Почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав

На сегодняшний день почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В лидерах Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения здесь привита одной или двумя дозами.

Меньше всего жителей вакцинировано на Западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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Привиться первой и второй дозой вакцины или получить бустерную дозу, если вы вакцинировались более 6 месяцев назад, можно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты на vaccination.covid19.gov.ua/list или по тел. 0 800 60 20 19.