ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Евросоюзу нужны разные форматы диалога с Россией, она снова отметила, что нарушение суверенитета Украины повлечет за собой серьезные последствия.

"Нам нужны разные форматы переговоров", - сказала она журналистам в Риме по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, здесь важны двусторонние переговоры между РФ и США и диалог с НАТО.

"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала она, в очередной раз добавив, что "новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".

Говоря о событиях в Казахстане, она заявила, что Евросоюз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.

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