
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10.01.2022 15:53 Ответить
"" Тяжёлые последствия"" измеряются киллотоннами? Если нет, то это туфта
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10.01.2022 18:53 Ответить
Ця Бербок казала, що вступ України в НАТО є недоцільним.
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10.01.2022 15:59 Ответить
украинцы навалают москалям! все истории про "армию номер 2" - это всё фуфел, основанный на количестве "советских танков"! у кацапов много танков - у нас много джавелинов!
мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
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10.01.2022 16:03 Ответить
Радостно вас слышать, но из головы не выходят 73% скотов предавших Украину. Что то я не слышал ни про одного повесившегося от стыда.
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10.01.2022 18:56 Ответить
защищать Украину с оружием в руках высказались больше 50 процентов Украинцев!
даже если мы отбросим, как вы выразились, 73% предателей, оставшиеся 27% - это больше 12 млн.человек! если взять 50% от их количества - это будет огромное число защитников!!!
но кацапы соснут даже у нынешней ЗСУ!!
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10.01.2022 19:44 Ответить
Европа в полной зависимости от РФ по энергоресурсах, ее суверенитет чисто условен , посему все что они говорят можна смело пускать мимо ушей. Рассчитывать надо только на англо-саксонский и частично турецкий мир
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10.01.2022 16:06 Ответить
Крємльовскій мєчьтатєль...
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10.01.2022 16:19 Ответить
Бред сивой кобылы
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10.01.2022 19:31 Ответить
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10.01.2022 16:23 Ответить
Нужен аналог Моссада для казни этих выродков.
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10.01.2022 16:54 Ответить
Выродки - это конечно сепаратисты
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10.01.2022 16:55 Ответить
Только кацап может подумать иное.
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10.01.2022 17:06 Ответить
Человеку разумному, кто там выродки уточнять не нужно
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10.01.2022 17:06 Ответить
"Нам потрібні різні формати переговорів"

_Нет, вам нужно в первую очедь с головой подружиться: воспринимать реальность и угрозы адекватно. С совестью: начать различать добро и зло. Называть вещи своими именами, без эвфемизмов и словоблудия. Вот тогда у вас в сознании сложится более-менее близкая к реальности картинка окружающей действительности - и мрачных перспектив. И вы ужаснётесь тому, что натворили.
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10.01.2022 16:30 Ответить
та слил запад уже Украину, слил...

ихняя озабоченность достигла предела и дальше будет еще больше озобачиваться, в пределах озабоченной озабоченности по поводу глубокой озабоченности....
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10.01.2022 17:20 Ответить
Ихняя? Понятно, пшло отсюда падаль набутылочная
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10.01.2022 19:32 Ответить
Мордор играет с ЕС в Лохотрон.Если лох ведомый и вступает в игру,тобто в диалог с кидалой,то сразу же лох включает режим манипуляций из арсенала кидалы в свой адрес.С первым словом,вы уже манипулируемы и идёте тем путём,который вам выстроит кидала.
ЕС вступая в диалог,должно это ясно осознавать.Шо с того момента как вы включаетесь в процесс,вы им перестаёте управлять и становитесь ведовыми.Все ваши дальнейшие действия,только усугубляют ваше положение.Вывод тут простой.С кидалами не вступают в диалог
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10.01.2022 17:58 Ответить
новая оккупация?
а старая не в счет значит?
можно подождать что войска "белоруси" вторгнутся, тогда это тоже не считается?
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10.01.2022 19:22 Ответить
 
 