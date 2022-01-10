Почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав
На сегодняшний день почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В лидерах Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения здесь привита одной или двумя дозами.
Меньше всего жителей вакцинировано на Западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Привиться первой и второй дозой вакцины или получить бустерную дозу, если вы вакцинировались более 6 месяцев назад, можно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ЗЫ: на кацапстане "коллективный иммунитет" щетают вместе с переболевшими, ещё выше процент идёт, рекомендую.
В Израиле 12000 новых заражённых за один день. Это новый рекорд за всю пандемию.Так там *** же все привитые, и не по одному разу. Вопрос - откуда все они взялись?
Во Франции вообще 322 000 за сутки! Что, и бустерная не помогла? Что еще нужно, чтобы понять, что эти вакцины не работают?! Срочно нужна пятая ревакцинация и проколоть всех младенцев !!
Прививайтесь, Прививайтесь...Нужно срочно Украине догнать эти показатели ?!! Та Вы Все наркоманы уже, будете колоться до смерти, даже если и не захотите - ломка, она такая! + нет мозгов.. пздц идиоты !!!