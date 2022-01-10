В Раду не поступали предусмотренные законом документы по "подозрению" Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко. ДОКУМЕНТ
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на 29 декабря в парламент не поступало никаких сообщений о "подозрении" Петру Порошенко.
Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная констатация лжи ДБР и ГПУ по так называемому "делу Петра Порошенко" и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении "подозрения" пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день репрессивные органы выдали лживую информацию, что якобы ГПУ еще 20 декабря отправил в ВР соответствующее письмо! И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря!!! никаких уведомлений от репрессивных органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину главе спасибо за честный ответ", - рассказала Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/hxv4xpcySV0
- але Петро Лексєїча цим не купиш - він сам майстер кидків
- так що хрін вам, а не нашого Гетьмана !
Приберіть свої гнилі руки від Петра Порошенка!
Він ще буде потрібен Україні як Президент України!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/459356772226753?__cft__[0]=AZWHimXb8r4Ceh09CY6qEFkgcSfNJ0zfhQ1D3BXaLbzGaRHnqDL50ftbcsYKk8j7hCn2-gi9mtdA-EuVDU9Wh1_OYQmpZgPhI4x0u1h93QlDxTD7kFDVsp2Wwe2CCKD5ZiqOmTo6XNqa3p0rpPW6_CW6NfvFe_8dU2XT5X54RgPxr6dQyUFOVZ9x6CeX2xQbMpo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 год ·
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZWHimXb8r4Ceh09CY6qEFkgcSfNJ0zfhQ1D3BXaLbzGaRHnqDL50ftbcsYKk8j7hCn2-gi9mtdA-EuVDU9Wh1_OYQmpZgPhI4x0u1h93QlDxTD7kFDVsp2Wwe2CCKD5ZiqOmTo6XNqa3p0rpPW6_CW6NfvFe_8dU2XT5X54RgPxr6dQyUFOVZ9x6CeX2xQbMpo&__tn__=*NK-R #ПершаДержавнаЗешкварня
Щоб спростувати чутки про відпустку в теплих краях у розпал міжнародних переговорів про Україну без України, Зеленський опублікував своє фото на робочому місці за... листопад 2021.
Зелені чоловічки:
Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.»
Борислав Береза:
Давно уже Подоляк и компания так в шангу не били. )))
Вова, не забывай мазаться кремом. И Ермака мажь. ))
PS Ждём комментарии Тухлого Леща, что не все так однозначно и это другое. ))
Порохобот:
Уже навіть іноземні журналісти й дипломати пишуть коментарі під дописами Кулеби: "Де твій президент, чому його ніде не видно, де його реакція на події?" Наївні якісь... Він же не для цього в прєЗєдєнти пхався.
Если желающих будет +/- за 200000 человек...
Где среди них следователь найдёт искомое лицо???
Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.
Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.
Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".
Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.
Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбоёбы - тоже.
https://www.facebook.com/ibigdan?__cft__[0]=AZVrSk-AmQbvQ397jJlokjItySs0LoRyLxxWzkFLQ1ZkzcebkF2rZFdPhr4jCq3fZ6MYiK4H0tQMebYlp-2************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Игорь Бигдан