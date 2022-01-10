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ВР (27373) Геращенко Ирина (1626) Порошенко (19478) ГБР (2816) Офис Генпрокурора (2384)

В Раду не поступали предусмотренные законом документы по "подозрению" Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко. ДОКУМЕНТ

В Раду не поступали предусмотренные законом документы по

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на 29 декабря в парламент не поступало никаких сообщений о "подозрении" Петру Порошенко.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная констатация лжи ДБР и ГПУ по так называемому "делу Петра Порошенко" и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении "подозрения" пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день репрессивные органы выдали лживую информацию, что якобы ГПУ еще 20 декабря отправил в ВР соответствующее письмо! И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря!!! никаких уведомлений от репрессивных органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину главе спасибо за честный ответ", - рассказала Геращенко.

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В Раду не поступали предусмотренные законом документы по подозрению Порошенко, - нардеп ЕС Геращенко 01
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Топ комментарии
+23
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10.01.2022 16:09
+19
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10.01.2022 16:04
+9
Наблюдаєцца бурлєніє зєльоного ґовна!😁
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10.01.2022 16:29
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10.01.2022 16:04 Ответить
Зєбуїнам закон не писаний. Мертвечук також депутат.І що?
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10.01.2022 16:06 Ответить
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10.01.2022 16:09 Ответить

https://youtu.be/hxv4xpcySV0
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10.01.2022 16:20 Ответить
Заманюють демони Петра Лексеїча на батьківщину

- але Петро Лексєїча цим не купиш - він сам майстер кидків

- так що хрін вам, а не нашого Гетьмана !
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10.01.2022 16:09 Ответить
верим вам ЗЕбилам - как вам не поверить...?
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10.01.2022 16:20 Ответить
Вообще то наоборот надеются,что не вернётся,но это ,судя по сегодняшнему президенту Украины,доходит не до всех)
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10.01.2022 16:39 Ответить
Такі вони донецькі ДБР, такі вони "легенди" татарових, портнових і вовків - брехня і хуцпа. Не вірте їм, вони обдурять і сфальшують все чужими руками.
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10.01.2022 16:15 Ответить
Зря тикал выходит? Можно домой теперь спокойно без «итить твою мать»?
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10.01.2022 16:21 Ответить
в смысле тикал? человек имеет авторитет в мире, не то что нарко-шавка криворожская, и миллиарды денег, а он должен бежать к какому то обоссанному следователю по свистку? )))) ты в уме, дура? зайдет когда посчитает нужным.
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10.01.2022 16:56 Ответить
Паєхалі @бтваю мать!
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10.01.2022 16:26 Ответить
Наблюдаєцца бурлєніє зєльоного ґовна!😁
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10.01.2022 16:29 Ответить
Зелебенські клоуни!!!
Приберіть свої гнилі руки від Петра Порошенка!
Він ще буде потрібен Україні як Президент України!
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10.01.2022 16:34 Ответить
Я так понимаю ,что на праздники вы,зесрань,пили не шампанское,а мочу зекрысы)вам не привыкать...
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10.01.2022 16:41 Ответить
Та то понятно,что Ира перелизала дуп больше,чем ледянцов,начиная от Кучмы)Ира на столько любит лизать,что с большой буквы пишет не только слово "президент"(хотя правильно-с маленькой),а даже слово "пятый")) Аж до Польши дотянулась))
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10.01.2022 16:41 Ответить
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10.01.2022 16:53 Ответить
Вы не понимаете. Это глава ОП Дерьмак стаканы и карандаши каждый раз расставляет по заранее утвержденной схеме.
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10.01.2022 17:56 Ответить
Не знаю,что там Ира лижет,но мокает она вас,зесрань ,мордой в дерьмо отменно)
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10.01.2022 16:53 Ответить
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Щоб спростувати чутки про відпустку в теплих краях у розпал міжнародних переговорів про Україну без України, Зеленський опублікував своє фото на робочому місці за... листопад 2021.

Зелені чоловічки:
Сьогодні Зеленський на своїй сторінці в інстаграм опублікував фото зі свого кабінету з підписом: «Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому 2022 році.»

Борислав Береза:
Давно уже Подоляк и компания так в шангу не били. )))
Вова, не забывай мазаться кремом. И Ермака мажь. ))
PS Ждём комментарии Тухлого Леща, что не все так однозначно и это другое. ))

Порохобот:
Уже навіть іноземні журналісти й дипломати пишуть коментарі під дописами Кулеби: "Де твій президент, чому його ніде не видно, де його реакція на події?" Наївні якісь... Він же не для цього в прєЗєдєнти пхався.
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10.01.2022 16:55 Ответить
порохоскоти зрадофіли ссуть по всіх кутах
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10.01.2022 16:53 Ответить
Ясно...ты в тех кустах прятался
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10.01.2022 16:55 Ответить
А ти в кут не ховайся, вони й сцяти не будуть.
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10.01.2022 16:56 Ответить
Ти з якої дурки втік , сірко?
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10.01.2022 16:56 Ответить
срань обоссанная, чего в угол забилась? с переляку?
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10.01.2022 16:59 Ответить
ботити сосіть *** петра і скигліть
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11.01.2022 09:33 Ответить
пішлонах, гівно обісцяне...
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11.01.2022 09:34 Ответить
що петрова моча не сподобалась?
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11.01.2022 09:38 Ответить
Хуже чем в детском саду, цирк да и только!! Буду не буду, есть "пидозра" нет "пидоздры" Может была, может не было, мы не в курсе, ЕСЛИ БЫ ДА, ТАК НЕТ!!! Вы уже уморили писатели сраные!!! В любой нормальной стране за свой рот надо отвечать!!! Ляпнул что то, и все пофигу, ни какой ответственности. Надо наконец этих "писателей" наказывать за такие закидоны.
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10.01.2022 16:55 Ответить
гатуйтесь питро ликсеич
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10.01.2022 16:58 Ответить
Зебот , либу сховай , а то зуби вирву 🤣🤣🤣
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10.01.2022 17:01 Ответить
очко не порви
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11.01.2022 09:34 Ответить
Це що ж отримуємо, Петро в лікарню буде лягати?
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10.01.2022 17:11 Ответить
А есть ограничения по количеству встречающих???
Если желающих будет +/- за 200000 человек...
Где среди них следователь найдёт искомое лицо???
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10.01.2022 17:14 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27810085.html Чего боится Зеленский?
Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.
Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.
Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".
Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.
Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбоёбы - тоже.
https://www.facebook.com/ibigdan?__cft__[0]=AZVrSk-AmQbvQ397jJlokjItySs0LoRyLxxWzkFLQ1ZkzcebkF2rZFdPhr4jCq3fZ6MYiK4H0tQMebYlp-2************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Игорь Бигдан
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10.01.2022 18:02 Ответить
 
 